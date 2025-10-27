Reggeli összefoglaló (27.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók Az ázsiai-csendes-óceáni részvények emelkednek a kínai kereskedelemmel kapcsolatos hangulat javulása közepette

A japán JP225 index először törte át az 50 000 pontot.

Javier Milei elnök pártja döntő fölénnyel nyerte a pótválasztásokat.

Trump bejelentette, hogy nem fog találkozni Carney miniszterelnökkel, és további 10%-os vámot szándékozik kivetni Kanadára.

Az ázsiai-csendes-óceáni részvények emelkednek a kínai kereskedelemmel kapcsolatos hangulat javulása miatt. Az amerikai határidős indexek rekordszintre emelkednek. A japán JP225 index 0,70% -kal emelkedik, és először haladja meg az 50 000 pontot .

A japán -kal emelkedik, és . A washingtoni és pekingi pozitív jelek fokozzák a kétnapos tárgyalások után várható áttörés iránti várakozásokat. Trump és Hszi várhatóan a héten találkoznak, hogy véglegesítsék a megállapodást – a kilenc hónap alatt harmadikat . Az amerikai határidős ügyletek és az ázsiai piacok egyaránt emelkedtek a hírek hatására.

pozitív jelek fokozzák a kétnapos tárgyalások után várható áttörés iránti várakozásokat. várhatóan a héten találkoznak, hogy véglegesítsék a megállapodást – a . Az és az egyaránt emelkedtek a hírek hatására. Trump elmondta, hogy a TikTokról szóló végleges megállapodás még ezen a héten aláírásra kerülhet, és megemlítette Hszi előzetes jóváhagyását . Malajziai látogatása során további kereskedelmi és ritkaföldfém-megállapodások is aláírásra kerültek.

elmondta, hogy a még ezen a héten aláírásra kerülhet, és megemlítette . látogatása során további is aláírásra kerültek. Li kínai miniszterelnök ausztrál kollégájának, Albanese -nek elmondta, hogy Peking készen áll egy „stabilabb, stratégiai partnerségre” , ami kedvező kilátásokat jelent az ausztrál nyersanyagok és befektetések számára.

kínai miniszterelnök ausztrál kollégájának, -nek elmondta, hogy , ami kedvező kilátásokat jelent az ausztrál nyersanyagok és befektetések számára. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elmondta, hogy a Kínával folytatott tárgyalások produktívak voltak, és hogy a megállapodás csütörtökön Dél-Koreában aláírható. Rámutatott, hogy Kína újra nagy mennyiségben vásárol amerikai szójababot , és hogy egy évvel elhalasztják a ritkaföldfémek exportengedélyeinek bővítését . Hozzátette, hogy a 100%-os vámok bevezetésének fenyegetése „lekerült a napirendről”.

elmondta, hogy a Kínával folytatott tárgyalások voltak, és hogy a megállapodás aláírható. Rámutatott, hogy , és hogy . Hozzátette, hogy a Kína ipari nyeresége szeptemberben 21,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest ( augusztusban 20,4%-os növekedés után), és 3,2%-kal emelkedett az év eleje óta , ami a legjobb eredmény 2024 augusztusa óta . Úgy tűnik, hogy Peking túlzott árversenyt korlátozó intézkedései javítják a margókat .

( után), és , ami . Úgy tűnik, hogy Peking túlzott árversenyt korlátozó intézkedései . Az ausztrál és az új-zélandi dollár , mint Kínához kapcsolódó valuták , kissé erősödtek. A Kínai Népi Bank a jüan referenciaárfolyamát több mint egy éve nem látott szintre emelte, ami kedvezően hatott a regionális kockázati hangulatra.

, mint , kissé erősödtek. A a szintre emelte, ami kedvezően hatott a regionális kockázati hangulatra. Japán szolgáltatási PPI -je +3,0%-ra gyorsult (a korábbi 2,7%-ról ), ami megerősíti a szolgáltatási szektorban fennálló tartós költségnyomást .

-je gyorsult (a ), ami megerősíti a . Argentínában Javier Milei elnök pártja döntő győzelmet aratott a pótválasztásokon, megerősítve ezzel a kongresszus feletti ellenőrzését. A 20 milliárd dolláros amerikai támogatási csomaggal együtt az eredmény pozitív katalizátorként hat az argentin eszközökre.

