Reggeli összefoglaló: A Nasdaq 100 újra meghaladta a 30 000 pontot 📈 Az arany és az ezüst nyeresége csökken

Legfontosabb tudnivalók Market sentiment remains mixed: Asian markets ended the session without a clear direction, while Wall Street futures are edging lower but remain close to record highs, supported by softer PPI inflation and strength in the technology sector.

Today, investors will focus on eurozone GDP, US retail sales and the University of Michigan consumer sentiment index, which could influence expectations for economic growth and central bank policy.

Gold and silver are trading lower, the US dollar remains weaker, while Brent crude is stabilizing near $87 per barrel amid persistent geopolitical risks surrounding Iran and concerns over global demand.

Az ázsiai vegyes kereskedési környezetben – miközben a hongkongi Hang Seng közel 1%-kal esett, a dél-koreai KOSPI és a japán Nikkei viszont emelkedett – a részvénypiaci befektetők némi profitrealizálást hajtanak végre az elmúlt napok erős emelkedése után. A globális piaci hangulatot továbbra is támogatják a Wall Street emelkedései, az enyhén alacsonyabb olajárak, valamint a vártnál kedvezőbb amerikai termelői árindex (PPI). Ázsiában különösen jól teljesítettek a technológiai részvények, köztük a japán és dél-koreai félvezetőgyártók.

A Nasdaq 100 futures enyhén csökken, valamivel 0,2% alatt , miközben az index végül 30 000 pont felett zárt először július közepe óta . Eközben az S&P 500 új történelmi csúcsot ért el , 7800 pont fölé emelkedve. A főbb európai indexek, köztük az Euro Stoxx 50 (EU50) és a DAX (DE40) futures kontraktusai nagyjából változatlanul mozognak a viszonylag sűrű makrogazdasági naptár előtt.

enyhén csökken, valamivel , miközben az index végül . Eközben az , 7800 pont fölé emelkedve. A főbb európai indexek, köztük az és a futures kontraktusai nagyjából változatlanul mozognak a viszonylag sűrű makrogazdasági naptár előtt. Ma a befektetők elsősorban az eurózóna Q2-es GDP-jének előzetes becslésére (GMT szerint 10:00, a piac 1%-os É/É és 0,4%-os N/N növekedést vár), az amerikai júliusi kiskereskedelmi értékesítésekre (GMT szerint 13:30, a Wall Street 0,1%-os H/H növekedést vár a júniusi 0,2% után), valamint a Michigani Egyetem augusztusi előzetes amerikai fogyasztói bizalmi indexére és inflációs várakozásaira (GMT szerint 15:00) figyelnek.

(GMT szerint 10:00, a piac 1%-os É/É és 0,4%-os N/N növekedést vár), az (GMT szerint 13:30, a Wall Street 0,1%-os H/H növekedést vár a júniusi 0,2% után), valamint a (GMT szerint 15:00) figyelnek. A nemesfémek alacsonyabban kereskednek: az ezüst körülbelül 1%-kal, az arany pedig 0,7%-kal esik, 4300 dollár közelébe, szemben a tegnapi körülbelül 4440 dollárral. Az amerikai dollár gyengül, miközben az EUR/USD az 1,154-es szintet teszteli . Az olajárak összességében stabilak, a Brent (OIL) hordónként körülbelül 87 dolláron forog. A befektetők az Irán körüli további eszkaláció kockázatát a globális kereslet gyengülésével kapcsolatos aggodalmakkal mérlegelik. Az Egyesült Államok példátlan gazdasági intézkedéseket jelentett be Teheránnal szemben, miközben a Pentagon jelezte, hogy az iráni kikötők tengeri blokádját akár korlátlan ideig is fenntarthatják.

körülbelül 1%-kal, az pedig 0,7%-kal esik, 4300 dollár közelébe, szemben a tegnapi körülbelül 4440 dollárral. Az amerikai dollár gyengül, miközben az . Az olajárak összességében stabilak, a hordónként körülbelül 87 dolláron forog. A befektetők az Irán körüli további eszkaláció kockázatát a globális kereslet gyengülésével kapcsolatos aggodalmakkal mérlegelik. Az Egyesült Államok példátlan gazdasági intézkedéseket jelentett be Teheránnal szemben, miközben a Pentagon jelezte, hogy az iráni kikötők tengeri blokádját akár korlátlan ideig is fenntarthatják. Az Egyesült Államok az USS George Washington repülőgép-hordozó közel-keleti bevetésére készül, amely a korábban tervezett rotáció részeként váltja majd az USS Abraham Lincolnt . A Lincoln több mint 250 napja van bevetésen, ebből rekordot jelentő 200 napot kikötői megállás nélkül töltött, ami a Kongresszusban ellátási problémákkal, a személyzet kimerültségével és műszaki problémákkal kapcsolatos aggodalmakat váltott ki.

közel-keleti bevetésére készül, amely a korábban tervezett rotáció részeként váltja majd az . A Lincoln több mint 250 napja van bevetésen, ebből rekordot jelentő 200 napot kikötői megállás nélkül töltött, ami a Kongresszusban ellátási problémákkal, a személyzet kimerültségével és műszaki problémákkal kapcsolatos aggodalmakat váltott ki. A NATO vadászgépei lelőttek egy drónt Lettország felett , miután az péntek reggel megsértette az ország légterét. Finnország szintén óvintézkedéseket tett, és ideiglenesen korlátozta a légi és tengeri forgalmat a Finn-öböl egyes részein a dróntevékenység kockázata miatt.

, miután az péntek reggel megsértette az ország légterét. Finnország szintén óvintézkedéseket tett, és ideiglenesen korlátozta a légi és tengeri forgalmat a Finn-öböl egyes részein a dróntevékenység kockázata miatt. A búza futures több mint 1%-kal emelkedik az Ukrajnából és Oroszországból a Fekete-tengeren keresztül érkező gabonaszállítmányok csökkenésével kapcsolatos aggodalmak miatt. Ukrajna állítólag kölcsönös megállapodást javasolt Oroszországnak a civil hajók elleni támadások leállítására a Fekete-tengeren, ami segíthetné egy fontos gabonaexport-útvonal helyreállítását. A Reuters szerint a javaslatot egy harmadik félen keresztül továbbították, Oroszország azonban egyelőre nem reagált.

több mint 1%-kal emelkedik az Ukrajnából és Oroszországból a Fekete-tengeren keresztül érkező gabonaszállítmányok csökkenésével kapcsolatos aggodalmak miatt. Ukrajna állítólag kölcsönös megállapodást javasolt Oroszországnak a civil hajók elleni támadások leállítására a Fekete-tengeren, ami segíthetné egy fontos gabonaexport-útvonal helyreállítását. A Reuters szerint a javaslatot egy harmadik félen keresztül továbbították, Oroszország azonban egyelőre nem reagált. Az S&P Dow Jones Indices bejelentette, hogy a Reddit váltja az AvalonBay Communities-t az S&P 500 indexben . A változás augusztus 18-án, kedden, a piac nyitása előtt lép életbe, miközben a Reddit részvényei tegnap a zárás utáni kereskedésben több mint 12%-kal emelkedtek.

. A változás augusztus 18-án, kedden, a piac nyitása előtt lép életbe, miközben a Reddit részvényei tegnap a zárás utáni kereskedésben több mint 12%-kal emelkedtek. A JPMorgan leminősítette a Honeywellt, és 262 dollárról 252 dollárra csökkentette célárát, míg a Jefferies 410 dollárról 425 dollárra emelte a Heico célárát. A 425 dolláros célár elérése a jelenlegi szintekhez képest körülbelül 15%-os emelkedési potenciált jelentene.

leminősítette a Honeywellt, és 262 dollárról 252 dollárra csökkentette célárát, míg a 410 dollárról 425 dollárra emelte a Heico célárát. A 425 dolláros célár elérése a jelenlegi szintekhez képest körülbelül 15%-os emelkedési potenciált jelentene. Dél-Korea IKT-exportja , amely magában foglalja a félvezetőket, elektronikai termékeket és távközlési berendezéseket, júliusban 140%-kal nőtt É/É alapon . Az erős növekedést elsősorban az AI-alkalmazásokhoz használt chipek iránti tartós kereslet hajtotta.

, amely magában foglalja a félvezetőket, elektronikai termékeket és távközlési berendezéseket, júliusban . Az erős növekedést elsősorban az AI-alkalmazásokhoz használt chipek iránti tartós kereslet hajtotta. A detroiti autógyártók arra figyelmeztetnek, hogy az észak-amerikai kereskedelmi megállapodás tervezett módosításai gyártónként legalább évi 2 milliárd dollárral növelhetik a költségeket . Washington azt szeretné elérni, hogy az alacsonyabb vámok igénybevételéhez a járművek legalább 50%-ban az Egyesült Államokban gyártott alkatrészeket tartalmazzanak. A General Motors (GM.US) az idei vámköltségeket 2,5–3,5 milliárd dollárra becsüli, míg a Ford (F.US) körülbelül 1 milliárd dolláros hatással számol.

. Washington azt szeretné elérni, hogy az alacsonyabb vámok igénybevételéhez a járművek legalább 50%-ban az Egyesült Államokban gyártott alkatrészeket tartalmazzanak. A az idei vámköltségeket 2,5–3,5 milliárd dollárra becsüli, míg a körülbelül 1 milliárd dolláros hatással számol. Az Apple több száz millió dollárt fektet be egy új, fejlett gyártóüzembe Houstonban , amely már leszállította első AI-szervereit. A létesítmény várhatóan még idén megkezdi a Mac mini számítógépek gyártását is.

, amely már leszállította első AI-szervereit. A létesítmény várhatóan még idén megkezdi a Mac mini számítógépek gyártását is. Ismét tüzekről érkeztek jelentések az oroszországi Ust-Luga kikötőből. Észak-Korea pedig arra figyelmeztetett, hogy „új elrettentési módszereket” alkalmazhat a Dél-Korea és az Egyesült Államok közelgő közös hadgyakorlatai előtt. US100 chart (D1 intervallum) A Nasdaq 100 futures V-alakú felpattanást mutatott, és a pszichológiailag fontos 30 000 pontos szint feletti tartós elmozdulás arra utalhat, hogy a bikák – az S&P 500 futureshez (US500) hasonlóan – az all-time high 30 700 pont körüli szintjének újratesztelésére készülnek. Július és augusztus fordulóján az index megközelítette a 200 napos exponenciális mozgóátlagot (EMA200), amely sikeresen megvédte a szélesebb emelkedő trendet. Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.