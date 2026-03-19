Gazdasági naptár: Központi banki döntések sorozata Európában 🔔

Európában a piaci figyelem most három kulcsfontosságú jegybanki döntésre irányul, kezdve a Svájci Nemzeti Bankkal (SNB). Az SNB várhatóan változatlanul 0%-on tartja a kamatokat, egyensúlyozva a deflációs nyomás és a tartósan erős svájci frank között. A döntéshozók igyekeznek minél tovább elkerülni a nem hagyományos lazító intézkedéseket, inkább devizapiaci intervenciókra támaszkodnak a valuta stabilizálása és az infláció helyreállásához szükséges idő megnyerése érdekében. Ezt követi az Angol Jegybank (BoE) döntése, ahol a piac szinte teljes mértékben a kamatok változatlanul hagyását árazza 3,75%-on. A fő fókusz a szavazati megoszlás lesz, amely rávilágíthat a „héják” és „galambok” közötti belső megosztottságra. Bár egyes tagok a lazítás felé hajlanak, a növekvő geopolitikai kockázatok és az inflációs bizonytalanság óvatosságra késztethetik a jegybankot. Végül az Európai Központi Bank (EKB) jelenti be döntését. Mivel az inflációs kockázatok ismét erősödnek — részben a közel-keleti feszültségek miatt — a piac elkezdte árazni a kamatemelések lehetőségét az elkövetkező hónapokban. Az EKB várhatóan változatlanul hagyja a kamatokat, de fenntarthat egy szigorú hangvételt. Csütörtök, március 19



09:00 — Egyesült Királyság béradatok

09:30 — SNB kamatdöntés

09:30 — Riksbank kamatdöntés

10:00 — Lengyelország béradatok

10:00 — SNB sajtótájékoztató

13:00 — BoE kamatdöntés

14:15 — EKB kamatdöntés

14:30 — Cseh Nemzeti Bank (CNB) kamatdöntés

14:45 — EKB (Lagarde) sajtótájékoztató

15:30 — USA EIA földgázkészletek

