Gazdasági naptár – Európa inflációja és az amerikai lakáspiac a figyelem középpontjában

A pénteki kereskedési nap viszonylagos nyugalmat hoz a pénzügyi piacokon az intenzív hét után. A befektetők figyelmének középpontjában az amerikai lakáspiaci adatok, valamint az euróövezet júniusi végleges inflációs (HICP) adatai állnak. A Wall Street vezető indexei az elmúlt napokban gyengültek, elsősorban a technológiai szektor gyengesége és a kulcsfontosságú félvezetőgyártók visszafogottabb beruházási előrejelzései miatt. A piaci hangulatot továbbra is a jegybanki kommunikáció alakítja, ma pedig az EKB igazgatósági tagja, Piero Cipollone is beszédet tart. A devizapiacon továbbra is fokozott volatilitás várható, különösen az euró és az amerikai dollár árfolyamában, amelyeket a délutáni amerikai makrogazdasági adatok jelentősen befolyásolhatnak.
Fontosabb események az ázsiai kereskedési szakaszban
Az ázsiai kereskedés során nem érkeztek kiemelt jelentőségű makrogazdasági adatok, így a piacok elsősorban a globális befektetői hangulatot követték.
01:00 – Philip Jefferson, a Federal Reserve igazgatótanácsának tagja nyilvános beszédet tartott, amely azonban nem tartalmazott olyan új üzeneteket, amelyek érdemben módosították volna a Fed rövid távú monetáris politikájával kapcsolatos várakozásokat.
Makrogazdasági naptár
08:00 – Románia: Ipari termelés (szezonálisan kiigazított), havi alapon (május)
Várakozás: nincs adat
Előző: 1,5%
09:00 – Csehország: Termelői árindex (PPI), havi alapon (június)
Várakozás: -0,4%
Előző: -0,1%
09:00 – Csehország: Termelői árindex (PPI), éves alapon (június)
Várakozás: 1,5%
Előző: 1,5%
09:00 – Szlovákia: Harmonizált fogyasztói árindex (HICP), éves alapon (június)
Várakozás: 3,5%
Előző: 4,0%
10:00 – Euróövezet: Folyó fizetési mérleg (szezonálisan kiigazított, május)
Várakozás: 17,5 milliárd euró
Előző: 15,7 milliárd euró
11:00 – Euróövezet: Végleges HICP, havi alapon (június)
Várakozás: -0,1%
Előző: 0,1%
11:00 – Euróövezet: Végleges HICP, éves alapon (június)
Várakozás: 2,8%
Előző: 3,2%
11:00 – Euróövezet: Végleges maginfláció (HICP), havi alapon (június)
Várakozás: 0,2%
Előző: 0,3%
11:00 – Euróövezet: Végleges maginfláció (HICP), éves alapon (június)
Várakozás: 2,4%
Előző: 2,6%
13:00 – Euróövezet: Piero Cipollone, az EKB igazgatósági tagjának beszéde
Várakozás: nincs adat
14:30 – Egyesült Államok: Exportárak, havi alapon (június)
Várakozás: -0,4%
Előző: 1,3%
14:30 – Egyesült Államok: Importárak, havi alapon (június)
Várakozás: -0,7%
Előző: 1,9%
14:30 – Egyesült Államok: Megkezdett lakásépítések (június)
Várakozás: 1,310 millió
Előző: 1,177 millió
14:30 – Egyesült Államok: Kiadott építési engedélyek (június)
Várakozás: 1,400 millió
Előző: 1,410 millió
15:15 – Egyesült Államok: Ipari termelés, havi alapon (június)
Várakozás: 0,2%
Előző: 0,1%
15:15 – Egyesült Államok: Kapacitáskihasználtság (június)
Várakozás: 76,2%
Előző: 76,2%
16:00 – Egyesült Államok: Michigani Egyetem előzetes fogyasztói bizalmi indexe (július)
Várakozás: 51,0 pont
Előző: 49,5 pont
19:00 – Egyesült Államok: Baker Hughes aktív olajfúrótorony-szám (heti adat)
Várakozás: 446
Előző: 445
EUR/USD – Az euróövezet végleges HICP inflációs adatai, valamint a kiemelten várt amerikai lakáspiaci adatok jelentős árfolyammozgásokat válthatnak ki a vezető devizapáron.
Amerikai lakáspiac és S&P 500 – A megkezdett lakásépítések és a kiadott építési engedélyek fontos jelzést adnak az amerikai fogyasztók helyzetéről, valamint arról, hogyan teljesít a gazdaság a tartósan magas kamatkörnyezetben. Az adatok érdemben befolyásolhatják az S&P 500 index alakulását is.
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Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.