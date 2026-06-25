Gazdasági naptár: A piacok az amerikai legfontosabb makrogazdasági adatokra várnak

A csütörtöki kereskedési napot elsősorban az Egyesült Államokból érkező fontos makrogazdasági adatok határozzák meg, amelyek irányt mutathatnak a dollár, a kötvénypiac és a részvényindexek számára. A legnagyobb figyelem a PCE inflációs jelentésre összpontosul – ez a Federal Reserve által leginkább figyelt inflációs mutató –, mind a teljes, mind a maginflációs adat tekintetében. Ezzel egy időben a befektetők megkapják az első negyedéves GDP-növekedés végleges adatát, az amerikai lakosság jövedelmi és kiadási statisztikáit, valamint a heti új munkanélküli-segélykérelmek számát. Ez az adatcsomag tisztább képet adhat az amerikai gazdaság állapotáról és az inflációs nyomás fennmaradásáról. A vártnál erősebb adatok mérsékelhetik a Fed gyors kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat, míg a gyengébb számok erősíthetik a lazább monetáris politika lehetőségét. Mivel több fontos adat egyszerre érkezik 15:30-kor, fokozott volatilitás várható a legtöbb eszközosztályban. Gazdasági naptár 08:00 – Japán: Vezető gazdasági indikátor, végleges – előrejelzés: –, előző: 0,5 09:45 – Franciaország: Fogyasztói bizalom – előrejelzés: 83, előző: 82 10:00 – Spanyolország: HICP infláció (év/év) – előrejelzés: 2,7%, előző: 2,7% 10:00 – Spanyolország: GDP (negyedév/negyedév) – előrejelzés: 0,6%, előző: 0,6% 11:00 – Olaszország: Ipari termelés (hó/hó) – előrejelzés: – 12:00 – Egyesült Királyság: 7 éves államkötvény-aukció, hozam – előrejelzés: –, előző: 4,419% 12:00 – Egyesült Királyság: 7 éves államkötvény-aukció, bid-to-cover mutató – előrejelzés: –, előző: 3,6 13:00 – Euróövezet: EKB-adatok a jegybanki hitelekről – előrejelzés: -40 milliárd EUR, előző: -46 milliárd EUR 15:30 – Egyesült Államok: PCE árindex (év/év) – előrejelzés: 3,8%, előző: 4,1% 15:30 – Egyesült Államok: PCE árindex (hó/hó) – előrejelzés: 0,4%, előző: 0,5% 15:30 – Egyesült Államok: Új munkanélküli-segélykérelmek – előrejelzés: 226 ezer, előző: 225 ezer 15:30 – Egyesült Államok: GDP, végleges évesített negyedéves adat – előrejelzés: 1,8%, előző: 1,6% 15:30 – Egyesült Államok: Tartós fogyasztási cikkek megrendelései – előrejelzés: 8,0%, előző: -5,0% 15:30 – Egyesült Államok: Core PCE árindex (év/év) – előrejelzés: 3,3%, előző: 3,4% 15:30 – Egyesült Államok: Core PCE árindex (hó/hó) – előrejelzés: 0,2%, előző: 0,31% 15:30 – Egyesült Államok: Fogyasztói kiadások (hó/hó) – előrejelzés: 0,5%, előző: 0,6% 15:30 – Egyesült Államok: GDP árdeflátor, végleges adat – előrejelzés: 3,5%, előző: 3,5% 15:30 – Egyesült Államok: Személyes jövedelmek (hó/hó) – előrejelzés: 0,0%, előző: 0,4% 15:30 – Egyesült Államok: Reál személyes fogyasztás (hó/hó) – előrejelzés: 0,1%, előző: 0,2% 15:30 – Egyesült Államok: GDP-deflátor, végleges adat – előrejelzés: 3,5%, előző: 3,5% 15:30 – Egyesült Államok: Core tartós fogyasztási cikkek megrendelései – előrejelzés: 1,1%, előző: 0,6% 15:30 – Egyesült Államok: Core PCE árindex, végleges adat – előrejelzés: 4,4%, előző: 4,4% 15:30 – Egyesült Államok: Folyamatos munkanélküli-segélykérelmek – előrejelzés: 1,810 millió, előző: 1,801 millió 15:30 – Egyesült Államok: PCE árindex, végleges adat – előrejelzés: 4,5%, előző: 4,5% 15:30 – Egyesült Államok: EIA földgáztároló-készlet változása – előrejelzés: 73 milliárd köbláb, előző: 69 milliárd köbláb 18:00 – Egyesült Államok: Kansas City Fed feldolgozóipari aktivitási index – előrejelzés: 9, előző: 7 18:00 – Egyesült Államok: Kansas City Fed összetett index – előrejelzés: 8, előző: 6 Jegybankári beszédek 12:00 – Euróövezet: Philip Lane (EKB) 13:00 – Euróövezet: Isabel Schnabel (EKB) 15:00 – Euróövezet: Piero Cipollone (EKB) Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.