Reggeli összefoglaló (19.03.2026)

A Japán Jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot 0,75%-on (8–1 arányú szavazással). Egy tag kamatemelésre szavazott, ami szigorúbb irányvonal felé mutat a bankon belül. A BOJ továbbra is a monetáris szigorítás felé hajlik, de a globális bizonytalanság miatt óvatos marad.

Az Angol Jegybank várhatóan 3,75%-on tartja a kamatokat a növekvő inflációs kockázatok közepette. A piac a korábbi kamatcsökkentési várakozásokról áttért arra, hogy 2026 későbbi szakaszában akár emelések is jöhetnek. Az infláció ismét 3% körül vagy fölé emelkedhet. A döntéshozók valószínűleg óvatosak maradnak a gyenge gazdasági növekedés miatt.

Az Egyesült Államok egy olyan tervet fontolgat, amely biztosítást nyújtana a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóknak. A hajóknak a Development Finance Corporationen keresztül kellene biztosítást vásárolniuk, esetleg együttműködésben a Chubb magánbiztosítóval, hogy jogosultak legyenek az amerikai haditengerészet kíséretére.

Az olaj ára 2,80%-kal emelkedik, hordónként 108 USD-re, míg az arany ára 0,35%-kal csökken, unciánként 4 800 USD-re.

Jelentések szerint az Egyesült Államok katonai műveletet készít elő a Hormuzi-szoros biztosítására. Olyan egységeket, mint a USS Tripoli, a térségbe vezényelhetnek, és a műveletek több hétig is eltarthatnak. Támogatást nyújthatnak az Öböl menti államok és Izrael is. Egy ilyen beavatkozás a konfliktus jelentős eszkalációját jelentené.

A Közel-Keleten a diplomáciai feszültségek egyértelműen romlottak — Katar kiutasította az iráni diplomatákat, Szaúd-Arábia pedig fokozta retorikáját.

Az ázsiai részvénypiacok meredeken esnek, Japán Nikkei indexe több mint 3,0%-ot zuhant a gyenge amerikai tőzsdei teljesítmény után. A kínai indexek 1,50–2,00% közötti mínuszban vannak. A hangulat törékeny marad az eszkalálódó geopolitikai feszültségek közepette.

Az ausztrál munkaerőpiaci adatok erős foglalkoztatás-növekedést mutattak, ugyanakkor a munkanélküliség 4,3%-ra emelkedett. A vegyes adatok ellenére az RBA álláspontja továbbra is szigorú. A jegybank az emelkedő energiaárakból fakadó inflációs kockázatokra összpontosít. A piac továbbra is további kamatemeléseket vár.

Az RBA figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus jelentős globális sokkot válthat ki. A kiemelt kockázatok közé tartozik az eszközárak éles esése, az infláció emelkedése és az államháztartásokra nehezedő nyomás.

