Gazdasági naptár - Kezdődik az eredményszezon!

Legfontosabb tudnivalók Fed/Data Blackout: Jerome Powell elnök ma estére tervezett beszédével a Fed kommentárjaira helyeződik át a hangsúly, annak ellenére, hogy az amerikai kormány leállt (így a makronaptár üres maradt).

Brit/német adatok: Az európai reggel kulcsfontosságú regionális adatokkal szolgál, különösen az Egyesült Királyság munkanélküli kérelmek és béradatok, valamint a német ZEW gazdasági hangulatindex mellett.

A hét második szeánszát az amerikai kormányzat folyamatos leállása miatt indítjuk, ami számos kulcsfontosságú amerikai makrogazdasági adat közzétételét felfüggesztette. Mindazonáltal az amerikai szeánsz várhatóan eseménydús lesz, több Federal Reserve tisztviselő, köztük Jerome Powell elnök megjegyzéseivel. Továbbá a Wall Street-en hivatalosan is elindul a nyereségszezon. Ezzel párhuzamosan a politikai bizonytalanság továbbra is nagy, mivel az USA és Kína kereskedelmi vitájának jövője függőben van. Miközben a Wall Street-i befektetők viszonylagos nyugalmat mutatnak, a nemesfémek továbbra is új rekordokat döntenek. A mai naptár: 08:00 – Egyesült Királyság - A munkanélküliek számának szeptemberi változása (előrejelzés: 10,3k; előző: 17,4k)

– Egyesült Királyság - A munkanélküliek számának szeptemberi változása (előrejelzés: 10,3k; előző: 17,4k) 08:00 – Egyesült Királyság - Augusztusi munkanélküliségi ráta (Előrejelzés: 4,7%; Előző: 4,7%)

– Egyesült Királyság - Augusztusi munkanélküliségi ráta (Előrejelzés: 4,7%; Előző: 4,7%) 08:00 – Egyesült Királyság - Átlagkeresetek bónuszokkal együtt (év/év) augusztusban (előrejelzés: 4,7%; előző: 4,7%)

– Egyesült Királyság - Átlagkeresetek bónuszokkal együtt (év/év) augusztusban (előrejelzés: 4,7%; előző: 4,7%) 08:00 – Németország - Szeptemberi végleges fogyasztói árindex-infláció (előrejelzés: 2,4% é/é; előző: 2,2% é/é)

– Németország - Szeptemberi végleges fogyasztói árindex-infláció (előrejelzés: 2,4% é/é; előző: 2,2% é/é) 11:00 – Németország - ZEW gazdasági hangulatindex októberre (előrejelzés: -75; előző: -76,4)

– Németország - ZEW gazdasági hangulatindex októberre (előrejelzés: -75; előző: -76,4) 14:30 – Kanada - Augusztusi építési engedélyek (h/h) (Előrejelzés: -0,7%; Előző: -0,1%)

– Kanada - Augusztusi építési engedélyek (h/h) (Előrejelzés: -0,7%; Előző: -0,1%) 18:20 – USA - Jerome Powell , Fed

– USA - , Fed 19:00 – USA - Andrew Bailey , BoE

– USA - , BoE 21:25 – USA - Christopher Waller, Fed A mai vállalati eredménynaptár JP Morgan

Goldman Sachs

Wells Fargo

Citigroup

BlackRock

J&J

Dominos Pizza

