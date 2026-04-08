Reggeli összefoglaló (08.04.2026)

A szélesebb piacon ma az elmúlt hónap mozgásainak visszafordulását látjuk. Trump bejelentette, hogy kéthetes szünetet tartanak a katonai műveletekben, hogy teret adjanak az Iránnal folytatott tárgyalásoknak. A piacok rendkívül pozitívan reagáltak: az olajárak estek, a USD gyengült, miközben a részvények és az arany emelkedtek. A javaslat egy 10 pontos iráni terven alapul, amelyet „megvalósíthatónak” tartanak.

Az amerikai index futures-ök 2.50–3.10% közötti emelkedést mutatnak, a USDIDX dollárindex 0.90%-kal csökkent, az arany 2.26%-kal emelkedett, míg a Brent és a WTI nyersolaj ára rendre 10.30%-kal és 12.80%-kal esett, hordónként 94 és 95 USD-re.

Irán többek között teljes szankciófeloldást, a regionális befolyás fenntartását és a Hormuzi-szoroson való áthaladás feletti ellenőrzést követel. Ezeket a feltételeket az USA nehezen elfogadhatónak tartja. A felek közötti különbség csökkenti egy tartós megállapodás esélyét. Bár a tűzszünet taktikai szünetnek bizonyulhat, a piaci reakció egyértelmű volt.

Még tűzszünet esetén is a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom napi 10–15 hajóra korlátozódhat. Ez tartós szűk keresztmetszeteket és ellátási problémákat jelentene. Irán díjakat is bevezethet, valamint ellenőrzést gyakorolhat az áthaladás felett. Ez arra utal, hogy a kínálat növekedése strukturálisan korlátozott maradhat.

Izrael jelezte, hogy a tűzszünet nem vonatkozik a libanoni műveleteire. A hatóságok láthatóan vonakodnak teljes mértékben igazodni az USA–Irán deeszkalációs folyamathoz.

Irán megerősítette, hogy a tárgyalások április 10-én Iszlámábádban zajlanak majd. Pakisztán kulcsfontosságú közvetítőként lép fel. Az időkeret szűk, ami korlátozott lehetőséget hagy a megállapodás elérésére. A tárgyalások kimenetele döntő lesz a konfliktus további alakulása szempontjából.

A Fed alelnöke, Jefferson az inflációs kockázatok növekedésére hívta fel a figyelmet a gyengülő munkaerőpiac mellett. A magasabb olajárak bonyolítják a monetáris politikai kilátásokat. A Fed türelmet jelez, és valószínűleg változatlanul hagyja a kamatokat.

Az Új-Zélandi Jegybank 2.25%-on tartotta a kamatot, de figyelmeztetett az emelkedő inflációra és a lassuló növekedésre. Az infláció az energiaárak emelkedése miatt elérheti a 4.2%-ot. A jegybank kész kamatot emelni, ha az inflációs nyomás fennmarad.

Japánban a reálbérek öt éve a leggyorsabb ütemben emelkednek, ami erősíti a további jegybanki kamatemelések melletti érveket.

Az Anthropic felfüggesztette egy fejlett AI modell nyilvános kiadását kiberbiztonsági kockázatok miatt. A modell képes sebezhetőségeket példátlan sebességgel felismerni. Szelektíven alkalmazzák a védelmi rendszerek megerősítésére.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.