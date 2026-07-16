Reggeli összefoglaló: Az ázsiai piacok esnek az amerikai félvezető-részvények eladási hulláma miatt. Minden szem a TSMC-re szegeződik (2026. július 16.)

Indexek és ázsiai kereskedési szekció
Az amerikai részvényindex-határidős kontraktusok enyhe emelkedéssel nyitottak, és a tegnapi záróértékek közelében mozognak a különösen a félvezetőszektorban tapasztalt volatilis kereskedést követően. A Nasdaq (US100), az S&P 500 (US500), a DJIA (US30) és a Russell 2000 (US2000) határidős kontraktusai egyaránt mintegy 0,15%-os pluszban járnak, összhangban az európai Stoxx 50 (EU50) határidős kontraktusainak mozgásával.
A SpaceX részvényei történelmi mélypontra estek a Starship tesztrepülése előtt: A SpaceX (SPCX.US) árfolyama rekordalacsony, 132,75 dolláros szintre süllyedt, ezzel az IPO során meghatározott 135 dolláros kibocsátási ár alá esett. Bár a Wall Streeten továbbra is összességében optimista a hangulat, a befektetők figyelme most a csütörtöki, nagy várakozással övezett 13. Starship tesztrepülésre irányul, amely fontos rövid távú árfolyammozgató esemény lehet.
Az ázsiai piacok estek a félvezetőszektor eladási hulláma és a geopolitikai feszültségek miatt: Az ázsiai részvénypiacok többsége csütörtökön gyengült, amit a félvezetőszektor jelentős korrekciója, valamint az Egyesült Államok és Irán közötti, a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros környékén fokozódó feszültség idézett elő. A Nikkei 225 2,7%-ot esett (JP225: -1,24%), míg a dél-koreai KOSPI több mint 6%-ot zuhant, miután az SK Hynix és a Samsung Electronics részvényei 8–11% közötti veszteséget szenvedtek el. Ezzel szemben a hongkongi Hang Seng 1,7%-kal emelkedett.
A befektetők a TSMC eredményeire várnak az AI iránti kereslet felméréséhez: A piaci gyengeség ellenére a befektetők figyelme továbbra is a TSMC közelgő negyedéves gyorsjelentésére összpontosul, amely fontos jelzést adhat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó globális kereslet hosszú távú fenntarthatóságáról.
Gazdaság és geopolitika
A Bank of Korea 2,75%-ra emelte az alapkamatot az emelkedő infláció miatt: A dél-koreai jegybank 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatlábat – ez az első emelés 2023 januárja óta –, hogy kezelje a 3,2%-os, tartósan magas inflációt, amelyet az első negyedéves, 3,8%-os GDP-növekedés is támogat.
Katayama pénzügyminiszter ismét figyelmeztetett a jen gyengülésére: Satsuki Katayama megismételte, hogy a japán kormány szükség esetén bármikor kész megfelelő lépéseket tenni a devizapiacon. Ugyanakkor nem közölt új részleteket, miközben a jen továbbra is a dollárral szembeni 162-es szint közelében mozog. Katayama hangsúlyozta, hogy az árfolyamokat számos tényező befolyásolja, és hozzátette: Japán globális gazdasági versenyképességének erősítése kulcsfontosságú a jenbe vetett bizalom fenntartásához.
Trump katonai eszkalációt fontolgat Irán ellen: Donald Trump elnök egyre inkább támogatja az amerikai katonai műveletek kiterjesztését. A magas szintű egyeztetéseken szereplő tervek között intenzívebb légicsapások, szárazföldi erők bevetése stratégiai jelentőségű szigetek – például Kharg-sziget – elfoglalására, valamint feltételezett titkos nukleáris létesítményeket rejtő megerősített föld alatti objektumok elleni támadások is szerepelnek.
Trump inkább kamatszünetet támogat, mint további kamatemelést: Donald Trump szerint az infláció az év végére a jelenlegi szint alá csökkenhet. Ismét hangsúlyozta, hogy ugyan kamatcsökkentést szeretne látni, de a kamatok változatlanul hagyása még mindig kedvezőbb lenne, mint azok további emelése.
Devizapiac (FX)
Nyugodt kereskedés a főbb devizapárokban: A dollárindex (USDIDX) 0,05%-os emelkedést mutat, miután a vártnál alacsonyabb amerikai termelői árindex (PPI) némileg mérsékelte a további kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásokat. A leglikvidebb devizapárok (USDJPY, EURUSD, GBPUSD) árfolyammozgása nem haladja meg a +/-0,05%-ot.
Az antipód devizák és a svájci frank eltérő teljesítményt mutatnak: A nyugodt kereskedés alól kivételt jelentenek az antipód devizák (NZDUSD: +0,15%, AUDUSD: -0,1%). A G10 devizák közül a svájci frank teljesít a leggyengébben (GBPCHF, USDCHF: +0,25%). Az EURUSD árfolyama 0,05%-kal, 1,1467-re emelkedett.
Energia és nemesfémek
Eladói nyomás alatt az energiahordozók: A Brent típusú kőolaj (OIL) határidős jegyzése 1,2%-kal 84,50 dollárra csökkent hordónként, míg a WTI típusú olaj 1,65%-kal 79,90 dollárra esett. Az amerikai földgáz (NATGAS) határidős jegyzése 0,5%-kal csökken, miközben az európai földgáz ára 0,2%-kal emelkedik.
Újabb lejtmenetben a nemesfémek: A nemesfémek ismét gyengülnek annak ellenére, hogy az amerikai dollár árfolyama viszonylag stabil. Az arany 0,7%-kal 4 030 dollárra csökkent unciánként, míg az ezüst 0,8%-ot veszített értékéből, és 57,30 dolláron kereskednek vele unciánként.
BREAKING: A GBPUSD 0,1%-kal emelkedett a vártnál jobb brit GDP-adatok hatására 📈
Reggeli összefoglaló: Mi várható a Hormuzi-szoros, az infláció és az amerikai kamatlábak tekintetében? (15.07.2026)
Live Trading - 2026.07.14.
Hogyan érdemes AI-vállalatokba befektetni?
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.