Növekszik a feszültség a Közel-Keleten, az olaj kulcsfontosságú ellenállási szintet tesztel 🟢🔎

A közel-keleti feszültségek élesen kiéleződtek, mivel Izrael és Irán közvetlen támadásokat váltott egymással. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy Irán „teljes árat fog fizetni”, miután rakéták csapást mértek polgári területekre és egy kórházra Izrael középső részén. Válaszul az izraeli erők állítólag megtámadták Irán araki nukleáris létesítményét. Eközben a az Egyesült Államok katonai akciót fontolgat Irán ellen, és a jövő hétvégén esetleg a földalatti Fordow urándúsító létesítményt veszi célba. Több forrás szerint Trump elnök már jóváhagyta a tervet, de halogatja annak végrehajtását, mert várja Irán válaszát nukleáris ambícióival kapcsolatban. Emellett a The New York Times arról is beszámol, hogy az iráni külügyminisztérium egyik forrása készségét fejezte ki, hogy hamarosan találkozik Trumppal.

Goldman Sachs: Növekedhet az olaj kockázati prémiuma

A Goldman Sachs megjegyzi, hogy a Brent nyersolaj jelenleg körülbelül 10 dolláros geopolitikai kockázati prémiumot tartalmaz, ami a regionális zavarok valószínűségét tükrözi. Bár a bank szerint a Brent ára a negyedik negyedévben 60 dollár/hordó felé csökken (ha nem következik be nagyobb kínálati sokk), arra figyelmeztet, hogy az iráni export korlátozása 90 dollár fölé emelheti az árakat. Súlyosabb forgatókönyvek - például az olajinfrastruktúra vagy a szállítási útvonalak elleni támadások - esetén az árak jelentősen tovább emelkedhetnek. Így a mérsékelt alapeset ellenére a kínálati oldali kockázatok indokolják a jelenlegi felárat az olajárakban.

Az olajárak reagálnak a geopolitikai kockázatokra

A WTI nyersolaj ma 1,55%-kal emelkedett, elérve a hordónkénti 74,20 dollárt, és megközelítve egy kulcsfontosságú technikai ellenállási szintet - amelyet korábban a múlt héten, a konfliktus kezdetén teszteltek. Ezt a szintet most kritikus küszöbnek tekintik: ha a feszültségek tovább eszkalálódnak, az olaj döntően e szint fölé törhet, ami potenciálisan tartós árrallyt indíthat el. A jelenlegi mozgás az ellátási zavaroktól való félelmet és a szélesebb körű piaci aggodalmat egyaránt tükrözi.