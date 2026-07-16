Gazdasági naptár: Az eredmény jelentések, az amerikai kiskereskedelmi forgalom és a Fed versengenek a befektetők figyelméért (2026. július 16.)

Piaci áttekintés A gyorsjelentési szezon egyre nagyobb lendületet vesz, Donald Trump a közel-keleti katonai műveletek kiterjesztését fontolgatja, miközben a Fed több döntéshozója is megszólal a legutóbbi amerikai termelői árindex (PPI) közzétételét követően. Más szóval minden egyszerre történik, a befektetők pedig igyekeznek elkülöníteni a fundamentális tényezőket a piaci zajtól, különösen az AI-hoz kapcsolódó részvényekre nehezedő tartós nyomás közepette. A frissen közzétett TSMC-gyorsjelentés nem tudta javítani a hangulatot az amerikai zárás utáni kereskedésben: a vállalat részvényei jelenleg 1,4%-os mínuszban vannak. A vállalati eredmények ma is a Wall Street volatilitásának legfontosabb mozgatórugói maradnak. Emellett érdemes figyelni a Fed döntéshozóinak mai nyilatkozataira, valamint az amerikai EIA földgázkészlet-jelentésére is, amelyek a geopolitikai eseményekkel együtt a deviza- és nyersanyagpiacokon is fokozhatják a mozgásokat. Makrogazdasági szempontból a mai amerikai kiskereskedelmi forgalom adata lesz a nap legfontosabb eseménye. Az amerikai fogyasztók az elmúlt időszakban egyre inkább felélik megtakarításaikat a megélhetési költségek emelkedése miatt, így ez az adat kulcsfontosságú lehet az infláció alakulását figyelő Fed számára. A reggeli kereskedési szeánsz legfontosabb adatai Egyesült Királyság (GDP): A reggeli órákban számos makrogazdasági adat érkezett az Egyesült Királyságból. A májusi havi GDP 0,1%-kal nőtt, ami megfelelt a piaci várakozásoknak. A negyedéves növekedés azonban pozitív meglepetést okozott: a GDP 0,7%-kal bővült a várt 0,5% helyett. Éves összevetésben a gazdaság 1,3%-kal nőtt, ami kis mértékben elmaradt az 1,4%-os előrejelzéstől. Egyesült Királyság (Ipar és külkereskedelem): A brit feldolgozóipar erős teljesítményt nyújtott, éves alapon 2,3%-os növekedést ért el a várt 1,9%-kal szemben. Az ipari termelés ugyanakkor havi alapon 0,5%-kal csökkent, ami gyengébb a -0,1%-os piaci várakozásnál. Közben a külkereskedelmi mérleg hiánya jelentősen mérséklődött, -18,66 milliárd fontra a várt -23,3 milliárd fontról. Makrogazdasági naptár 10:00 – Olaszország: Infláció (CPI, éves, június)

Várakozás: 3,0% | Előző: 3,2% 11:00 – Eurózóna: Szezonálisan kiigazított külkereskedelmi mérleg (május)

Várakozás: 2,5 milliárd euró | Előző: 1,3 milliárd euró 14:00 – Lengyelország: Maginfláció (élelmiszer és energia nélkül, éves, június)

Várakozás: 3,0% | Előző: 3,1% 14:15 – Kanada: Lakásépítések száma (június)

Várakozás: 258 ezer | Előző: 261,4 ezer 14:30 – USA: Kiskereskedelmi forgalom (havi, június)

Várakozás: 0,2% | Előző: 0,9% 14:30 – USA: Kiskereskedelmi forgalom gépjárművek nélkül (havi, június)

Várakozás: -0,1% | Előző: 0,8% 14:30 – USA: Philadelphia Fed feldolgozóipari index (július)

Várakozás: 13 | Előző: 10,3 14:30 – USA: Új munkanélküli-segélykérelmek

Várakozás: 216 ezer | Előző: 215 ezer 16:00 – USA: Függőben lévő lakáseladások (havi, június)

Várakozás: -0,5% | Előző: 3,8% 16:30 – USA: EIA földgáztárolói készletváltozás

Előző: 61 milliárd köbláb 18:30 – USA: Beszédet tart Lorie Logan, a Federal Reserve Nyíltpiaci Bizottságának (FOMC) tagja 19:25 – USA: Beszédet tart Jeffrey Schmid, a Federal Reserve Nyíltpiaci Bizottságának (FOMC) tagja A mai nap legfontosabb gyorsjelentései TSMC

UnitedHealth Group

GE Aerospace

Netflix

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.