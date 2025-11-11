Reggeli összefoglaló (11.11.2025)

Az amerikai dollár ma erősödik, míg az amerikai részvényindexek többnyire változatlanul mozognak a tegnapi emelkedés után, amikor az Nvidia részvényei több mint 5%-kal emelkedtek – ez volt a legerősebb teljesítményük április óta. A piacok egyre inkább bíznak abban, hogy a rekordhosszúságú amerikai kormányzati leállás a végéhez közeledik. A demokratikus szenátorok pártállásukat feladva megállapodást kötöttek a republikánusokkal, és a szenátus 60-40 arányú szavazással elfogadta a patthelyzetet feloldó törvényt. A törvényjavaslatot most a képviselőháznak kell jóváhagynia, majd Donald Trump elnöknek alá kell írnia. A lengyel piac ma függetlenség napja miatt zárva tart, a kanadai piacok pedig a háborús áldozatok emléknapja miatt.

Az európai részvényindexek kissé alacsonyabban kereskednek az ázsiai gyengébb kereskedési nap után, ahol mind a japán Nikkei, mind a hongkongi Hang Seng index csökkenést mutatott. Japán gazdasági mutatója 49,5-re emelkedett, meghaladva a 47,1-es várakozásokat és a korábbi 47,5-ös értéket. A nemesfémek részben a kormány újraindulásának kilátásai miatt erősödnek, az arany unciánkénti ára 4130 dollár körül mozog, megközelítve a három hetes csúcsot. Az energiaárak kissé alacsonyabbak, az olaj és a földgáz ma nyomás alatt van.

A Vodafone első féléves bevétele 19,61 milliárd euró volt, kissé elmaradva a 19,62 milliárd eurós várakozásoktól, míg a nettó adósság 25,94 milliárd euróra csökkent (becslés: 27,19 milliárd euró). A kiigazított EBITDA 5,73 milliárd eurót ért el (becslés: 5,65 milliárd euró). A második negyedévben a szolgáltatási bevételek összesen 8,47 milliárd eurót tettek ki (becslés: 8,26 milliárd euró), az Egyesült Királyságban pedig az organikus szolgáltatási bevételek növekedése +1,2% volt (becslés: +1,58%). A vállalat arra számít, hogy az egész évre vonatkozó korrigált szabad cash flow (FCF) a 2,4–2,6 milliárd eurós sáv felső határán, a korrigált EBITDA pedig a 11,3–11,6 milliárd eurós sáv felső határán lesz.

A kriptovaluta piacon a Bitcoin továbbra is 105 000 dollár felett van, az Ethereum pedig 3550 dollár közelében kereskedik, bár a legtöbb kriptovaluta 2–5% közötti csökkenést mutat; például a Cardano több mint 3%-ot esett.

Trump figyelmeztetett, hogy ha a Legfelsőbb Bíróság eltörölné a kereskedelmi vámokat, ez több mint 3 billió dollárba kerülhet az Egyesült Államoknak, és károsíthatja a nemzetbiztonságot. Az amerikai kereskedelmi minisztérium szerint számos amerikai vállalat profitálna a Washington és Peking közötti szankciók enyhítéséből és a vámcsökkentésekből. A The Information szerint az Apple úgy döntött, hogy elhalasztja az iPhone Thin modell – egy kissé kisebb, gyengébb kamerával és akkumulátorral rendelkező változat – piacra dobását. Eközben a kínai és a kanadai miniszterek tárgyalásokat folytattak, és megállapodtak abban, hogy mindkét gazdaságnak erősítenie kell az együttműködést.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.