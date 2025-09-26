Reggeli összefoglaló (26.09.2025)

A Wall Street indexei tegnap alacsonyabban zártak, az S&P 500 0,50%-ot , a Nasdaq pedig 0,5%-ot esett. A visszaesést az erős amerikai gazdasági adatok és a központi bankárok ezt követő sólyomjellegű kommentárjai okozták, amelyek együttesen csökkentették a Fed kamatcsökkentésének valószínűségét.

indexei tegnap alacsonyabban zártak, az , a pedig esett. A visszaesést az erős amerikai gazdasági adatok és a központi bankárok ezt követő sólyomjellegű kommentárjai okozták, amelyek együttesen csökkentették a Fed kamatcsökkentésének valószínűségét. Az erős amerikai adatok között szerepelt a második negyedéves GDP-növekedés felfelé történő felülvizsgálata, amely végül 3,8%-os lett (az előzetes 3,3%-os adatról). Ezt egészítették ki az alacsony első munkanélküli kérelmek és a tartós fogyasztási cikkek megrendeléseire vonatkozó szilárd adatok.

felfelé történő felülvizsgálata, amely végül lett (az előzetes adatról). Ezt egészítették ki az alacsony első munkanélküli kérelmek és a tartós fogyasztási cikkek megrendeléseire vonatkozó szilárd adatok. Az arany jelentős ellenállást tanúsított a dollár erősödésével és a kamatcsökkentési várakozások csökkenésével szemben, és az ülés során 0,3%-os nyereséget ért el.

jelentős ellenállást tanúsított a dollár erősödésével és a kamatcsökkentési várakozások csökkenésével szemben, és az ülés során nyereséget ért el. Az EUR/USD a kulcsfontosságú 1,17-es szint alá csúszott, ami valószínűleg az első heti csökkenést jelenti három egymást követő hétnyi emelkedés után.

a kulcsfontosságú szint alá csúszott, ami valószínűleg az első heti csökkenést jelenti három egymást követő hétnyi emelkedés után. Trump elnök bejelentette, hogy 100%-os vámot vet ki a márkás és szabadalmaztatott gyógyszerekre, ami a gyógyszergyártó cégek erőteljes eladását okozta, és aggodalmakat keltett az egészségügyi ágazatban világszerte. Trump emellett a teherautókra és a bútorokra kivetett vámokat is eszkalálta.

vet ki a márkás és szabadalmaztatott gyógyszerekre, ami a gyógyszergyártó cégek erőteljes eladását okozta, és aggodalmakat keltett az egészségügyi ágazatban világszerte. Trump emellett a teherautókra és a bútorokra kivetett vámokat is eszkalálta. A piaci bizonytalanságot fokozza a kereskedelmi feszültségek visszatérése, az amerikai kormányzat leállásának fenyegető kockázata (a Kongresszusnak szeptember 30-ig kell elfogadnia a költségvetést), a nyereségszezon kezdete és a Fed jövőbeli útjával kapcsolatos kétértelműség.

fenyegető kockázata (a Kongresszusnak kell elfogadnia a költségvetést), a nyereségszezon kezdete és a Fed jövőbeli útjával kapcsolatos kétértelműség. A Fehér Ház utasította a kormányzati ügynökségeket, hogy a kormányzati munkabeszüntetés nagy valószínűsége mellett készüljenek fel a szabadságolásokra.

Ellentétes Fed nézetek : Stephen Miran a gyorsabb kamatcsökkentés mellett érvel; Michelle Bowman a gyengülő munkaerőpiac miatt támogatja a további csökkentéseket; míg Austan Goolsbee a tarifák okozta inflációra figyelmeztet, és nem támogatja a gyors csökkentések sorozatát.

: Stephen Miran a gyorsabb kamatcsökkentés mellett érvel; Michelle Bowman a gyengülő munkaerőpiac miatt támogatja a további csökkentéseket; míg Austan Goolsbee a tarifák okozta inflációra figyelmeztet, és nem támogatja a gyors csökkentések sorozatát. A nyersolaj a szeánsz során erősödött, amit az Oroszországgal szembeni esetleges szankciókkal és a belföldi orosz üzemanyagpiaci korlátozásokkal kapcsolatos folyamatos bizonytalanság okozott. A kezdeti esések után a WTI nyersolaj hordónként 65 dollár fölé emelkedett, bár ma enyhe visszaesés figyelhető meg.

a szeánsz során erősödött, amit az Oroszországgal szembeni esetleges szankciókkal és a belföldi orosz üzemanyagpiaci korlátozásokkal kapcsolatos folyamatos bizonytalanság okozott. A kezdeti esések után a hordónként fölé emelkedett, bár ma enyhe visszaesés figyelhető meg. A figyelem ma a 13:30-ra kitűzött kulcsfontosságú amerikai munkaerő-piaci adatok közzétételére irányul.

