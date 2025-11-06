Reggeli összefoglaló (06.11.2025)

Legfontosabb tudnivalók Vegyes technológiai eredmények: Az Arm az erős bevételek és az előrejelzés miatt emelkedett.

Az amerikai részvények visszahúzódása: Az amerikai indexek visszaszereztek néhány közelmúltbeli veszteséget, de a határidős részvények végül csökkentették a tegnapi éles nyereséget. Az S&P 500 0,37%-os emelkedéssel zárta a készpénzes kereskedést, míg a Nasdaq 0,65%-kal emelkedett.

Az olaj megpróbál visszapattanni: A nyersolaj 0,35%-os emelkedéssel próbálkozik, bár a WTI ára továbbra is 60 dollár/hordó alatt marad.

A dollár ma határozottan gyengül; ismét fölött van , felett kereskedik, a pedig az támaszszintet védi. A Qualcomm felülmúlja a várakozásokat: A Qualcomm erős eredményekről számolt be a 2025-ös pénzügyi negyedévre vonatkozóan, és kedvező előrejelzést adott. Az árbevétel 11,27 milliárd dollárt ért el (szemben az 10,8 milliárd dolláros előrejelzéssel), ami 10%-os növekedést jelent éves szinten, a korrigált EPS pedig 3,00 dollárt (szemben a 2,87 dolláros várakozással). A cég azonban 3,12 milliárd doll áros GAAP szerinti veszteséget könyvelt el az egyszeri 5,7 milliárd dolláros adózással kapcsolatos leírás miatt. A részvények 3%-ot estek a zárás utáni kereskedésben.

értesülései szerint Donald Trump hezitál a Venezuela elleni közvetlen támadást illetően. Az USA nem fogalmazta meg egyértelműen a közelmúltbeli eszkaláció célját (a kábítószer-kereskedelem elleni fellépésen túl), ami kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a cél Maduro megbuktatása vagy további engedmények kikényszerítése. Kamatcsökkentés valószínűsége: A TD Securities szerint a mai jegybanki döntés során nagy a valószínűsége a kamatcsökkentésnek.

állítólag hitelgaranciát kér az amerikai kormánytól az AI infrastruktúra bővítésének finanszírozására. Trump bejelentése a légiközlekedési válság közepette: Donald Trump a tervek szerint ma 15:00 órakor tesz nyilatkozatot. A média szerint a bejelentés célja, hogy elterelje a figyelmet az amerikai légi közlekedés válságáról, amelyet a légiforgalmi irányítók munkáját korlátozó kormányzati leállás okoz. A járatok száma meredeken csökken, 30 repülőtér bezárását tervezik.

