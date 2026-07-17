Gazdasági naptár – Európa inflációja és az amerikai lakáspiac a figyelem középpontjában

A pénteki kereskedési nap viszonylagos nyugalmat hoz a pénzügyi piacokon az intenzív hét után. A befektetők figyelmének középpontjában az amerikai lakáspiaci adatok, valamint az euróövezet júniusi végleges inflációs (HICP) adatai állnak. A Wall Street vezető indexei az elmúlt napokban gyengültek, elsősorban a technológiai szektor gyengesége és a kulcsfontosságú félvezetőgyártók visszafogottabb beruházási előrejelzései miatt. A piaci hangulatot továbbra is a jegybanki kommunikáció alakítja, ma pedig az EKB igazgatósági tagja, Piero Cipollone is beszédet tart. A devizapiacon továbbra is fokozott volatilitás várható, különösen az euró és az amerikai dollár árfolyamában, amelyeket a délutáni amerikai makrogazdasági adatok jelentősen befolyásolhatnak.

Fontosabb események az ázsiai kereskedési szakaszban

Az ázsiai kereskedés során nem érkeztek kiemelt jelentőségű makrogazdasági adatok, így a piacok elsősorban a globális befektetői hangulatot követték.

01:00 – Philip Jefferson, a Federal Reserve igazgatótanácsának tagja nyilvános beszédet tartott, amely azonban nem tartalmazott olyan új üzeneteket, amelyek érdemben módosították volna a Fed rövid távú monetáris politikájával kapcsolatos várakozásokat.

Makrogazdasági naptár

08:00 – Románia: Ipari termelés (szezonálisan kiigazított), havi alapon (május)

Várakozás: nincs adat

Előző: 1,5%

09:00 – Csehország: Termelői árindex (PPI), havi alapon (június)

Várakozás: -0,4%

Előző: -0,1%

09:00 – Csehország: Termelői árindex (PPI), éves alapon (június)

Várakozás: 1,5%

Előző: 1,5%

09:00 – Szlovákia: Harmonizált fogyasztói árindex (HICP), éves alapon (június)

Várakozás: 3,5%

Előző: 4,0%

10:00 – Euróövezet: Folyó fizetési mérleg (szezonálisan kiigazított, május)

Várakozás: 17,5 milliárd euró

Előző: 15,7 milliárd euró

11:00 – Euróövezet: Végleges HICP, havi alapon (június)

Várakozás: -0,1%

Előző: 0,1%

11:00 – Euróövezet: Végleges HICP, éves alapon (június)

Várakozás: 2,8%

Előző: 3,2%

11:00 – Euróövezet: Végleges maginfláció (HICP), havi alapon (június)

Várakozás: 0,2%

Előző: 0,3%

11:00 – Euróövezet: Végleges maginfláció (HICP), éves alapon (június)

Várakozás: 2,4%

Előző: 2,6%

13:00 – Euróövezet: Piero Cipollone, az EKB igazgatósági tagjának beszéde

Várakozás: nincs adat

14:30 – Egyesült Államok: Exportárak, havi alapon (június)

Várakozás: -0,4%

Előző: 1,3%

14:30 – Egyesült Államok: Importárak, havi alapon (június)

Várakozás: -0,7%

Előző: 1,9%

14:30 – Egyesült Államok: Megkezdett lakásépítések (június)

Várakozás: 1,310 millió

Előző: 1,177 millió

14:30 – Egyesült Államok: Kiadott építési engedélyek (június)

Várakozás: 1,400 millió

Előző: 1,410 millió

15:15 – Egyesült Államok: Ipari termelés, havi alapon (június)

Várakozás: 0,2%

Előző: 0,1%

15:15 – Egyesült Államok: Kapacitáskihasználtság (június)

Várakozás: 76,2%

Előző: 76,2%

16:00 – Egyesült Államok: Michigani Egyetem előzetes fogyasztói bizalmi indexe (július)

Várakozás: 51,0 pont

Előző: 49,5 pont

19:00 – Egyesült Államok: Baker Hughes aktív olajfúrótorony-szám (heti adat)

Várakozás: 446

Előző: 445