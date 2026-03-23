Reggeli összefoglaló - 2026.03.23.

Forrás: investing A főbb kontraktusoknál jelenleg megfigyelhető volatilitás. Forrás: xStation A piacok rendkívül feszült hangulatban kezdték a hetet, továbbra is a Közel-Keleten fokozódó geopolitikai feszültségek dominálnak.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak, követelve a Hormuzi-szoros megnyitását, ellenkező esetben kulcsfontosságú infrastruktúra elleni támadásokkal fenyegetve.

A határidő hétfő estére jár le, ezért a piacok továbbra is fokozott készültségben vannak arra az esetre, ha a konfliktus tovább eszkalálódna.

Irán határozottan reagált, figyelmeztetve, hogy minden ilyen lépés megtorló csapásokat váltana ki az energiaipari létesítmények ellen a teljes Perzsa-öböl térségében, valamint a szomszédos Öböl menti Együttműködési Tanács (GCC) országainak sótalanító üzemei és atomerőművei ellen.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője „nagyon súlyosnak” nevezte a helyzetet, és úgy véli, hogy az akár az 1970-es évek olajválságainál is rosszabb lehet. Birol megjegyezte, hogy a jelenlegi kiesések becslések szerint napi 11 millió hordó körül alakulnak, ami meghaladja az akkori két nagy olajsokk együttes hatását.

Ebben a környezetben az amerikai dollár és a kanadai dollár ismét dominál a devizapiacon. Az USDJPY devizapár újra 159,500 jen/dollár szint fölé emelkedett. Eközben az ausztrál és új-zélandi dollár gyengén teljesít.

A befektetők figyelmét azonban leginkább a nemesfémek piaca köti le, különösen az arany és az ezüst. Az arany 4%-ot esett, és unciánként 4 320 dollárra csökkent, míg az ezüst 5,6%-kal esett, és 65 dollár körül mozog.

A nemesfémek árának csökkenése részben az amerikai dollár további erősödésével magyarázható, amely historikusan erős inverz korrelációt mutat az arany árának jelentős mozgásaival.

Az amerikai és európai indexek határidős kontraktusai a részvényárak csökkenését jelzik a hétfői kereskedés során. A német DE40 jelenleg 0,82%-kal, az amerikai US500 0,32%-kal, míg a kínai CHN.Cash 1,29%-kal van lejjebb. Ugyanakkor a japán JP225 kontraktusa közel 0,72%-os emelkedést mutat, ami vegyes piaci hangulatra utal.

A spot piacon azonban egészen más a helyzet: itt a részvénypiacok meredek eséseket mutatnak. A dél-koreai KOSPI és a japán Nikkei 225 teljesít a leggyengébben, 6,3%-os, illetve 3,6%-os eséssel.

A nyersolaj ára – amely jelenleg a Közel-Keletből eredő inflációs kockázatok fő indikátora – emelkedik, de a geopolitikai helyzethez képest viszonylag mérsékelt mértékben. A Brent ára jelenleg 107 dollár körül alakul, mintegy 0,3%-os emelkedéssel, míg a WTI ára 98 dollár felé kapaszkodik.

