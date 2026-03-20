Gazdasági naptár: Németország és Kanada inflációs adatai a figyelem középpontjában

Ma a piacok elsősorban a német és a kanadai adatokra összpontosítanak. A befektetők figyelemmel kísérik a német termelői árak alakulását, valamint Kanada kulcsfontosságú gazdasági mutatóit, köztük az IPPI inflációt, a kiskereskedelmi forgalmat és az új lakásárindexet. Ezek az adatok jelentős hatással lehetnek a piaci hangulatra és a monetáris politikával kapcsolatos várakozásokra.
Mai makronaptár:
08:00 – Németország
PPI infláció (h/h): tény -0,5% (várt 0,3%; előző -0,6%)
PPI infláció (é/é): tény -3,3% (várt -2,7%; előző -3%)
09:00 – Lengyelország
BIEC jóléti index (március): előző 95,6
09:30 – Lengyelország
Gazdasági hangulat (március)
10:00 – Eurózóna
Folyó fizetési mérleg n.s.a.: előző 34,6 milliárd EUR
Folyó fizetési mérleg s.a.: várt 17,2 milliárd EUR; előző 14,6 milliárd EUR
10:00 – Olaszország
Külkereskedelmi mérleg (január): várt 5,6 milliárd EUR; előző 6,04 milliárd EUR
11:00 – Eurózóna
Külkereskedelmi mérleg n.s.a.: előző 12,6 milliárd EUR
Külkereskedelmi mérleg s.a.: várt 12,6 milliárd EUR; előző 11,6 milliárd EUR
12:00 – Egyesült Királyság
CBI rendelésállomány-index (március): várt -29; előző -28
13:30 – Kanada
IPPI infláció (h/h): várt 0,6%; előző 2,7%
IPPI infláció (é/é): előző 5,4%
Kiskereskedelmi forgalom (h/h): várt 1,4%; előző -0,4%
Kiskereskedelmi forgalom autók nélkül (h/h): várt 1,2%; előző 0,1%
Új lakásárindex (h/h, február): várt -0,3%; előző -0,4%
18:00 – USA
Olajfúró-berendezések száma (heti): előző 412
18:30 – Németország
Beszédet tart Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke
Gazdasági naptár: Központi banki döntések sorozata Európában 🔔
Reggeli összefoglaló (19.03.2026)
Gazdasági naptár: A keddi csendes napon a geopolitika és a heti olajkészletek állnak a középpontban (2026.03.10.)
Az EURUSD 0,2%-kal erősödött a vártnál nagyobb német kereskedelmi többlet hatására 📈
