Reggeli összefoglaló (02.09.2025)

A tegnapi Wall Street-i szeánsz hiánya után a Donald Trump vámjai körüli újabb bizonytalanság és jogi zűrzavar közepette esnek az amerikai indexek (US100 : -0,35%, US500 : -0,3%, US30 : -0,2%, US2000 : -0,2%). A pesszimizmus az európai nyitás előtt is látható (EU50 : -0,3%).

Az ázsiai-csendes-óceáni térségben vegyes a hangulat. A CHN.cash és a HK.cash magasabb szinten kereskedik (+0,4%, illetve +0,1%), bár a kínai félvezetőgyártók jelentős korrekciót hajtottak végre a profitkivonások miatt (pl. Hua Hong Semiconductor: -10%). A JP225 és az AU200 .cash 0,25%-os mínuszban van. Az indiai Nifty 50 0,4%-ot emelkedik annak ellenére, hogy Trump keményebb retorikát fogalmazott meg az Indiával folytatott kereskedelemmel kapcsolatban.

Új-Zéland exportja 9,9%-kal nőtt é/é 2025 júniusában, míg az import 3,2%-kal nőtt é/é. Negyedéves szinten 2024 decembere óta először csökkent az export (-3,7%).

Ausztrália váratlanul csökkentette folyó fizetési mérlegének hiányát a második negyedévben (-13,7 milliárd AUD, szemben az előrejelzés szerinti -15,9 milliárddal, korábban -14,7 milliárddal).

„Az infláció Japánban fokozatosan gyorsul a 2% felé, és valószínűleg közelíteni fog a Bank of Japan jelenlegi céljához” - mondta Ryozo Himino, a BOJ kormányzója. Himino szerint az alapforgatókönyv további kamatemeléseket feltételez a gazdasági aktivitás függvényében, a vámok kevésbé negatív hatásával, ami tovább támogatja a monetáris szigorítást.

A dollár a tegnapi széles körű gyengülés után a legtöbb valutával szemben újra erősödik (USDIDX : +0,2%). A leggyengébb deviza a japán jen (USDJPY: +0,5%), míg a kanadai dollár (USDCAD : +0,05%) és az euró (EURUSD : -0,14% 1,1694-re) mutatja a legnagyobb ellenállást.

A Brent és a WTI nyersolaj körülbelül 0,6%-kal emelkedik, kiterjesztve a tegnapi nyereséget az általánosan gyengébb dollár és az oroszországi ellátási aggodalmak miatt. A NATGAS , eközben továbbra is közel 1%-kal lefelé korrigál.

Az arany további 0,5%-kal emelkedik, és új rekordmagas szintet tesztel (3.496 $/uncia). Az ezüst (+0,1%), a platina (+0,8%) és a palládium (+0,8%) szintén emelkedik.

