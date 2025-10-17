Reggeli összefoglaló (17.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonon beszélt egymással, és többek között az ukrajnai helyzetről, valamint Budapestről mint egy jövőbeli csúcstalálkozó helyszínéről tárgyaltak, amit Putyin pozitívan fogadott.

Az ázsiai részvénypiacok nyomás alatt nyitottak, a Nikkei, a Hang Seng és a Shanghai Composite indexek mínuszban, míg az euró és a svájci frank erősödött a dollárral szemben, a japán jen pedig gyengült a Bank of Japan esetleges beavatkozására vonatkozó várakozások közepette.



Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök idén október 16-án, csütörtökön újabb telefonbeszélgetést folytatott. A beszélgetés során Trump Budapestet javasolta egy jövőbeli csúcstalálkozó helyszínéül, amit Putyin pozitívan fogadott. Megvitatták az ukrajnai helyzetet is, ahol Putyin hangsúlyozta az orosz erők stratégiai előnyét, és figyelmeztetett annak következményeire, ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnának.

Az amerikai indexek nyereséggel kezdték a tegnapi kereskedést, de a nap második felében az emelkedés nagy része eltűnt. A kormány leállása miatt a szeptemberi PPI-jelentést valószínűleg nem fogják közzétenni.

Ma pénteken a Federal Reserve Bank of St. Louis elnöke, Alberto Musalem, valamint Huw Pill, a Bank of England vezető közgazdásza tart beszédet.

Az ázsiai részvénypiacok egyértelmű nyomás alatt nyitották a pénteki kereskedést, folytatva a Wall Streetről érkező gyengébb hangulatot. A Nikkei 225 index 1,28%-ot, a hongkongi Hang Seng 1,59%-ot, a Shanghai Composite pedig 1,00%-ot esett. Az ausztrál S&P/ASX 200 szintén csökkenést könyvelhetett el, és 0,75%-kal az előző záróérték alatt fejezte be a napot.

A devizapiacon az euró erősödött a dollárral szemben, és átlépte az 1,1710 USD/EUR szintet, ami az euró relatív erejét és az euróövezetben a monetáris lazítás lassabb ütemére vonatkozó várakozásokat tükrözi.

A svájci frank is erősödött, az USD/CHF árfolyam 0,7900 körüli szintre esett, ami a biztonságos menedékeszköz iránti kereslet növekedését jelzi.

A japán jen továbbra is nyomás alatt maradt, gyengült a dollárral és az euróval szemben, amit a Bank of Japan esetleges beavatkozásával kapcsolatos spekulációk tápláltak.

Eközben Kínában a PBOC a vártnál kissé erősebben, 7,0949/dollárban határozta meg a jüan referencia-kamatlábát, ami a kereskedelmi feszültségek és a globális piacok volatilitása közepette a kínai valuta mérsékelt támogatását jelzi.

Neel Kashkari, a Minneapolisi Fed vezetője megerősítette az év vége előtt további két „biztosítási” kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat, megjegyezve, hogy a gazdaság erősebb, mint amilyennek látszik. Megjegyzései mérsékelték a piaci hangulatot, inkább mérsékelt, mint agresszív monetáris lazítást sugallva.

A Westpac hangsúlyozta, hogy az RBA novemberi ülése „teljesen nyitott” marad az ausztrál munkaerő-piaci adatok után.

A japán LDP és az ellenzéki CDP párt megállapodott abban, hogy október 21-én szavazást tartanak az új japán miniszterelnök személyéről.

Az arany folytatja dinamikus rallyját, több mint 100 dolláros napi nyereséggel, és unciánként 4300 dollár feletti rekordszintet ért el. A fém iránti kereslet még a helyi visszalépések során is erős, ami arra utal, hogy a befektetők a jelenlegi környezetben továbbra is kulcsfontosságú védekező eszköznek tekintik.

Ma olyan vállalatok teszik közzé negyedéves eredményeiket, mint az American Express és a State Street Corporation.



