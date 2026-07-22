Gazdasági naptár: Itt az ideje a Tesla és a Google eredménybeszámolóinak (2026. július 22.)

A gyorsjelentési szezon felpörgött az Egyesült Államokban
Az amerikai gyorsjelentési szezon teljes lendülettel zajlik. Tegnap a General Motors a vártnál lényegesen jobb negyedéves eredményekről számolt be.
- A vállalat árbevétele 48 milliárd dollár lett, szemben a 47 milliárd dolláros elemzői várakozással.
- Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 3,57 dollárra emelkedett, meghaladva a 3,20 dolláros konszenzust.
- Emellett a vállalat néhány százalékkal megemelte a teljes pénzügyi évre vonatkozó legfontosabb működési előrejelzéseit is.
Ma azonban még nagyobb figyelem irányul a piacokra, hiszen a befektetők a Tesla és a Google (Alphabet) régóta várt negyedéves gyorsjelentéseire készülnek.
Makrogazdasági szempontból a nap jóval visszafogottabb. A legfontosabb adatközlésen már túl vagyunk: a brit infláció ugyan a vártnál nagyobb mértékben lassult, de a részletek nem adtak okot arra, hogy a befektetők feladják a Bank of England további kamatemeléseire vonatkozó várakozásaikat.
Fontos makrogazdasági események
Kedd
Németország
A ZEW gazdasági hangulatindex júliusban 15,8 ponttal emelkedett, és egyértelműen pozitív tartományba került, ami a német gazdasággal kapcsolatos várakozások további javulását jelzi.
A jelenlegi gazdasági helyzet megítélése is javult, bár jóval kisebb mértékben: a mutató 3,4 ponttal, -77,6 pontra emelkedett, ami továbbra is rendkívül gyenge aktuális gazdasági környezetre utal.
Achim Wambach, a ZEW elnöke szerint a reformok már kezdenek eredményeket hozni, és a javulás egyaránt megfigyelhető az exportorientált ágazatokban és a belföldi keresletben. Ugyanakkor az autóipar továbbra is a német gazdaság egyik leggyengébben teljesítő szektora.
Magyarország
Tegnap a figyelem – talán sokak számára meglepő módon – Magyarországra is irányult. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az iráni háború kitörése óta másodszor csökkentette az alapkamatot.
A döntés hátterében az áll, hogy az infláció 1,7%-ra mérséklődött, vagyis a jegybank 3% ±1 százalékpontos inflációs célja alá süllyedt.
A kamatcsökkentések ellenére a magyar alapkamat továbbra is 2 százalékponttal magasabb, mint Lengyelországban, így jelentős tér maradhat a további monetáris lazításra. Amennyiben a még mindig erőteljes, 7%-os reálbér-növekedés nem okoz inflációs nyomást, további kamatcsökkentések várhatók a következő üléseken.
Szerda
Egyesült Királyság
A mai nap középpontjában a brit inflációs adatok álltak.
A teljes infláció a vártnál nagyobb mértékben, 2,6%-ra csökkent, elsősorban az üzemanyagárak mérséklődésének köszönhetően.
A piac számára azonban fontosabb, hogy a maginfláció változatlanul 2,6% maradt, miközben a szolgáltatási infláció csak enyhén, 3,6%-ra csökkent. Ez továbbra is a Bank of England egyik legnagyobb kihívását jelenti.
A piaci árazások alapján a befektetők továbbra is két kamatemelést várnak az év végéig, amelyek közül az első akár szeptemberben is bekövetkezhet. A július 30-i ülésen ugyanakkor nem valószínű újabb kamatemelés.
Makrogazdasági naptár
Szerda
- Lengyelország – Kiskereskedelmi forgalom (június)
- Időpont: 08:30
- Előző: 3,0%
- Várakozás: 5,3%
- Lengyelország – Fogyasztói bizalom (június)
- Időpont: 08:30
- Előző: -9,9
- Várakozás: -10,2
- Dél-Afrika – Infláció (CPI, június)
- Időpont: 09:00
- Előző: 4,5%
- Várakozás: 4,7%
- USA – DOE nyersolajkészletek
- Időpont: 15:30
- Előző: -1,692 millió hordó
- Várakozás: -1,950 millió hordó
Csütörtök
- Ausztrália – Munkanélküliségi ráta (június)
- Időpont: 02:30
- Előző: 4,4%
- Várakozás: 4,4%
- Lengyelország – Munkanélküliségi ráta (június)
- Időpont: 08:30
- Előző: 5,9%
- Várakozás: 5,8%
Mai vállalati gyorsjelentések
Piacnyitás előtt (BMO):
- AT&T ($T.US)
- Philip Morris ($PM.US)
- GE Vernova ($GEV.US)
Piaczárás után (AMC):
- Tesla ($TSLA.US)
- Alphabet ($GOOGL.US)
- IBM ($IBM.US)
- ServiceNow ($NOW.US)
- Southwest Airlines ($LUV.US)
Három piac, amelyre ma érdemes figyelni
US500
A mai nap kétségkívül a hét legfontosabb napja az amerikai gyorsjelentési szezon szempontjából. A befektetők figyelme elsősorban a Tesla, a Google (Alphabet), az AT&T és az IBM eredményeire irányul, amelyek jelentősen befolyásolhatják nemcsak saját részvényárfolyamukat, hanem a főbb amerikai részvényindexek és a teljes piaci hangulat alakulását is.
Olaj
Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség jelentősen fokozódott azt követően, hogy a múlt hétvégén Jordániában és Irakban végrehajtott iráni támadások során legalább három amerikai katona életét vesztette.
Az amerikai légicsapások immár 11 egymást követő éjszaka tartanak.
A közvetítők – Katar, Egyiptom és Pakisztán – tegnap egy 10 napos tűzszüneti javaslatot kívántak mindkét fél elé terjeszteni, ami némi reményt adhat a korábbi 60 napos memorandum utáni állapotokhoz való visszatérésre. Mind Teherán, mind a Trump-adminisztráció jelezte, hogy kész folytatni a tárgyalásokat.
USD/JPY
Az USD/JPY devizapár tegnap közel 40 éves csúcsra emelkedett, és 1986 óta először áttörte a 163-as szintet.
Hosszabb távon ezt elsősorban a carry trade stratégia újbóli népszerűsége magyarázza. Az elmúlt napokban azonban a jen gyengülésének legfontosabb oka az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus további eszkalációja, valamint az ennek következtében megugró energiaárak voltak.
Japán energiaigényének közel 90%-át importból fedezi, és normál körülmények között legfontosabb energiaszállítói a Közel-Kelet országai. Ez különösen érzékennyé teszi a japán gazdaságot az energiaellátást érintő geopolitikai kockázatokra.
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