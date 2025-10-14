Reggeli összefoglaló (14.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók .

A Wall Street részben visszanyerte a pénteki kereskedés végén elszenvedett veszteségeket, amit Donald Trump vasárnapi békülékeny üzenete és a kereskedelmi tárgyalások folytatására való hajlandóságot jelző pekingi jelzések vezéreltek.

Scott Bessent egy tegnapi interjúban megerősítette, hogy a Trump elnök és Hszi elnök közötti tervezett találkozó továbbra is szerepel a naptárban, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a kormányzat folyamatban lévő leállása kezd negatív hatást gyakorolni a gazdasági tevékenységre.

A kínai kereskedelmi minisztérium megjegyezte, hogy az USA-val folytatott kereskedelmi tárgyalások munkaszinten folytatódnak, bár Peking ezzel egyidejűleg vizsgálatot kezdeményezett az amerikai vámok kínai közlekedési ágazatra gyakorolt hatásáról, amely öt amerikai vállalatot célzott meg.

Az S&P 500 készpénzes index 1,5%-kal, a Nasdaq pedig 2,2%-kal emelkedett; a határidős indexek azonban ma alacsonyabb szinten nyitnak, az US500 0,35%-os, az US100 pedig 0,5%-os mínuszban.

Az ázsiai piacokon csökkenéssel kereskednek, bár a kínai indexek határidős ügyletei csak néhány bázispontos veszteséget mutatnak. Japánban nagyobb csökkenés figyelhető meg, a Nikkei 225 0,35%-os, a HK.cash pedig 0,2%-os veszteséget mutat. Ezzel szemben a dél-koreai KOSPI index történelmi csúcsra emelkedett a Samsung erős eredményprognózisainak köszönhetően.

A NAB üzleti bizalmi indexe Ausztráliában szeptemberben 7 pontra emelkedett (az augusztusi 4 pontról), ami a gyorsuló értékesítéshez és a bővülő árrésekhez kapcsolódik, amelyek ellensúlyozzák a munkaerőpiac gyengeségét.

Az RBA legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a bank türelmes a további kamatcsökkentésekkel kapcsolatban, megjegyezve, hogy bár a kamatlábak továbbra is korlátozó szinten maradnak, az ingatlanpiaci aktivitás továbbra is erőteljes.

Az RBA kijelentette, hogy az ausztrál dollár (AUD) felértékelődése összhangban van a mögöttes fundamentumokkal és a hozamváltozásokkal, jelezve, hogy a bank nem szándékozik a jelenlegi korlátozó monetáris irányvonalat tovább erősíteni.

A Goldman Sachs előrejelzése szerint a jelenlegi kormányzati leállás lehet a történelem leghosszabb leállása, és becslése szerint minden egyes hét 0,11 százalékpontot von le a negyedik negyedév évesített növekedéséből; a GS mindazonáltal a kormányzati munka újraindulásakor fellendülésre számít, és arra számít, hogy a Fed a jelenlegi gazdasági adatok hiánya ellenére októberben kamatcsökkentést hajt végre.

A Rabobank előrejelzése szerint az AUD/USD rövid távon 0,65-nél kereskedik, majd a következő 12 hónapban 0,68-ig emelkedik.

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) bejelentette, hogy október 24-én közzéteszik a fogyasztói árindex (CPI) inflációs adatát.

A nemesfémek piacán folytatódik az őrület, az arany ára elérte a 4.167 dollárt unciánként, az ezüsté pedig az 53 dollárt unciánként. Az ezüst hitelfelvételi költsége elérte a 30%-ot a londoni tőzsdén, ami a kereskedőket a short pozíciók fedezésére kényszeríti; a Goldman Sachs arra figyelmeztet, hogy a piac összeomlása esetén az ezüstnek nincs olyan központi banki támogatása, mint az aranynak, megjegyezve, hogy az ezüstpiac ötször kisebb és kevésbé likvid.

A nyersolaj a tegnapi kisebb emelkedést követően ismét csökkenésnek indult, és hordónként 60 dollár alatt kereskednek vele (WTI); a földgáz 1%-os csökkenés után megközelíti a 3 USD/MMBTU árfolyamot.

Az amerikai makrogazdasági naptár a kormányzat folyamatban lévő leállása miatt továbbra is üres; Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke azonban a tervek szerint 18:20-kor (közép-európai idő szerint) beszédet tart.

A mai napon teljes mértékben beindul az eredményszezon, és olyan nagy cégek eredményei várhatók, mint a JP Morgan, a Goldman Sachs, a Citi, a Wells Fargo, a BlackRock és a J&J.

