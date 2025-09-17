Gazdasági naptár: Minden szem a Fed-re szegeződik (2025.09.17.)

A mai gazdasági naptár tele van eseményekkel, de a piac nagy része számára valójában csak egy esemény számít: a Fed kamatdöntése. A piacok hetek óta nagyrészt 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak be, így a figyelem ma Jerome Powell sajtótájékoztatójára irányul, amely meghatározza a befektetők várakozásait az amerikai monetáris lazítás további folytatását illetően. Érdekes módon egy váratlan 50 bázispontos kamatcsökkentés paradox módon hawkishnak tűnhet, különösen ha Powell nyilatkozata egy „óvintézkedésként” értelmezhető, amelynek célja a nehéz egyensúly vagy kockázatok kezelése. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése A Fed nem lesz az egyetlen központi banki esemény. A Bank of Canada is ma hozza nyilvánosságra kamatdöntését, amely jelenleg mérsékelt inflációval és szokatlanul gyenge munkaerőpiaccal szembesül. A deviza- és részvénypiacok visszafogott volatilitását a mai euróövezeti inflációs adatok és az amerikai lakáspiaci adatok is felkavarhatják. A nyersanyagok tekintetében az EIA jelentése valószínűleg hullámokat fog kelteni. A mai gazdasági naptár: 08:00 – Egyesült Királyság augusztusi inflációs adatai: CPI: jelenlegi 3,8% é/é; előrejelzés 3,8% é/é; előző 3,8% é/é CPI: jelenlegi 0,3% h/h; előrejelzés 0,3% h/h; előző 0,1% h/h

09:30 – Eurozóna – Lagarde, az EKB elnöke beszéde

11:00 – Eurozóna augusztusi inflációs adatok: CPI: előrejelzés 2,1% é/é; előző 2,0% é/é CPI: előrejelzés 0,2% h/h; előző 0,0% h/h Mag CPI: előrejelzés 2,3% é/é; előző 2,3% é/é Mag CPI: előrejelzés 0,3% h/h; előző -0,2% h/h HICP energia és élelmiszerek nélkül: előrejelzés 2,3% é/é; előző 2,4% é/é HICP energia és élelmiszerek nélkül: előrejelzés 0,3% h/h; előző -0,1% h/h

14:30 – Amerikai lakás- és építési adatok augusztusra vonatkozóan: Lakásépítések: előző 5,2% h/h Építési engedélyek: előző -2,2% h/h

14:30 – Kanada – Kanadai külföldi értékpapír-vásárlások júliusra vonatkozóan: előző 9,040 milliárd

15:45 – Kanada – Kamatdöntés: előrejelzés 2,50%; előző 2,75%

16:30 – Amerikai EIA-jelentés: Benzinkészletek: előző 1,458 millió Fűtőolaj-készletek: előző 0,266 millió Heti finomítói kihasználtság – EIA (t/t): előző 0,6% Finomítók nyersolaj-átfolyása – EIA (t/t): előző -0,051 millió Nyersolaj-import: előző 0,668 millió Nyersolaj-készletek: előrejelzés 1,400 millió; előző 3,939 millió Desztillált üzemanyag-termelés: előző -0,024 millió Heti desztillátumkészletek – EIA: előző 4,715 millió Benzintermelés: előző -0,285 millió Nyersolajkészletek Cushingban: előző -0,365 millió

17:30 – Amerikai GDP-adatok: Atlanta FED Nowcast (3. negyedév): előrejelzés 3,4%; előző 3,4%

20:00 – USA – FOMC nyilatkozat

20:00 – USA – Decemberi kamatdöntés: előrejelzés 4,25%; előző 4,50%

20:30 – USA – Jerome Powell sajtótájékoztató

