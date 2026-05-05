Reggeli összefoglaló 📈 A Bitcoin 81 000 dollárra emelkedett, a Wall Street pedig az emelkedő olajárak ellenére is nyereséget könyvelhet el (2026. május 5.)

Az olajárak enyhén visszahúzódnak a tegnapi emelkedés után, miközben a részvényindex határidősök – beleértve az US100 és US500 indexeket – valamint a Bitcoin emelkednek a fennálló bizonytalanság és a Perzsa-öbölben tapasztalható rendkívül magas feszültségek ellenére. A legnagyobb kriptovaluta a 81 000 dolláros szint felé közelít, erősítve a fokozatos emelkedő trendbe való visszatérés körüli optimista hangulatot. A mai kulcsfontosságú makroadatok közé tartozik az amerikai JOLTS és az amerikai ISM szolgáltatási index, amelyek 15:00 GMT-kor jelennek meg. A kereskedési szakasz előtt a PayPal és a Pfizer teszi közzé gyorsjelentését, majd zárás után az AMD következik.

A Perzsa-öbölben fennálló geopolitikai feszültségek hatással vannak az olajlogisztikára és a biztonságra – egy amerikai zászló alatt közlekedő Maersk hajó az USA katonai kíséretével hagyta el az öblöt a Hormuzi-szoroson keresztül, ami rávilágít a világ egyik legkritikusabb energiaútvonalán fennálló megnövekedett működési kockázatokra. Az ilyen fejlemények kézzelfogható fenyegetést jelentenek az ellátás folytonosságára, és a régió fokozódó militarizációjára utalnak.

Az olajpiac szűkülő kínálati feltételeket jelez az iráni konfliktus közepette – a Chevron romló kínálati környezetről számol be, miközben a készletek csökkennek, ami mérsékli a piac képességét a kínálati sokkok elnyelésére. Ez a környezet fokozott volatilitást támogat az energiaárakban.

Az Ausztrál Jegybank (RBA) a várakozásoknak megfelelően kamatot emelt, szigorítva a monetáris politikát a tartós infláció miatt, és az alapkamatot 4,10%-ról 4,35%-ra emelte.

A Palantir jelentősen felülmúlta a várakozásokat és emelte előrejelzését – a vállalat a vártnál jobb eredményeket jelentett (EPS: 1,33 USD vs. 1,28 USD várakozás, valamint erősebb árbevétel és EBITDA), miközben növelte a második negyedévre és az egész évre vonatkozó kilátásait, különösen az amerikai kereskedelmi szegmensben. Ez a data/AI megoldások iránti tartósan erős keresletre és a működési hatékonyság javulására utal. Ennek ellenére a részvény közel 3%-ot esett a zárás utáni kereskedésben.

Az Egyesült Államok változtat mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozási hozzáállásán – a kormányzat fontolgatja felügyeleti mechanizmusok bevezetését az AI modellek nyilvános megjelenése előtt, beleértve egy esetleges formális felülvizsgálati folyamatot és egy, a kormányt és a Big Tech cégeket összefogó munkacsoport létrehozását. Ez eltérést jelent a korábbi, inkább „laissez-faire” megközelítéstől, és potenciális szabályozási kockázati tényezőt jelent az ágazat számára.

Az Európai Unió aktívan figyelemmel kíséri az AI fejlődését és együttműködik a magánszektorral – az Anthropic vállalattal a Mythos projekttel kapcsolatban folytatott egyeztetések a növekvő szabályozói jelenlétet hangsúlyozzák, ami nagyobb harmonizációhoz vagy akár szabályozási eltérésekhez vezethet az EU és az USA között. Olaj és Palantir (D1 grafikon) Forrás: xStation5 Forrás: xStation5

