Reggeli összefoglaló: Az arany áttörte a történelmi 5000 dolláros határt; a NATGAS újabb meredek emelkedést mutat🚨

A hétfői kereskedés nyitása nagyon volatilis és izgalmas. A „dollártalanítás” trendje, amely már a múlt héten is látható volt, ma megtorpant.

Az EURUSD pár napon belül 0,32%-kal esik, és az 1,1852-es zónában forog. Ezzel egy időben az USDJPY stabilan tartja magát a 154,500-as szint alatt, amely egy kulcsfontosságú kontrollzóna, a 100 napos EMA által kijelölve.

A teljes devizapiacon jelenleg a jen és a kanadai dollár teljesít a legjobban. A veszteségek a svájci franknál és az ausztrál dollárnál dominálnak.

A jen ereje a japán miniszterelnök, Takaichi nyilatkozataiból ered, aki arra figyelmeztetett, hogy a kormány készen áll fellépni a spekulatív mozgások ellen a valuta gyengülése és a kötvényhozamok éles emelkedése mellett.

A nemesfémek piacán az emelkedések dominálnak. Az elmúlt hetek jelentős felfelé mutató trendjei és dinamikája ma is egyértelműen folytatódik. Az arany unciánként először 5 000 dollár fölött forog, napon belül közel 1,9%-ot emelkedve. Eközben az ezüst ára akár 4,85%-kal is nő, 107,5 dollár fölé emelkedve.

A fémárak szélsőséges emelkedése a dollártalanítás irányába mutató trend, a geopolitikai feszültségek és a derivatív piaci spekuláció kombinációjának eredménye.

A NATGAS és az OIL.WTI trendje is változatlan. A földgázkontraktusok már 5,44%-kal emelkedtek a folytatódó alacsony hőmérséklet és az USA-beli havazás miatt.

A részvénypiacon vegyes a hangulat. Jelenleg az amerikai indexek határidős kontraktusai 0,10% és 0,3% közötti mínuszban vannak. A készpénzpiacon a legtöbb kínai index ma esett, a Nikkei 225 pedig 1,83%-ot veszített. Ausztráliában a piacok munkaszüneti nap miatt zárva tartottak.

A hangulat gyenge a japán beavatkozással kapcsolatos aggályok és Donald Trump amerikai elnök legfrissebb, Kanadára vonatkozó vámfenyegetései miatt. Trump 100%-os vámokkal fenyegette meg Kanadát arra az esetre, ha kereskedelmi megállapodást köt Kínával.

A mai makronaptár viszonylag üres. A befektetők a német Ifo-adatokra, a lengyel kiskereskedelmi értékesítésekre és az USA-ból érkező tartós cikkek rendelésállományának publikálására figyelnek majd.

A kriptopiaci hangulat javul, miután a kriptovaluta vasárnap 86 000 dollárig zuhant. Current volatility on the currency market. Source: xStation

