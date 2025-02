Gazdasági naptár: Az FOMC jegyzőkönyve és lakásadatok a fókuszban

Minden szem a FOMC ülésének jegyzőkönyvére szegeződik, hogy betekintést nyerjen a Fed kamatlábakkal és inflációval kapcsolatos gondolkodásába a kereskedelmi feszültségek fokozódása közepette. A piacok emésztik majd a kulcsfontosságú amerikai lakáspiaci adatokat és a jelzáloghitel-kérelmeket is, míg a korábbi közlemények szerint az RBNZ 50 bázisponttal csökkentette a kamatlábakat, és a kínai ingatlanárak továbbra is gyengék. A főbb piacokon több kötvényaukció is további irányt mutat majd. Az Egyesült Királyság inflációs adatai a vártnál kissé magasabbak lettek, míg a maginflációs adatok összhangban maradtak a közgazdászok előrejelzéseivel.

Gazdasági naptár

08:00 – Egyesült Királyság éves fogyasztói árindex: tényleges 3,0% é/é; előrejelzés 2,8% é/é; előző 2,5% é/é; 08:00 – Egyesült Királyság mag CPI é/é: tényleges 3,7% é/é; előrejelzés 3,7% é/é; előző 3,2% é/é; 08:00 – Egyesült Királyság CPI h/h: tényleges -0,1% h/h; előrejelzés -0,3% h/h; előző 0,3% h/h; 08:00 – Egyesült Királyság mag CPI h/h: tényleges -0,4% h/h; előző 0,3% h/h;

13:00 – USA MBA jelzáloghitel kérelmek: Előző 2,3% 13:00 - US MBA 30 éves jelzáloghitel-kamatláb: Előző 6.95%

14:30 – US lakásépítési indítások: 1.39M (előző 1.499M). 14:30 – USA építési engedélyek: 1.46M (előző 1.482M)

20:00 – FOMC ülés jegyzőkönyve 22:30 – USA API Cushing készletváltozás: Előző 0,407M 22:30 – US API nyersolajkészletek változása: Előző 9.403M 22:30 – US API benzinkészlet változás: Előző -2.507M



Központi bankárok beszédei