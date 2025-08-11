Reggeli összefoglaló (11.08.2025)

Az új hét a pénzügyi piacokon a legtöbb tőzsdeindexen alapuló indexek/határidős ügyletek árfolyamainak enyhe emelkedésével kezdődik.

Az óceán túloldalán, az EU50 és a DE40 határidős ügyletek 0,05, illetve 0,1%-kal emelkednek. Ugyanakkor az US100 határidős ügyletek 0,11%-kal, az US500 határidős ügyletek pedig 0,12%-kal emelkednek.

A héten a piacok figyelmét az amerikai CPI-jelentés köti le. A közelmúltbeli gyenge makrogazdasági adatok nyomán a befektetők elkezdték beárazni a szeptemberi kamatcsökkentést, miközben a Fed döntéshozói is kezdtek enyhítőbb hangnemet megütni.

Az alacsonyabb értékre vonatkozó aggodalmak ma jelentősen gyengítik az amerikai dollárt. Az EURUSD pár ma közel 0,22%-kal erősödik.

A dollár gyengülését a Fed Bowmanjának nyilatkozata is ösztönzi, aki a munkaerőpiac gyengeségére és az inflációs kockázatokra hivatkozva kamatcsökkentést szorgalmazott a 2025-ben még hátralévő összes ülésen.

A kínai gyárak árai júliusban a vártnál nagyobb mértékben estek, míg a fogyasztói árak változatlanok maradtak, ami arra utal, hogy a gyenge belföldi kereslet és a kereskedelmi bizonytalanság továbbra is nyomást gyakorol a gazdaságra.

A fogyasztói árindex (CPI) az előző évhez képest változatlan maradt, júniushoz képest 0,1%-kal emelkedett (a várakozások 0,1%-os csökkenést jósoltak). Az alapvető fogyasztói árindex (CPI) 0,8%-kal emelkedett az előző évhez képest, elérve 17 hónapja legmagasabb szintjét, amit a nem élelmiszeripari termékek hajtottak, míg az élelmiszerárak 1,6%-kal csökkentek. Havi szinten a CPI 0,4%-kal emelkedett, megfordítva a júniusi 0,1%-os csökkenést.

A termelői árindex (PPI) 3,6%-kal csökkent éves szinten, elérve a júniusi, csaknem kétéves mélypontot, és elmaradva a 3,3%-os kisebb csökkenésre vonatkozó előrejelzésektől.

Trump amerikai elnök bejelentette, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik Putyin orosz elnökkel; a Fehér Ház fontolgatja Zelensky meghívását is.

Az FT arról számolt be, hogy az Nvidia és az AMD a kínai chipeladások bevételeinek 15%-át az Egyesült Államokba utalja át exportengedélyekért cserébe. Ez az információ annak ellenére, hogy jelentős következményekkel jár, nem befolyásolta negatívan a technológiai szektor hangulatát.

A nyersanyagpiacon további jelentős csökkenés tapasztalható a földgáz áraiban (-2,73%) és a nemesfémek eladásában. Az arany ára ma 0,61%-kal, az ezüsté pedig 0,7%-kal csökkent.

A kriptovaluták jelentős nyereséggel kezdték a hetet. A bitcoin 2,73%-kal, az Ethereum pedig 2%-kal emelkedett.

