Reggeli összefoglaló (25.03.2026)

A globális piacok a stabilizálódás óvatos jeleit mutatják, a hangulat javulását a Közel-Kelet feszültségének enyhülésével kapcsolatos remények hajtják.

Az amerikai részvényfutures enyhe csökkenést jeleznek, míg az európai futures vegyes nyitást vetítenek előre, ami arra utal, hogy a kockázatvállalási kedv helyreállása továbbra is törékeny, nem pedig határozott.

A fő mozgatórugó továbbra is az Irán és a Hormuzi-szoros körüli fejlemények. Teherán jelezte, hogy a nem ellenséges hajók koordináció mellett áthaladhatnak, ami növeli a várakozásokat arra, hogy az energiaáramlás részben normalizálódhat.

Ez kezdetben kockázatvállalási reakciót váltott ki — a nyersolaj ára csökkent, a részvények emelkedtek, és a kötvénypiacok támaszt találtak. A Brent hordónként 96 dollár körülire esett (közel 100-ról), míg a WTI körülbelül 89 dollárra csökkent, enyhítve a hosszan tartó kínálati sokk miatti azonnali aggodalmakat és csökkentve a rövid távú inflációs nyomást.

Ezt a javulást erősítették a lehetséges egyhónapos tűzszünetről szóló hírek és egy szélesebb amerikai diplomáciai törekvés, beleértve egy többpontos tervet a konfliktus lezárására. Az optimizmus azonban továbbra is óvatos. A Hormuzi-szorost még mindig gyakorlatilag korlátozottnak tekintik, és a tárgyalási álláspontok közötti szakadék jelentős. Irán követeléseit — beleértve az amerikai bázisok bezárását, a teljes szankciófeloldást és az áthaladási díjak feletti ellenőrzést — az amerikai tisztviselők irreálisnak tartják, ami jelentősen csökkenti egy rövid távú megállapodás esélyét.

Ezzel párhuzamosan a katonai dinamika továbbra is az eszkaláció kockázatára utal. Az Egyesült Államok bővíti jelenlétét a térségben, akár 10 000 további katona telepítésének tervével, köztük elit egységekkel, például a 82. légideszant hadosztállyal, ami a teljes erőt körülbelül 60 000 főre növelheti.

Irán továbbra is rakéta- és dróntevékenységet folytat a régióban, miközben mély szkepticizmust fejez ki az amerikai diplomáciával kapcsolatban, és vonakodást jelez az egyeztetésekben való részvételre garanciák nélkül. A kettős stratégia — diplomácia katonai erőfelépítéssel párhuzamosan — inkább erősíti a piaci bizonytalanságot, mintsem feloldja azt.

A különböző eszközosztályok ármozgása ezt az egyensúlyt tükrözi a megkönnyebbülés és az óvatosság között. Az ázsiai részvények mintegy 1,8%-kal emelkedtek az alacsonyabb olajárak és a javuló hangulat hatására, míg az amerikai államkötvények mérsékelten erősödtek, a 2 éves hozam 3,87%-ra csökkent, ami a rövid távú szigorítási várakozások mérséklődését jelzi.

Az amerikai dollár enyhén gyengült, ahogy a védekező pozíciók leépültek. Eközben az arany 4 550 dollár/uncia fölé emelkedett, jelezve a fedezeti eszközök iránti tartós keresletet, a Bitcoin pedig 71 000 dollár felé mozdult.

Makrogazdasági politikai szempontból a jegybankok továbbra is korlátozott mozgástérrel rendelkeznek a geopolitikai bizonytalanság miatt. A Fed tisztviselői továbbra is azt jelzik, hogy a kamatok hosszabb ideig magasabbak maradhatnak a tartós inflációs kockázatok miatt, különösen az energiaárak tekintetében.

Hasonlóképpen a Japán Jegybank fokozatos szigorítási irányultságot tart fenn, mivel az infláció közelít a célhoz, míg Ausztráliában a 3,7%-os éves infláció továbbra is a cél felett van, és még nem tükrözi a legutóbbi energiaár-sokkot, ami további felfelé mutató kockázatokat jelez.

Összességében a piacok az akut pánikból az óvatos stabilizáció felé mozdulnak el, de az alapvető környezet továbbra is rendkívül törékeny. A Hormuzi-szoros körüli további fejlemények, a katonai eszkaláció vagy a diplomáciai erőfeszítések összeomlása gyorsan visszafordíthatja a jelenlegi hangulatjavulást. Forrás: xStation5

