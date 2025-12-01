Reggeli összefoglaló (01.12.2025)

A Wall Street-i legutóbbi fellendülés december elején lassul, ami az úgynevezett „Santa Claus Rally” miatt szezonálisan kedvező időszak a tőzsde számára. A legjelentősebb veszteségek a Nasdaq 100 (US100: -0,9%) és a kis Russell 2000 vállalatok (US2000: -0,8%) szerződéseiben láthatók, míg az US500 (-0,7%) és az US30 (-0,5%) enyhén kisebb visszaesést mutat. Az EU50 0,4%-kal csökkent, hasonlóan a DE40-hez, amely az elmúlt két kereskedési nap nyereségét törölte.

Donald Trump kijelentette, hogy „tudja, kit fog választani [a Fed következő elnökének], és hamarosan be fogja jelenteni”. Trump fő gazdasági tanácsadója és potenciális jelöltje, Kevin Hassett szerint az új Fed-elnököt még az év vége előtt bejelenthetik.

Az OPEC+ megállapodott abban, hogy 2026-ban is fenntartja az olajtermelés korlátozását, és jóváhagyta a tagállamok maximális termelési kapacitásának értékelésére szolgáló mechanizmust, amelyet 2027-től a kvóták megállapításához fognak használni. Ezenkívül nyolc OPEC+ ország lényegében megállapodott abban, hogy 2026 első negyedévében leállítja a termelés növelését.

A közelmúltbeli rekordnyereségek realizálása motiválja az ázsiai kereskedési szakaszban tapasztalható csökkenést. A Nikkei 225 vesztesége a legnagyobb (JP225: -1,9%), amelyet tovább súlyosbít a Japán Bank elnöke beszéde, aki először utalt egy esetleges decemberi kamatemelésre. A kínai HSCEI (CHN.cash: -0,3%) és az ausztrál ASX/S&P 200 (AU200.cash: -0,4%) szintén mínuszban van.

Kazuo Ueda, a Japán Bank elnöke bejelentette, hogy „a bank a decemberi ülésen mérlegeli a kamatemelés előnyeit és hátrányait”. Ez az első komoly jelzés a kamatemelések lehetséges visszatéréséről Japánban, ami különösen jelentős a új miniszterelnök dovish nyomásáról szóló aggodalmak fényében. Ueda hangsúlyozta, hogy a reálkamatok (inflációval kiigazítva) továbbra is nagyon alacsonyak, és a bank folytatni fogja a monetáris politika szigorítását, ha a makrogazdasági adatok összhangban vannak az előrejelzésekkel. A swap piac jelenleg körülbelül 60%-os esélyt áraz be a decemberi kamatemelésre és 90%-ot a januárira.

Japán gyártási PMI-je a várakozások alatt maradt (48,7; előrejelzés 48,8; előzőleg 48,2), ami az ipari tevékenység ötödik egymást követő hónapban tapasztalt csökkenését jelzi. A japán ipar továbbra is a gyengült kereslettel és az új megrendelések csökkenésével küzd, bár az üzleti bizalom 10 hónapja nem látott magasságba emelkedett, és az árak is emelkedtek.

A devizapiacon elsősorban a jen visszapattanása figyelhető meg, amely hetek óta nyomás alatt áll az új miniszterelnök expanzív fiskális politikája és az általános kockázatvállalási hajlandóság növekedése miatt (USDJPY, EURJPY: -0,3%, GBPJPY: -0,4%). A dollárindex változatlanul kereskedik, ahol a jenhez viszonyított veszteségeket a feltörekvő valutákhoz viszonyított nyereség ellensúlyozza (USDINR: +0,4%, USDZAR: +0,2%). A leggyengébb G10-es valuta a font. Az EURUSD változatlanul 1,159-en áll.

A Brent és a WTI olaj ára körülbelül 1,9%-kal emelkedik az OPEC 2026-os termelési korlátozásáról szóló döntését követően. A NATGAS az elmúlt három emelkedő kereskedési nap után 1,8%-kal korrigál.

A nemesfémek zöldben lépnek decemberbe: a platina és a palládium emelkedik a legjobban (2,5%, illetve 2,1%), az arany 0,4%-kal 4240 USD/uncia áron, az ezüst pedig újabb ATH-t ért el 57 USD/uncia áron (+0,9%).

A Bitcoin 5,5%-kal, 86 000 USD-ra, az Ethereum pedig 6,9%-kal, 2830 USD-ra csökken.

