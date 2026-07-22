Gazdasági naptár: Itt az ideje a Tesla és a Google eredménybeszámolóinak (2026. július 22.)

A gyorsjelentési szezon felpörgött az Egyesült Államokban

Az amerikai gyorsjelentési szezon teljes lendülettel zajlik. Tegnap a General Motors a vártnál lényegesen jobb negyedéves eredményekről számolt be.

A vállalat árbevétele 48 milliárd dollár lett, szemben a 47 milliárd dolláros elemzői várakozással.

lett, szemben a elemzői várakozással. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 3,57 dollárra emelkedett, meghaladva a 3,20 dolláros konszenzust.

emelkedett, meghaladva a konszenzust. Emellett a vállalat néhány százalékkal megemelte a teljes pénzügyi évre vonatkozó legfontosabb működési előrejelzéseit is.

Ma azonban még nagyobb figyelem irányul a piacokra, hiszen a befektetők a Tesla és a Google (Alphabet) régóta várt negyedéves gyorsjelentéseire készülnek.

Makrogazdasági szempontból a nap jóval visszafogottabb. A legfontosabb adatközlésen már túl vagyunk: a brit infláció ugyan a vártnál nagyobb mértékben lassult, de a részletek nem adtak okot arra, hogy a befektetők feladják a Bank of England további kamatemeléseire vonatkozó várakozásaikat.

Fontos makrogazdasági események

Kedd

Németország

A ZEW gazdasági hangulatindex júliusban 15,8 ponttal emelkedett, és egyértelműen pozitív tartományba került, ami a német gazdasággal kapcsolatos várakozások további javulását jelzi.

A jelenlegi gazdasági helyzet megítélése is javult, bár jóval kisebb mértékben: a mutató 3,4 ponttal, -77,6 pontra emelkedett, ami továbbra is rendkívül gyenge aktuális gazdasági környezetre utal.

Achim Wambach, a ZEW elnöke szerint a reformok már kezdenek eredményeket hozni, és a javulás egyaránt megfigyelhető az exportorientált ágazatokban és a belföldi keresletben. Ugyanakkor az autóipar továbbra is a német gazdaság egyik leggyengébben teljesítő szektora.

Magyarország

Tegnap a figyelem – talán sokak számára meglepő módon – Magyarországra is irányult. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az iráni háború kitörése óta másodszor csökkentette az alapkamatot.

A döntés hátterében az áll, hogy az infláció 1,7%-ra mérséklődött, vagyis a jegybank 3% ±1 százalékpontos inflációs célja alá süllyedt.

A kamatcsökkentések ellenére a magyar alapkamat továbbra is 2 százalékponttal magasabb, mint Lengyelországban, így jelentős tér maradhat a további monetáris lazításra. Amennyiben a még mindig erőteljes, 7%-os reálbér-növekedés nem okoz inflációs nyomást, további kamatcsökkentések várhatók a következő üléseken.

Szerda

Egyesült Királyság

A mai nap középpontjában a brit inflációs adatok álltak.

A teljes infláció a vártnál nagyobb mértékben, 2,6%-ra csökkent, elsősorban az üzemanyagárak mérséklődésének köszönhetően.

A piac számára azonban fontosabb, hogy a maginfláció változatlanul 2,6% maradt, miközben a szolgáltatási infláció csak enyhén, 3,6%-ra csökkent. Ez továbbra is a Bank of England egyik legnagyobb kihívását jelenti.

A piaci árazások alapján a befektetők továbbra is két kamatemelést várnak az év végéig, amelyek közül az első akár szeptemberben is bekövetkezhet. A július 30-i ülésen ugyanakkor nem valószínű újabb kamatemelés.

Makrogazdasági naptár

Szerda

Lengyelország – Kiskereskedelmi forgalom (június) Időpont: 08:30 Előző: 3,0% Várakozás: 5,3%

Lengyelország – Fogyasztói bizalom (június) Időpont: 08:30 Előző: -9,9 Várakozás: -10,2

Dél-Afrika – Infláció (CPI, június) Időpont: 09:00 Előző: 4,5% Várakozás: 4,7%

USA – DOE nyersolajkészletek Időpont: 15:30 Előző: -1,692 millió hordó Várakozás: -1,950 millió hordó



Csütörtök

Ausztrália – Munkanélküliségi ráta (június) Időpont: 02:30 Előző: 4,4% Várakozás: 4,4%

Lengyelország – Munkanélküliségi ráta (június) Időpont: 08:30 Előző: 5,9% Várakozás: 5,8%



Mai vállalati gyorsjelentések

Piacnyitás előtt (BMO):

AT&T ($T.US)

Philip Morris ($PM.US)

GE Vernova ($GEV.US)

Piaczárás után (AMC):

Tesla ($TSLA.US)

Alphabet ($GOOGL.US)

IBM ($IBM.US)

ServiceNow ($NOW.US)

Southwest Airlines ($LUV.US)

Három piac, amelyre ma érdemes figyelni

US500

A mai nap kétségkívül a hét legfontosabb napja az amerikai gyorsjelentési szezon szempontjából. A befektetők figyelme elsősorban a Tesla, a Google (Alphabet), az AT&T és az IBM eredményeire irányul, amelyek jelentősen befolyásolhatják nemcsak saját részvényárfolyamukat, hanem a főbb amerikai részvényindexek és a teljes piaci hangulat alakulását is.

Olaj

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség jelentősen fokozódott azt követően, hogy a múlt hétvégén Jordániában és Irakban végrehajtott iráni támadások során legalább három amerikai katona életét vesztette.

Az amerikai légicsapások immár 11 egymást követő éjszaka tartanak.

A közvetítők – Katar, Egyiptom és Pakisztán – tegnap egy 10 napos tűzszüneti javaslatot kívántak mindkét fél elé terjeszteni, ami némi reményt adhat a korábbi 60 napos memorandum utáni állapotokhoz való visszatérésre. Mind Teherán, mind a Trump-adminisztráció jelezte, hogy kész folytatni a tárgyalásokat.

USD/JPY

Az USD/JPY devizapár tegnap közel 40 éves csúcsra emelkedett, és 1986 óta először áttörte a 163-as szintet.

Hosszabb távon ezt elsősorban a carry trade stratégia újbóli népszerűsége magyarázza. Az elmúlt napokban azonban a jen gyengülésének legfontosabb oka az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus további eszkalációja, valamint az ennek következtében megugró energiaárak voltak.

Japán energiaigényének közel 90%-át importból fedezi, és normál körülmények között legfontosabb energiaszállítói a Közel-Kelet országai. Ez különösen érzékennyé teszi a japán gazdaságot az energiaellátást érintő geopolitikai kockázatokra.