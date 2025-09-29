Reggeli összefoglaló (29.09.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni indexek a nap első felében enyhe emelkedést mutatnak. A kínai részvényindexek 0,80–1,10% közötti emelkedést mutatnak, a japán JP225 0,30% csökkenést, míg az ausztrál AU200.cash 0,66% emelkedést.

A dollár a nap első felében a leggyengébb valuta. Az USIDX index 0,20–0,30%-os csökkenést mutat a többi G10-es devizához képest. Az EURUSD 0,20%-kal emelkedik, míg az USDJPY 0,41%-kal csökken.

Az arany ára meghaladta a 3800 dollárt, 1%-kal emelkedett a nap folyamán és több mint 10%-kal a hónap folyamán, a menedékeszközök iránti kereslet és a lendület hatására. A fém 2020 júliusa óta a legjobb hónapját zárja.

A piacok továbbra is beárazzák a magas kormányzati leállás kockázatát, bár alacsonyabb szinten, mint a hétvégén. A rövid távú költségvetés október 1-jén lejár. A republikánusok ragaszkodnak ahhoz, hogy nem tesznek engedményeket a rövid távú finanszírozási törvényjavaslat elfogadásában.

A feszültség fokozódott, miután a Fehér Ház Irányítási és Költségvetési Hivatala a múlt héten utasította az ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra a leállás esetére.

Az olaj ára alacsonyabban nyitott, de visszanyerte veszteségeit. A piac mérlegelte azokat a jelentéseket, miszerint az OPEC+ legalább ~137 kb/d-vel tervezi emelni az októberi kvótákat. Irak ~180–190 kb/d-vel újraindította a nyersolaj szállítását a Kirkuk–Ceyhan csővezetéken keresztül Törökországba, növelve ezzel a kínálatot. Az OPEC+ ülése előtt a pozícionálás továbbra is óvatos.

Az UBS a jövedelem, a kiadások, az ipari termelés és a foglalkoztatás mutatói alapján 93%-ra becsülte az idei amerikai recesszió valószínűségét. Ennek ellenére a bank nem nyilvánította recessziónak a helyzetet, hanem „gyengének, de nem összeomlónak” minősítette a gazdaságot.

A Tesla a héten teszi közzé értékesítési adatait. A konszenzus jelenleg 448–456 ezer kiszállítást feltételez (szemben az egy évvel ezelőtti 463 ezerrel), mivel a negyedév végén az amerikai adókedvezmények ösztönzik a last minute vásárlásokat.

A jelentések szerint Hszi nyomást gyakorol az Egyesült Államokra, hogy változtassa meg álláspontját Tajvan függetlenségével kapcsolatban. Az egyik nyomásgyakorló tényező Trump érdeklődése a kereskedelmi megállapodás iránt.

