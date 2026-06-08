Gazdasági naptár: Mi mozgatja a piacot ma reggel❓

A piacok kettős nyomás alatt kezdik az új hetet: egyrészt az iráni–izraeli konfliktus eszkalálódása, másrészt a Fed retorikájának változása a monetáris politika irányváltásáról a lehetséges kamatemelések felé. Ez a kombináció az olajárak emelkedését eredményezte, míg a technológiai részvények árfolyama meredeken zuhant.
A mai nap és a hét hátralévő részének programja
A szerdai CPI-inflációs adat és a csütörtöki EKB-kamatdöntés a hét legfontosabb eseményei – a lehetséges további geopolitikai eszkalációval együtt ezek határozhatják meg a piacok hangulatát a következő hetekben. Különösen mozgalmas hétnek ígérkezik a technológiai szektor számára.
Mi mozgatja reggel a piacokat?
Közel-keleti eszkaláció
Irán négy hét után először rakétákat indított Izrael felé; Izrael válaszul körülbelül 10 katonai célpontot támadott, köztük a Huzesztán tartományban található Karoon petrolkémiai komplexumot. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag továbbra is zárva maradt, miközben az OPEC+ termelése napi 33,19 millió hordóra csökkent a februári 42,77 millió hordóról.
Eredmény:
- WTI: +4,93% (~94,63 USD)
- Brent: +5,04% (~97,60 USD)
Ez az egyik legnagyobb egynapos emelkedés az elmúlt hónapokban.
A Fed ismét a kamatemelések felé fordul
A pénteki NFP-jelentés (+172 000 új munkahely, sorozatban a harmadik erős hónap), valamint az energiapiaci sokk következtében a Fed év vége előtti kamatemelésének valószínűsége 70% fölé emelkedett.
- A Goldman Sachs az első kamatcsökkentéseket 2027-re tolta ki.
- A piac teljes mértékben beárazott körülbelül 30 bázispontnyi további szigorítást.
- Ma 16:00 után érkeznek a New York-i Fed inflációs várakozásokat mérő adatai. Ha a 3 és 5 éves inflációs várakozások emelkednek, az tovább fokozhatja a piaci aggodalmakat.
Európai nyitás – DE40 és EU50 mínuszban
A határidős indexek mintegy 1%-os esést jeleztek a nyitás előtt.
A kereskedés kezdetén:
- DE40: -0,75% (24 411 pont)
- EU50: -0,70% (5 972 pont)
További nyomást jelentettek a mai német adatok:
- Az áprilisi ipari megrendelések -3,8%-kal estek havi alapon.
- A várakozás -2,0% volt.
- Márciusban még +4,5%-os növekedést mértek.
Ez arra utal, hogy a márciusi ugrás egyszeri hatás volt, amelyet az ellátási láncok esetleges zavarai előtti előrehozott rendelésállomány okozott.
A legnagyobb volatilitást mutató vállalatok
A technológiai szektor továbbra is a piaci mozgások középpontjában áll a pénteki Wall Street-i eladási hullám után.
Félvezetők:
- MU: -13,25%
- INTC: -11,28%
- AMD: -10,86%
- AMAT: -9,71%
- NVDA: -6,20%
Big Tech:
- META: -5,51%
- MSFT: -2,66%
- AVGO: -7,92%
Defenzív szektorok:
- UNP: +13,19%
- WMT: +4,09%
- JNJ: +2,02%
- KO: +3,46%
Ázsiában:
- KOSPI: csúcspontján -8% (aktiválta a kereskedési megszakítást), záráskor kb. -5%
- Nikkei: -3,7%
- TSMC: -2,1%
Devizák és nemesfémek
A DXY index 100 pont körül mozog, a dollár kéthavi csúcson van.
- EUR/USD: 1,1516
- USD/JPY: 160 felett
A japán jen teljes mértékben elveszítette a Japán Jegybank májusi intervenciójának hatását.
Nemesfémek:
- Arany: -0,51% (4 296 USD)
- Ezüst: -1,67%
A növekvő reálkamatok jelenleg erősebb hatást gyakorolnak a piacra, mint az arany hagyományos menedékeszköz-szerepe.
A Bitcoin visszatér
Miután pénteken 60 000 dollár alá esett – ami az FTX összeomlása óta a legnagyobb heti visszaesés volt –, a Bitcoin ismét erősödni kezdett.
- Bitcoin: kb. 62 900 USD (+2,03%)
A kriptopiac egyelőre stabilizálódni látszik a múlt heti jelentős eladási hullám után.
Reggeli összefoglaló: Felépülnek-e a piacok a pénteki „összeomlásból”?❓
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