Gazdasági naptár: az amerikai lakáspiaci adatok a figyelem középpontjában 🔎

A globális pénzügyi piacok hangulata javul, miután az Egyesült Államok és Irán áttörést jelentő keretmegállapodást kötött a békéről, amelyet várhatóan hivatalosan Svájcban írnak alá. A hírek jelentősen csökkentették a geopolitikai kockázati prémiumot a nyersanyagpiacokon, aminek hatására a Brent kőolaj ára hordónként 83 dollár alá, a WTI pedig 80 dollár alá esett.
A feszültségek enyhülésére adott euforikus piaci reakció erőteljes tőkeáramlást indított el a kockázatosabb eszközök irányába. Ennek ellenére a központi bankok továbbra is szigorú (héja) álláspontot képviselnek, mivel szerintük a hónapokon át tartó nyersanyag-ellátási zavarok által kiváltott inflációs nyomás már beépült a világgazdaságba.
A mai kereskedési nap fő eseményei a német és eurózónás ZEW gazdasági hangulatindexek, valamint az amerikai lakáspiaci adatok és Lengyelország végleges maginflációs mutatójának közzététele lesznek.
Fontos események az ázsiai kereskedési szekcióból
Héja hangvételű BOJ-döntés:
A Japán Jegybank (BOJ) 25 bázisponttal 1,0%-ra emelte irányadó kamatlábát, amely 1995 óta a legmagasabb hitelköltséget jelenti Japánban. A döntést 7–1 arányban fogadták el, miközben Ueda jegybankelnök kórházi kezelése miatt nem vett részt a szavazáson.
Kamatstabilitás Ausztráliában:
Az Ausztrál Jegybank (RBA) egyhangú döntéssel változatlanul 4,35%-on hagyta az alapkamatot, ami a GDP-növekedés lassulását és a belföldi munkaerőpiac stabilizálódását tükrözi.
Kínai gazdasági adatok:
Kína ipari termelési és kiskereskedelmi forgalmi adatai vegyes képet mutattak a belföldi kereslet folyamatos lassulásáról.
Gazdasági naptár
11:00 – Németország: ZEW Gazdasági Hangulatindex
- Várakozás: -6,0
- Előző: -10,2
11:00 – Eurózóna: ZEW Gazdasági Hangulatindex
- Várakozás: N/A
- Előző: -9,1
14:30 – Egyesült Államok: Építési engedélyek
- Várakozás: 1,420 millió
- Előző: 1,423 millió
14:30 – Egyesült Államok: Lakásépítések száma
- Várakozás: 1,420 millió
- Előző: 1,465 millió
22:40 – Egyesült Államok: API heti nyersolajkészlet-változás
- Várakozás: N/A
- Előző: -9,119 millió hordó
Az AUDUSD az RBA döntése után esett, annak ellenére, hogy a bank továbbra is szigorú monetáris politikát folytat ⚔️
Reggeli összefoglaló (16.06.2026)
Gazdasági naptár: Várjuk az amerikai inflációs adatokat (2026.06.09.)
Reggeli összefoglaló: Vissza a nyereségekhez (09.06.2026)
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