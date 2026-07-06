Reggeli összefoglaló (06.07.2026)

A geopolitikai helyzet továbbra is viszonylag nyugodt – az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások kapcsán nem érkezett új áttörésről szóló hír, ugyanakkor a múlt héten 160 hajó (ebből 98 olajszállító tanker) haladt át a Hormuzi-szoroson, ami még mindig jóval elmarad a háború előtti napi 138-as átlagtól. Trump elnök a NATO-csúcstalálkozóra utazik Törökországba, ahol Zelenszkijjel is találkozik a tervek szerint, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. A Vörös-tengeren egy teherszállító hajót támadtak meg Jemen partjainál, bár a húszikkal kötött tűzszünet továbbra is viszonylag stabil.

Gazdasági fronton a hét legfontosabb eseménye a Fed júniusi ülésének jegyzőkönyve lesz (szerdán) – ez lesz az első jegyzőkönyv Kevin Warsh új elnöksége alatt, aki korábban bírálta a jegybank túlzott „forward guidance” kommunikációját. A gyengébb munkaerőpiaci jelentést követően a piac jelenleg körülbelül 78%-os eséllyel számol azzal, hogy a kamatok változatlanok maradnak a július 29-i ülésen, ugyanakkor nő a szeptemberi kamatlépés valószínűsége. Az OPEC+ megerősítette az ötödik egymást követő havi termelési kvótaemelést – augusztustól napi 188 000 hordóval növelik a kitermelést, amivel az április óta végrehajtott összes emelés közel 800 000 hordó/napra emelkedik. Ma 16:00 órakor teszik közzé a júniusi ISM Szolgáltatási Indexet (várakozás: 54,2 az előző 54,5 után), este pedig Waller Fed-tag tart beszédet.

A Wall Street erős emelkedéssel zárta a múlt hetet – a Dow Jones megközelítette történelmi csúcsát (+2% heti szinten), az S&P 500 1,8%-kal, a Nasdaq pedig 2,1%-kal emelkedett, annak ellenére, hogy a félvezetőszektor gyengélkedett (SMH ETF -3,2%). A határidős indexek ma enyhén alacsonyabban kereskednek: S&P 500 -0,15%, Nasdaq -0,48%, míg az európai határidős indexek (DAX, FTSE) stagnálnak, az EuroStoxx 50 pedig mintegy 0,2%-os mínuszban van.

Az ázsiai piacok vegyesen teljesítenek az AI- és chipgyártó vállalatok gyorsjelentési szezonja előtti óvatosság közepette. A Nikkei 0,7–1,4%-ot esett, a dél-koreai Kospi pedig 0,9–1,2%-kal került lejjebb, miután a Koreai Jegybank figyelmeztetett a Samsungra és az SK Hynixre épülő tőkeáttételes ETF-ek kockázataira (a két vállalat a Kospi piaci kapitalizációjának 55,3%-át adja). Hongkong Hang Seng indexe jobban tartotta magát (+0,4%), míg a kínai CSI 300 gyakorlatilag változatlan maradt, ahogy az ausztrál ASX 200 is.

A devizapiacon a dollár viszonylag stabil (a DXY-index körülbelül 100,9 ponton áll), és továbbra is a japán jen áll a figyelem középpontjában – az USD/JPY árfolyam 161,5–161,9 körül mozog, közvetlenül a 40 éves csúcsot jelentő 162,84-es szint alatt (1986 óta). A japán pénzügyminisztérium esetleges intervenciójának kockázata továbbra is a jen további gyengülését korlátozó fő tényező, bár az elemzők (köztük a Goldman Sachs, amely 165-re emelte előrejelzését) úgy vélik, hogy önmagában az intervenció nem fordítja meg tartósan a trendet a makrogazdasági fundamentumok változása nélkül. Az euró 1,1430–1,1435 dollár körül stabilizálódott, a brit font 1,3351–1,3381 dolláron mozog, a dél-koreai von pedig az első 24 órás azonnali devizakereskedési napot 1532–1534-es szinten kezdte.

A nyersanyagpiacon az olaj enyhe csökkenést mutat az OPEC+ termelésnövelési döntése után – a Brent ára 71,78–71,90 dollárra esett (négyhavi mélypont), a WTI pedig 68,47–68,72 dollár között mozog. Az arany a múlt heti több mint 2%-os emelkedést követően visszahúzódik, unciánként 4151–4172 dollár körül kereskedik az enyhén erősödő dollár nyomása alatt, bár a J.P. Morgan a harmadik negyedévre 4300 dolláros célárat vár. Az ezüst mintegy 1%-kal, 61,7–61,8 dollárra esett, míg a földgáz mutatja a legnagyobb gyengülést az összes nyersanyag közül, közel 2%-os visszaeséssel.

A vállalatok közül a legtöbb figyelem a Samsung Electronicsra irányul; a társaság várhatóan kedden 18-szoros működési eredménynövekedésről számol be (megközelítőleg 86 billió wonra, azaz 56,35 milliárd dollárra), elsősorban az AI-memóriák iránti kereslet fellendülésének köszönhetően. Az SK Hynix egy 28 milliárd dolláros amerikai IPO-ra készül, míg a Delta Air Lines és a PepsiCo ezen a héten indítják el az amerikai gyorsjelentési szezont, megelőzve a jövő héten kezdődő banki gyorsjelentések hullámát.

A Bitcoin stabil maradt 63 000–63 200 dollár körül (+0,11%), és alig reagált a mai piaci eseményekre.

A mai kereskedési nap legfontosabb eseményei: az amerikai ISM Szolgáltatási Index (16:00), Waller és Lagarde beszédei az EKB konferenciáján, valamint a jen további alakulása – a 162,80-as szint esetleges tesztelése tokiói intervenciót válthat ki. Szerdán a figyelem a Fed ülésének jegyzőkönyvére és az RBNZ kamatdöntésére irányul majd (a várakozások szerint a kamatláb 2,50%-ra emelkedik).

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.