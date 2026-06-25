Reggeli összefoglaló: A Wall Street fellendült a Micron erős eredményei nyomán 📈 Visszatért az AI-eufória?

A globális piacok megkönnyebbülten reagáltak a(z) Micron Technology vártnál erősebb negyedéves eredményeire és biztató előrejelzésére, ami tovább erősítette az AI-infrastruktúrával és a félvezetőipari kereslettel kapcsolatos optimista narratívát. A Nasdaq 100 határidős kontraktusai mintegy 1,8%-kal emelkedtek, míg az S&P 500 futures 0,5%-os pluszban járt. Ázsiában Dél-Korea teljesített a legjobban: a KOSPI napközbeni csúcspontján akár 7%-ot is ralizott. Az európai részvényindex-határidős ügyletek szintén emelkedő nyitást jeleznek, a német DE40 0,4%-os erősödésével.

A fő katalizátort a Micron gyorsjelentése jelentette. A memórialapkagyártó részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben 15%-kal ugrottak meg, miután a vállalat a Wall Street várakozásait jóval meghaladó árbevételt prognosztizált. A befektetők ezt annak bizonyítékaként értékelték, hogy az AI-infrastruktúra iránti kereslet továbbra is erős, annak ellenére, hogy az utóbbi időben aggodalmak merültek fel a technológiai részvények magas értékeltsége miatt.

A piaci hangulatot az alacsonyabb olajárak is támogatták. A kőolaj hordónkénti ára körülbelül 72 dollárra esett vissza, ledolgozva az iráni feszültségekhez kapcsolódó geopolitikai kockázati prémium jelentős részét. Az árcsökkenés enyhítette az inflációs aggodalmakat és növelte a kockázatvállalási hajlandóságot.

Az arany árfolyama unciánként 4 000 dollár közelében stabilizálódott, miután korábban rövid időre ez alá a szint alá esett. A nemesfémet továbbra is nyomás alatt tartotta az erősebb amerikai dollár, valamint az a várakozás, hogy a kamatlábak hosszabb ideig magasak maradhatnak.

A Micron részvényei kezdetben körülbelül 9%-kal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben a 2026-os pénzügyi év harmadik negyedéves eredményeinek közzétételét követően, amelyek jelentősen felülmúlták a piaci várakozásokat, végül azonban több mint 15%-os pluszba kerültek. Ez a mai nyitást követően 1,35–1,4 billió dolláros piaci kapitalizációt vetíthet előre.

A vállalat részvényenkénti korrigált nyeresége (EPS) 25,11 dollár lett, jelentősen meghaladva a 20,49 dolláros konszenzust. Az árbevétel elérte a 41,46 milliárd dollárt, szemben az elemzők által várt 35,69 milliárd dollárral.

A Micron rendkívül erős negyedik negyedéves előrejelzést is közzétett: a korrigált EPS-t 30–32 dollár közé várja a piac által prognosztizált 25,31 dollárral szemben, míg a bevételt 49–51 milliárd dollárra becsüli, ami jóval meghaladja a 43,24 milliárd dolláros várakozást.

A bruttó árrés 84,9%-ra emelkedett, felülmúlva mind a vállalat korábbi, 81,8%-os előrejelzését, mind a 83,6%-os piaci konszenzust.

A Cloud Memory üzletág 13,77 milliárd dollár bevételt termelt, jelentősen meghaladva a várt 10,69 milliárd dollárt, míg a Core Data Center szegmens árbevétele 11,52 milliárd dollár lett, jóval felülmúlva a 6,88 milliárd dolláros konszenzust. A menedzsment hangsúlyozta, hogy az ügyféligény továbbra is rendkívül erős, ami optimista kilátásokat támogat a következő negyedévekre. A vállalat emellett részvényenként 0,15 dolláros negyedéves osztalékot is bejelentett.

A Federal Reserve közzétette éves stressztesztjeinek eredményeit, amelyek szerint a legnagyobb amerikai bankok továbbra is megfelelő tőkeellátottsággal rendelkeznek, és képesek lennének átvészelni egy súlyos gazdasági recessziót. Bár a feltételezett összesített veszteségek meghaladnák a 700 milliárd dollárt, a tőkemegfelelési mutatók továbbra is kényelmesen a szabályozói minimumok felett maradnának.

A Fed azt is bejelentette, hogy módosítani kívánja a stressztesztelési módszertant a tőkekövetelmények volatilitásának csökkentése érdekében. Az új, stressz utáni tőkepufferek várhatóan a 2027-es tesztciklust követően lépnek életbe.

A(z) Meta Platforms bővíti együttműködését a(z) Qualcomm vállalattal, és 2028-tól a Qualcomm C1000 processzorait tervezi használni adatközpontjaiban. A Qualcomm közlése szerint adatközponti processzorai 2028 közepén kerülnek piacra, miközben az egyedi fejlesztésű chipüzletág érdemi bevételei már 2027 végén megjelenhetnek. A(z) Microsoft várhatóan a Qualcomm High Bandwidth Compute (HBC) chipjeit is telepíti az Azure adatközpontjaiban. A Qualcomm részvényei több mint 12%-kal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.

A(z) Anthropic azzal vádolta a(z) Alibaba Group vállalatot, hogy a Qwen kutatólaboron keresztül jogosulatlan hozzáférést szerzett AI-modelljeihez. Az Alibaba tagadta a vádakat, és további kommentárt nem kívánt fűzni az ügyhöz.

A SambaNova AI-startup friss finanszírozást szerzett, amely a hírek szerint 10 milliárd dollárra emelte a vállalat értékelését a The Information értesülései szerint.

Kínában a befektetők figyelemmel kísérik a kormány akár 5 milliárd euró értékű államkötvény-kibocsátási tervét, valamint a(z) People's Bank of China (PBOC) új intézkedéseit, amelyek a rövid távú likviditáskezelési eszköztár bővítését célozzák. Peking tovább finomítja monetáris politikájának transzmissziós mechanizmusát, bár a mai piaci emelkedést elsősorban az AI-befektetési témába vetett megújult bizalom hajtja. US100 chart (H1) A Micron eredményjelentését követően az US100 index átlépte az 50 periódusú EMA-t (narancssárga vonal), és jelenleg az órás grafikonon a 200 periódusú EMA-t teszteli. A jelenlegi szintekről történő tartós áttörés növelné annak valószínűségét, hogy az index az eddigi csúcsok felé mozduljon el, amelyek továbbra is több mint 700 pontnyira vannak. Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.