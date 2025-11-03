Reggeli összefoglaló (03.11.2025)

Japánban a piacok a kultúra napja miatt zárva tartanak. A főbb devizapárok szűk sávban mozognak. A befektetők a holnapi RBA-döntésre, valamint a mai PMI- és ISM-adatokra összpontosítanak.

Az OPEC fenntartotta a tervezett napi +137 000 hordós termelésnövelést (a várakozásoknak megfelelően), de bejelentette, hogy a téli túlkínálattal kapcsolatos aggodalmak miatt 2026 első negyedévére szünetelteti a termelésnövelést - ez a váratlan változás a hét elején támogatta az árakat.

Waller Fed-kormányzó a decemberi újabb kamatcsökkentés mellett foglalt állást, a gyengébb munkaerőpiacra és a csökkenő inflációra hivatkozva, az amerikai kormány leállása okozta makrogazdasági bizonytalanság ellenére.

Azt is hozzátette, hogy elfogadná a Fed elnöki jelölését.

Trump kizárta, hogy Tomahawk rakétákat küldjön Ukrajnába, „titkos tervekre” utalt Venezuelával kapcsolatban, és azt mondta, hogy amerikai csapatokat „be lehet vetni” Nigériában.

Megemlítette azt is, hogy rendszeresen találkozik az Nvidia vezetőjével, Jensen Huanggal, és nem szándékozik külföldön megosztani a Blackwell chipeket.

A Melbourne Institute inflációja 3,1%-ra emelkedett é/é (továbbra is emelkedett), a háztartások kiadásai +0,2%-kal nőttek h/h (gyenge), az építési engedélyek +12%-kal ugrottak, míg az ANZ álláshirdetései -2,2%-kal csökkentek (negyedik egymást követő csökkenés).

Az RBA kedden valószínűleg változatlanul hagyja a kamatokat.

Az októberi feldolgozóipari PMI 50,7-ről 49,4-re csökkent, ami a termelési szektor újabb gyengeségét jelzi.

A magán feldolgozóipari PMI 51,2-ről 50,6-ra esett. A belföldi kereslet stabil maradt, de az export gyengült a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság közepette.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.