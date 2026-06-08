Gazdasági naptár: Mi mozgatja a piacot ma reggel❓

A piacok kettős nyomás alatt kezdik az új hetet: egyrészt az iráni–izraeli konfliktus eszkalálódása, másrészt a Fed retorikájának változása a monetáris politika irányváltásáról a lehetséges kamatemelések felé. Ez a kombináció az olajárak emelkedését eredményezte, míg a technológiai részvények árfolyama meredeken zuhant.

A mai nap és a hét hátralévő részének programja

A szerdai CPI-inflációs adat és a csütörtöki EKB-kamatdöntés a hét legfontosabb eseményei – a lehetséges további geopolitikai eszkalációval együtt ezek határozhatják meg a piacok hangulatát a következő hetekben. Különösen mozgalmas hétnek ígérkezik a technológiai szektor számára.

Mi mozgatja reggel a piacokat?

Közel-keleti eszkaláció

Irán négy hét után először rakétákat indított Izrael felé; Izrael válaszul körülbelül 10 katonai célpontot támadott, köztük a Huzesztán tartományban található Karoon petrolkémiai komplexumot. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag továbbra is zárva maradt, miközben az OPEC+ termelése napi 33,19 millió hordóra csökkent a februári 42,77 millió hordóról.

Eredmény:

WTI: +4,93% (~94,63 USD)

Brent: +5,04% (~97,60 USD)

Ez az egyik legnagyobb egynapos emelkedés az elmúlt hónapokban.

A Fed ismét a kamatemelések felé fordul

A pénteki NFP-jelentés (+172 000 új munkahely, sorozatban a harmadik erős hónap), valamint az energiapiaci sokk következtében a Fed év vége előtti kamatemelésének valószínűsége 70% fölé emelkedett.

A Goldman Sachs az első kamatcsökkentéseket 2027-re tolta ki.

A piac teljes mértékben beárazott körülbelül 30 bázispontnyi további szigorítást.

Ma 16:00 után érkeznek a New York-i Fed inflációs várakozásokat mérő adatai. Ha a 3 és 5 éves inflációs várakozások emelkednek, az tovább fokozhatja a piaci aggodalmakat.

Európai nyitás – DE40 és EU50 mínuszban

A határidős indexek mintegy 1%-os esést jeleztek a nyitás előtt.

A kereskedés kezdetén:

DE40: -0,75% (24 411 pont)

EU50: -0,70% (5 972 pont)

További nyomást jelentettek a mai német adatok:

Az áprilisi ipari megrendelések -3,8%-kal estek havi alapon.

estek havi alapon. A várakozás -2,0% volt.

volt. Márciusban még +4,5%-os növekedést mértek.

Ez arra utal, hogy a márciusi ugrás egyszeri hatás volt, amelyet az ellátási láncok esetleges zavarai előtti előrehozott rendelésállomány okozott.

A legnagyobb volatilitást mutató vállalatok

A technológiai szektor továbbra is a piaci mozgások középpontjában áll a pénteki Wall Street-i eladási hullám után.

Félvezetők:

MU: -13,25%

INTC: -11,28%

AMD: -10,86%

AMAT: -9,71%

NVDA: -6,20%

Big Tech:

META: -5,51%

MSFT: -2,66%

AVGO: -7,92%

Defenzív szektorok:

UNP: +13,19%

WMT: +4,09%

JNJ: +2,02%

KO: +3,46%

Ázsiában:

KOSPI: csúcspontján -8% (aktiválta a kereskedési megszakítást), záráskor kb. -5%

Nikkei: -3,7%

TSMC: -2,1%

Devizák és nemesfémek

A DXY index 100 pont körül mozog, a dollár kéthavi csúcson van.

EUR/USD: 1,1516

USD/JPY: 160 felett

A japán jen teljes mértékben elveszítette a Japán Jegybank májusi intervenciójának hatását.

Nemesfémek:

Arany: -0,51% (4 296 USD)

Ezüst: -1,67%

A növekvő reálkamatok jelenleg erősebb hatást gyakorolnak a piacra, mint az arany hagyományos menedékeszköz-szerepe.

A Bitcoin visszatér

Miután pénteken 60 000 dollár alá esett – ami az FTX összeomlása óta a legnagyobb heti visszaesés volt –, a Bitcoin ismét erősödni kezdett.

Bitcoin: kb. 62 900 USD (+2,03%)

A kriptopiac egyelőre stabilizálódni látszik a múlt heti jelentős eladási hullám után.