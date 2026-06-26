Gazdasági naptár: Az amerikai fogyasztói hangulat és a Fed-tagok beszédei a figyelem középpontjában (2026.06.26.)

A pénteki makrogazdasági naptár viszonylag üres, és a kereskedési volumen jelentősen visszaeshet, ahogy a piac egy dinamikus esésekkel tarkított hetet zár le, miközben a befektetők feldolgozzák a tegnapi PCE inflációs adatokat és a Fed döntéshozóinak szigorú hangvételű nyilatkozatait. A mai kereskedési napon nem érkeznek kiemelt fontosságú makrogazdasági adatok. A nap folyamán csupán a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe és inflációs várakozásai jelennek meg, emellett további Fed-tagok – Williams és Kashkari – beszédei is várhatók. A részvényindexek mellett az EURUSD devizapár is kiemelt figyelmet kaphat, miután a hét végére a kulcsfontosságú 1,14-es támaszszint alá süllyedt. Főbb események az ázsiai kereskedési szakaszból Japán: A tokiói régió júniusi maginflációja éves alapon 1,6%-ra emelkedett. Bár az eredmény teljes mértékben megfelelt a piaci várakozásoknak (1,6% év/év), egyértelmű gyorsulást jelez az előző havi 1,3%-hoz képest. Ez tovább növeli a nyomást a Japán Jegybankon (BoJ), hogy folytassa a kamatemelési ciklust. Új-Zéland és USA: Az éjszakai órákban jegybanki tisztviselők – az RBNZ elnöke, Breman, valamint a FOMC-tag Goolsbee – is beszédet tartottak, amelyek meghatározták a reggeli hangulatot az USD- és NZD-párok piacán. Makrogazdasági naptár 08:00 Norvégia – Kiskereskedelmi értékesítés (autóeladások nélkül, szezonálisan igazított, havi) (május)

Tény: -2,1% | Előző: 0,3% 08:00 Svédország – Termelői árindex (PPI, éves) (május)

Tény: 6,6% | Előző: 4,7% 09:00 Svédország – Fogyasztói bizalmi index (június)

Előző: 92,4 09:00 Svédország – Feldolgozóipari bizalmi index (június)

Előző: 100,5 09:00 Szlovákia – Termelői árindex (PPI, éves) (május)

Előző: 2,6% 10:30 Németország – Joachim Nagel, a Bundesbank elnökének beszéde 14:30 USA – Árukereskedelmi mérleg (május)

Várakozás: -85,1 milliárd USD | Előző: -82,4 milliárd USD 16:00 USA – Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe (június)

Várakozás: 50 | Előző: 44,8 16:00 USA – Rövid távú inflációs várakozások (június)

Várakozás: 4,6% | Előző: 4,8% 16:00 USA – Hosszú távú inflációs várakozások (június)

Várakozás: 3,4% | Előző: 3,9% 16:30 USA – John Williams, a New York-i Fed elnökének beszéde 17:30 USA – Neel Kashkari, a Minneapolis-i Fed elnökének beszéde 3 piac, amelyet ma érdemes figyelni EURUSD – A vezető devizapár mozgását teljes mértékben a délutáni amerikai makrogazdasági adatok befolyásolhatják. A Michigani Egyetem júniusi fogyasztói hangulatindexe (várakozás: 50), de különösen a rövid és hosszú távú inflációs várakozások alakulása kulcsfontosságú lehet a dollár további irányának meghatározásában. A hétvége előtti kereskedésben a Fed Williams és Kashkari beszédeinek szigorú vagy enyhébb hangvétele is fokozhatja a volatilitást. Brent nyersolaj (OIL) – Az olajárak továbbra is a helyi ellenállási szintek közelében mozognak a Közel-Keleten fennálló geopolitikai feszültségek miatt. 19:00-kor érkezik a Baker Hughes heti amerikai olajfúrótorony-jelentése (a konszenzus enyhe emelkedést vár 436-ra). Az amerikai fúrási aktivitás esetleges csökkenése támaszt adhat az olajáraknak, és emelkedést válthat ki a hét zárása előtt. Nasdaq 100 (US100) – Az amerikai technológiai index határidős jegyzései ismét nyomás alá kerültek az Apple részvényeinek esése, valamint a Microsoft XBOX-termékek áremeléséről szóló bejelentése után, amelyet a növekvő alkatrészköltségekkel indokoltak. Az „AI Trade” körüli bizonytalanság mellett a Nasdaqot tovább gyengíthetik a Fed részéről érkező szigorú hangvételű üzenetek.

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