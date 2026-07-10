Reggeli összefoglaló: A jen emelkedő trendje! Mit hoz a mai kereskedési nap❓ (10.07.2026)

Geopolitika
Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség továbbra is a figyelem középpontjában áll, bár a piacok a konfliktust „ellenőrzés alatt állónak” tekintik, miután egy magas rangú amerikai tisztviselő az éjszaka folyamán megerősítette, hogy folytatódnak a technikai egyeztetések Teheránnal. Donald Trump elnök korábban az ankarai NATO-csúcson bejelentette, hogy az Iránnal kötött tűzszünetnek „vége”, később azonban azt mondta, hogy Irán felvette a kapcsolatot az Egyesült Államokkal egy megállapodás érdekében. Irán a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat „aranyfegyverének” tekinti, amely fontosabb prioritás számára, mint nukleáris programja – a tartályhajók napi forgalma a múlt heti átlagos 33-ról 13-ra csökkent. Katar és Pakisztán közvetítő szerepet vállal annak érdekében, hogy Washingtont és Teheránt visszaültessék a tárgyalóasztalhoz.
Gazdaság
Japán termelői árindexe (PPI) júniusban éves alapon 7,1%-kal emelkedett, ami jelentősen meghaladta a várakozásokat (6,8%) és a májusi értéket (6,3%), így tovább erősíti azt a várakozást, hogy a Japán Jegybank (BoJ) folytatja a kamatemeléseket. Katayama japán pénzügyminiszter olyan intézkedéseket jelentett be, amelyek arra ösztönzik a GPIF nyugdíjalapot, hogy jóval nagyobb arányban fektessen hazai pénzügyi eszközökbe. Ez enyhítette a BoJ függetlenségével kapcsolatos aggodalmakat, amelyek a japán államkötvények (JGB) eladási hulláma után merültek fel. Az amerikai 10 éves államkötvény hozama stabilan 4,541%-on áll, ugyanakkor a portfóliómenedzserek növekvő volatilitásra figyelmeztetnek a Treasury-piacon, mivel a Fed egyre inkább reaktív megközelítést alkalmaz.
A főbb indexek mozgása (Wall Street, csütörtöki zárás)
A Nasdaq Composite 1,3%-kal emelkedett, az S&P 500 0,8%-ot erősödött, míg a Dow Jones 0,3%-os pluszban zárt. Az emelkedést elsősorban a félvezetőgyártó vállalatok részvényeinek ralija hajtotta, miután egy vezető amerikai memóriachip-gyártó jelentős beruházásokat jelentett be. Az amerikai indexfuturesök péntek reggel enyhe mínuszban kereskedtek (az S&P 500 és a Nasdaq körülbelül 0,1%-kal csökkent), míg a Dow Jones lényegében változatlan maradt.
Ázsiai piacok
Az ázsiai részvénypiacok pénteken jelentősen emelkedtek, amit az AI-chip szektor erőteljes visszapattanása támogatott. A Kospi több mint 4%-kal ugrott (a Kosdaq +5,9%), míg a Nikkei 225 körülbelül 1,5–2%-kal emelkedett, a Topix pedig közel 0,5–0,75%-os pluszban járt. A Hang Seng 0,45–1,86%-kal erősödött, a kínai CSI 300 pedig 0,33–0,4%-ot emelkedett. A Morgan Stanley szerint Hongkong és Kína az utóbbi időben egyértelműen felülteljesítette a régiós piacokat. A pénteki emelkedés ellenére a KOSPI továbbra is sorozatban harmadik heti vesztesége felé tart.
Devizák
A jen jelentősen erősödött Katayama GPIF-fel kapcsolatos nyilatkozatait követően. Az elemzők szerint a nyugdíjalapok strukturális tőkeáramlása – amelyek jelenleg eszközeik mintegy 50%-át külföldön tartják – tartósabb támaszt nyújthat a japán devizának, mint a jegybanki devizapiaci intervenciók. A dollár gyengén teljesít, azonban a lengyel zloty még ennél is rosszabbul szerepel, és egyéves mélypontra esett mind az euróval, mind a dollárral szemben.
Nyersanyagok
Az olajárak szűk sávban mozognak: a Brent hordónként 76,40–76,57 dollár, míg a WTI 72,22–72,34 dollár körül kereskedik, miután enyhültek az energiainfrastruktúrával kapcsolatos aggodalmak. A Citi továbbra is 75 dolláros Brent-árfolyamot vár a harmadik negyedévre alapforgatókönyve szerint, feltételezve egy amerikai–iráni megállapodást és a Hormuzi-szoros teljes újranyitását. Az arany enyhén csökken (-0,21%, 4 114–4 116 dollár körül), az ezüst 0,58%-kal emelkedik (60,24–60,32), míg a földgáz ára 0,17%-kal nő.
Vállalatok
Az SK Hynix pénteken ADR-jein keresztül debütál a Nasdaqon, részvényenként 149 dolláros áron. A kibocsátás túljegyzett volt, a vállalat pedig megközelítőleg 26,5 milliárd dollár tőkét vont be. A részvény jelenleg a várható nyereség 4,8-szorosán forog, szemben az iparági medián 29,84-szeres értékelésével, ami felveti az úgynevezett „koreai diszkont” szűkülésének lehetőségét. A SoftBank Group részvényei több mint 11%-kal emelkedtek, míg a Samsung Electronics 4,3%-ot erősödött az AI-chip szektor ralijának köszönhetően. Eközben a légiközlekedési piac figyelme péntek reggel a Delta Air Lines negyedéves gyorsjelentésére összpontosul.
Kriptovaluták és a kereskedési nap összefoglalója
A Bitcoin 1,14%-os emelkedésben kereskedik, 63 851 és 64 041 dollár közötti sávban mozogva, folytatva a pozitív piaci hangulatot. A mai európai kereskedési napot várhatóan elsősorban az SK Hynix Nasdaq-debütálása, a Delta Air Lines gyorsjelentése, valamint az amerikai–iráni tárgyalásokkal és a japán nyugdíjalapok tőkeáramlásával kapcsolatos további fejlemények határozzák meg.
A legfontosabb instrumentumoknál jelenleg megfigyelhető volatilitás. Forrás: xStation
A nap chartja: Az EURUSD a Fed, az EKB és a közel-keleti kockázatok fogságában
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Reggeli összefoglaló (06.07.2026)
Reggeli összefoglaló: Technológiai részvények eladási hulláma Koreában, a jen 40 éves mélypontra zuhant az NFP-adatok közzététele előtt🚨
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