Október óta több mint 40 millió amerikai él élelmiszer-biztonság nélkül – Mit jelent ez a piac számára?

Az Egyesült Államokban jelenleg zajló kormányzati leállás, amely a költségvetési törvényjavaslat vitájából ered, meghosszabbodott és hivatalosan is az Egyesült Államok történelmének leghosszabbjává vált. Meghaladta a korábbi 35 napos leállást, amely szintén Donald Trump kormányzása alatt történt. A gazdasági, pénzügyi és társadalmi hatások egyre szélesebb körben érezhetők a gazdaságban.
A kormányzati leállásból eredő legújabb válság a „SNAP” program, vagyis a „kiegészítő táplálkozási támogatási program” finanszírozásának kérdése. Ez a program olyan amerikaiak élelmiszer-vásárlásait támogatja, akik önállóan nem tudják magukat ellátni. Jelenleg a program 42 millió embert érint, ami az Egyesült Államok lakosságának körülbelül 12%-át teszi ki.
A program egy ideig tartalékokból tudott működni, de ezek már kimerültek. A finanszírozás leállítása sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint a lakosság nagy részének a megélhetési szint alá szorítása. A SNAP program az amerikai gazdaság és társadalom szerves része. Lenyűgöző, hogy a SNAP program az egyik leghatékonyabb programja a maga nemében az Egyesült Államokban és világszerte.
- Éves szinten körülbelül 100 milliárd dollárba kerül, de a program minden egyes dollárja becslések szerint 1,5-1,8 dollárnyi gazdasági tevékenységet generál.
- Ezenkívül minden milliárd dollár körülbelül 13 500 munkahelyet tud fenntartani.
A program felfüggesztésének hatásai az egész gazdaságra kihatnak. Az első áldozatok természetesen azok lesznek, akikre a program vonatkozik. Másodsorban azok a vállalatok és kiskereskedelmi üzletek fogják érezni a hatást, amelyek ténylegesen vásároltak a SNAP keretében. Ide elsősorban a Walmart és a Kroger tartozik. A SNAP-kifizetések az Egyesült Államok összes élelmiszer-kiadásainak több százalékát teszik ki. Csak a Walmart esetében ez több mint 1,5 milliárd dolláros bevételcsökkenést jelent havonta.
A kiskereskedelmi üzletek jelentősen csökkenő forgalma munkahelyek megszűnéséhez vezet, és sok közösségben gazdasági visszaesés spirálját indítja el. Ugyanez a jelenség nyomást fog gyakorolni az állami költségvetésekre is. A legszegényebb államok, ahol a gazdasági helyzet már amúgy is rossz, sokkal élesebben fogják érezni ezeknek az eseményeknek a hatását.
Amióta a piac elkezdte beárazni a SNAP-kifizetések felfüggesztését, a Walmart több mint 7%-ot vesztett értékéből (több mint 57 milliárd dollár tőkeértékben), a Kroger pedig hasonló mértékben.
WMT.US (H4)
Forrás: xStation5
Az egyes államok és pártok statisztikáinak és politikai álláspontjainak alaposabb vizsgálata az amerikai rendszer alapvető diszfunkcióját tárja fel, és segít megérteni, miért folytatódik a leállás a nyilvánvaló és egyre súlyosabb gazdasági következmények ellenére.
Elsősorban a Republikánus Párt, amely jelenleg az Egyesült Államok legfontosabb tisztségeit ellenőrzi, a szociális biztonság legtöbb formája elleni küzdelmet támogatja. A GOP minden nap, amikor nem fizetik ki a juttatásokat és támogatásokat, önmagában sikernek tekinti.
Ami sok kommentátortól, különösen az Egyesült Államokon kívülről, elkerüli a figyelmet, az az a tény, hogy az említett szociális támogatások elsősorban a szegény államoktól függenek, amelyek túlnyomórészt republikánus államok. A demokratákra szavazó államok átlagosan sokkal gazdagabbak és kevésbé függnek a juttatásoktól, és az állami kormányok rendelkeznek egy sor tartalékkal és kezdeményezéssel a SNAP-kifizetések helyett.
