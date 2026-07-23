Gazdasági naptár: a nagy technológiai cégek, az Iránnal kapcsolatos feszültségek és az EKB döntése ⏰

Mi mozgatja a piacokat? A Big Tech AI-beruházásai aggasztják a befektetőket – Az Alphabet és a Tesla egyaránt erős árbevételi eredményeket tett közzé, a piac azonban mindkét vállalatot megbüntette a rendkívül magas tőkekiadások miatt (Alphabet: akár 205 milliárd dollár 2026-ig, Tesla: +142% éves alapon), ami részvényeik esését váltotta ki. A következő napokban a Meta, a Microsoft, az Amazon és az Apple teszi közzé eredményeit – a piac ugyanolyan figyelmesen vizsgálja majd AI-beruházási terveiket, mint magukat a nyereségszámokat. Az olaj ára Trump Iránnal kapcsolatos fenyegetései miatt emelkedik – Az amerikai elnök csapást helyezett kilátásba egy iráni nukleáris létesítmény (Pickaxe Mountain) ellen, emellett újabb támadás érte egy tankhajót Szaúd-Arábia partjainál. A Goldman Sachs arra figyelmeztet, hogy a Brent olaj ára a negyedik negyedévben akár 120 dollár/hordó fölé is emelkedhet, ha továbbra is fennakadások lesznek a Hormuzi-szoros hajóforgalmában. Az EKB ma 14:15-kor jelenti be kamatdöntését – A piac változatlan kamatokra számít (refinanszírozási ráta: 2,40%, betéti ráta: 2,25%), ugyanakkor az Iránnal kapcsolatos háború körüli „rendkívül volatilis” helyzet befolyásolhatja a 14:45-kor kezdődő sajtótájékoztató hangvételét. Az UniCredit felülmúlta a várakozásokat – A bank 2,9 milliárd eurós nettó nyereséget ért el a második negyedévben, Andrea Orcel vezérigazgató pedig a Commerzbankkal kapcsolatos előrehaladást úgy jellemezte, hogy az „a lehető legjobban alakul”. Mai makrogazdasági naptár Az ausztrál munkaerőpiac pozitív meglepetést okozott – a foglalkoztatás 76 300 fővel nőtt, szemben a 15 100 fős előrejelzéssel, ami az RBA számára szigorító jellegű jelzésnek számít. Az Egyesült Államokban és Kanadában a nap hátralévő részében a kiskereskedelmi forgalmi adatokra és a munkaerő-piaci adatokra fog összpontosulni a figyelem, de az olajpiac és a részvényindexek volatilitásának fő mozgatórugói továbbra is az EKB és az Irán körüli geopolitikai helyzet maradnak. Az európai kereskedési szeánsz kezdete előtt a Nestlé, az UniCredit, a TotalEnergies, a Thermo Fisher, az RTX és a Lockheed Martin ma teszi közzé eredményeit, míg az SAP és az Intel az amerikai kereskedési szakasz után fogja közzétenni eredményeit.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.