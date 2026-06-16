Gazdasági naptár: az amerikai lakáspiaci adatok a figyelem középpontjában 🔎

A globális pénzügyi piacok hangulata javul, miután az Egyesült Államok és Irán áttörést jelentő keretmegállapodást kötött a békéről, amelyet várhatóan hivatalosan Svájcban írnak alá. A hírek jelentősen csökkentették a geopolitikai kockázati prémiumot a nyersanyagpiacokon, aminek hatására a Brent kőolaj ára hordónként 83 dollár alá, a WTI pedig 80 dollár alá esett.

A feszültségek enyhülésére adott euforikus piaci reakció erőteljes tőkeáramlást indított el a kockázatosabb eszközök irányába. Ennek ellenére a központi bankok továbbra is szigorú (héja) álláspontot képviselnek, mivel szerintük a hónapokon át tartó nyersanyag-ellátási zavarok által kiváltott inflációs nyomás már beépült a világgazdaságba.

A mai kereskedési nap fő eseményei a német és eurózónás ZEW gazdasági hangulatindexek, valamint az amerikai lakáspiaci adatok és Lengyelország végleges maginflációs mutatójának közzététele lesznek.

Fontos események az ázsiai kereskedési szekcióból

Héja hangvételű BOJ-döntés:

A Japán Jegybank (BOJ) 25 bázisponttal 1,0%-ra emelte irányadó kamatlábát, amely 1995 óta a legmagasabb hitelköltséget jelenti Japánban. A döntést 7–1 arányban fogadták el, miközben Ueda jegybankelnök kórházi kezelése miatt nem vett részt a szavazáson.

Kamatstabilitás Ausztráliában:

Az Ausztrál Jegybank (RBA) egyhangú döntéssel változatlanul 4,35%-on hagyta az alapkamatot, ami a GDP-növekedés lassulását és a belföldi munkaerőpiac stabilizálódását tükrözi.

Kínai gazdasági adatok:

Kína ipari termelési és kiskereskedelmi forgalmi adatai vegyes képet mutattak a belföldi kereslet folyamatos lassulásáról.

Gazdasági naptár

11:00 – Németország: ZEW Gazdasági Hangulatindex

Várakozás: -6,0

Előző: -10,2

11:00 – Eurózóna: ZEW Gazdasági Hangulatindex

Várakozás: N/A

Előző: -9,1

14:30 – Egyesült Államok: Építési engedélyek

Várakozás: 1,420 millió

Előző: 1,423 millió

14:30 – Egyesült Államok: Lakásépítések száma

Várakozás: 1,420 millió

Előző: 1,465 millió

22:40 – Egyesült Államok: API heti nyersolajkészlet-változás