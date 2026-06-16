Reggeli összefoglaló (16.06.2026)

Központi bankok: A BOJ kamatot emelt, de az üzenetet a JGB-vásárlásokon keresztül enyhítette
A Japán Jegybank (BOJ) 1,0%-ra emelte irányadó kamatlábát, amely 1995 óta a legmagasabb szint. A döntés széles körben várható volt, és a monetáris politika fokozatos normalizálásának részét képezi.
A BOJ az inflációs kockázatok felfelé mutató oldalát is kiemelte, jelezve, hogy a fogyasztói árindex (CPI) egyértelműen a 2%-os cél fölé emelkedhet. A kamatemelés ellenére a japán jen alig reagált, az USDJPY árfolyama továbbra is a 160-as szint felett maradt.
Ezzel egy időben a Japán Jegybank bejelentette, hogy 2027 áprilisától leállítja a japán államkötvény-vásárlások további csökkentésének folyamatát, és a havi vásárlásokat körülbelül 2 billió jenes szinten tartja. Ez egy inkább galamb hangvételű elemet ad az egyébként héja jellegű kamatdöntéshez.
Részvénypiacok: A JP225 ledolgozta veszteségeit a BOJ döntése után
A JP225 (Nikkei 225) kezdetben esett a Japán Jegybank bejelentését követően, később azonban visszaszerezte veszteségeit. A befektetők nyugodtan fogadták a kamatemelést, mivel azt a jegybank már korábban egyértelműen előre jelezte.
A piac most arra összpontosít, hogy a BOJ akár már júliusban újabb monetáris szigorítási lépést tehet-e. A hangulatot az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások előrehaladásával kapcsolatos optimizmus is támogatta.
Központi bankok: Az RBA változatlanul hagyta a kamatokat, és kiváró üzemmódba kapcsolt
Az Ausztrál Jegybank (RBA) a piaci várakozásoknak megfelelően 4,35%-on hagyta az alapkamatot, miután az év során korábban három alkalommal emelt kamatot. A döntés egyhangú volt.
Az RBA hangsúlyozta, hogy az infláció továbbra is túl magas, ugyanakkor szeretné felmérni a korábbi szigorító intézkedések hatásait, valamint az olajpiaci zavarok következményeit. Az AUDUSD árfolyamának reakciója minimális volt, így a döntés összességében semlegesnek bizonyult a piac számára.
Ausztrália központi bankja arra is figyelmeztetett, hogy a globális olajellátási zavarok megoldása időt vesz igénybe. A magasabb üzemanyagárak várhatóan fokozatosan megjelennek más termékek és szolgáltatások áraiban is.
Ezzel párhuzamosan a májusi közleményben szereplő, szigorúbb hangvételű megfogalmazások egy részét enyhítették. Ez arra utal, hogy az RBA várhatóan kiváró álláspontra helyezkedik, hacsak az infláció nem gyorsul fel ismét jelentősen.
Nyersanyagok: A Goldman Sachs csökkentette a Brent olajár-előrejelzését
A Goldman Sachs a 2026 negyedik negyedévére vonatkozó Brent olajár-előrejelzését hordónként 90 dollárról 80 dollárra csökkentette, miközben a 2027-es átlagos előrejelzését is mérsékelte hordónként 75 dollárra.
A módosítás azt tükrözi, hogy a bank várakozásai szerint a Perzsa-öbölből származó olajexport július végére normalizálódik, egy hónappal korábban, mint korábban feltételezték. Ez egy héten belül a második előrejelzés-csökkentés, és megerősíti azt a nézetet, hogy az olajpiacon jelen lévő geopolitikai kockázati prémium fokozatosan csökken.
Mindazonáltal még akkor is, ha tartós megállapodás születik a Hormuzi-szorossal kapcsolatban, az olajárak hosszabb ideig magasak maradhatnak. A globális készletek akár 1–1,5 milliárd hordóval is csökkenhettek, miközben a tengeri szállítások biztosítási költségei továbbra is jóval a normál szint felett vannak.
Gazdaság: Kína ipara ellenállónak bizonyul, de a belföldi kereslet gyenge
Kína ipari termelése májusban éves alapon 4,5%-kal nőtt, felülmúlva a piaci várakozásokat. Ezzel egy időben a kiskereskedelmi forgalom 0,6%-kal csökkent éves összevetésben, ami a világjárvány óta az első éves visszaesést jelenti.
A beruházási (fixed asset investment) adatok is érzékelhető romlást mutattak. A számok arra utalnak, hogy az exportorientált ágazatok és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó iparágak továbbra is ellenállóak, miközben a belföldi kereslet gyengül.
Az új lakások árai májusban valamivel gyorsabb ütemben csökkentek, mint az előző hónapban. A nagyvárosokban már láthatók a stabilizáció korai jelei, azonban az ingatlanszektor összességében továbbra is törékeny marad.
Nemesfémek: A Barclays fenntartja optimista aranypiaci kilátásait
A Barclays szerint az arany árfolyamának közelmúltbeli 20–25%-os korrekciója inkább a piaci pozíciók újrarendeződését jelenti, mintsem a hosszú távú trend megváltozását. A bank változatlanul hagyta 2026-ra vonatkozó aranyár-előrejelzését unciánként 4 791 dolláron, míg a 2027-es előrejelzését unciánként 4 900 dolláron.
A Barclays elemzői szerint az arany árát továbbra is támogatják az inflációs kockázatok, a politikai bizonytalanság, valamint a központi bankok által végrehajtott tartalékdiverzifikáció. Az amerikai dollár gyengülése és a kötvényhozamok csökkenése – amelyet az Irán körüli feszültségek enyhülése idézhet elő – további támaszt nyújthat az arany árfolyamának.
Az AUDUSD az RBA döntése után esett, annak ellenére, hogy a bank továbbra is szigorú monetáris politikát folytat ⚔️
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