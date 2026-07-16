Reggeli összefoglaló: Az ázsiai piacok esnek az amerikai félvezető-részvények eladási hulláma miatt. Minden szem a TSMC-re szegeződik (2026. július 16.)

Indexek és ázsiai kereskedési szekció

Az amerikai részvényindex-határidős kontraktusok enyhe emelkedéssel nyitottak, és a tegnapi záróértékek közelében mozognak a különösen a félvezetőszektorban tapasztalt volatilis kereskedést követően. A Nasdaq (US100), az S&P 500 (US500), a DJIA (US30) és a Russell 2000 (US2000) határidős kontraktusai egyaránt mintegy 0,15%-os pluszban járnak, összhangban az európai Stoxx 50 (EU50) határidős kontraktusainak mozgásával.

A SpaceX részvényei történelmi mélypontra estek a Starship tesztrepülése előtt: A SpaceX (SPCX.US) árfolyama rekordalacsony, 132,75 dolláros szintre süllyedt, ezzel az IPO során meghatározott 135 dolláros kibocsátási ár alá esett. Bár a Wall Streeten továbbra is összességében optimista a hangulat, a befektetők figyelme most a csütörtöki, nagy várakozással övezett 13. Starship tesztrepülésre irányul, amely fontos rövid távú árfolyammozgató esemény lehet.

Az ázsiai piacok estek a félvezetőszektor eladási hulláma és a geopolitikai feszültségek miatt: Az ázsiai részvénypiacok többsége csütörtökön gyengült, amit a félvezetőszektor jelentős korrekciója, valamint az Egyesült Államok és Irán közötti, a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros környékén fokozódó feszültség idézett elő. A Nikkei 225 2,7%-ot esett (JP225: -1,24%), míg a dél-koreai KOSPI több mint 6%-ot zuhant, miután az SK Hynix és a Samsung Electronics részvényei 8–11% közötti veszteséget szenvedtek el. Ezzel szemben a hongkongi Hang Seng 1,7%-kal emelkedett.

A befektetők a TSMC eredményeire várnak az AI iránti kereslet felméréséhez: A piaci gyengeség ellenére a befektetők figyelme továbbra is a TSMC közelgő negyedéves gyorsjelentésére összpontosul, amely fontos jelzést adhat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó globális kereslet hosszú távú fenntarthatóságáról.

Gazdaság és geopolitika

A Bank of Korea 2,75%-ra emelte az alapkamatot az emelkedő infláció miatt: A dél-koreai jegybank 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatlábat – ez az első emelés 2023 januárja óta –, hogy kezelje a 3,2%-os, tartósan magas inflációt, amelyet az első negyedéves, 3,8%-os GDP-növekedés is támogat.

Katayama pénzügyminiszter ismét figyelmeztetett a jen gyengülésére: Satsuki Katayama megismételte, hogy a japán kormány szükség esetén bármikor kész megfelelő lépéseket tenni a devizapiacon. Ugyanakkor nem közölt új részleteket, miközben a jen továbbra is a dollárral szembeni 162-es szint közelében mozog. Katayama hangsúlyozta, hogy az árfolyamokat számos tényező befolyásolja, és hozzátette: Japán globális gazdasági versenyképességének erősítése kulcsfontosságú a jenbe vetett bizalom fenntartásához.

Trump katonai eszkalációt fontolgat Irán ellen: Donald Trump elnök egyre inkább támogatja az amerikai katonai műveletek kiterjesztését. A magas szintű egyeztetéseken szereplő tervek között intenzívebb légicsapások, szárazföldi erők bevetése stratégiai jelentőségű szigetek – például Kharg-sziget – elfoglalására, valamint feltételezett titkos nukleáris létesítményeket rejtő megerősített föld alatti objektumok elleni támadások is szerepelnek.

Trump inkább kamatszünetet támogat, mint további kamatemelést: Donald Trump szerint az infláció az év végére a jelenlegi szint alá csökkenhet. Ismét hangsúlyozta, hogy ugyan kamatcsökkentést szeretne látni, de a kamatok változatlanul hagyása még mindig kedvezőbb lenne, mint azok további emelése.

Devizapiac (FX)

Nyugodt kereskedés a főbb devizapárokban: A dollárindex (USDIDX) 0,05%-os emelkedést mutat, miután a vártnál alacsonyabb amerikai termelői árindex (PPI) némileg mérsékelte a további kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásokat. A leglikvidebb devizapárok (USDJPY, EURUSD, GBPUSD) árfolyammozgása nem haladja meg a +/-0,05%-ot.

Az antipód devizák és a svájci frank eltérő teljesítményt mutatnak: A nyugodt kereskedés alól kivételt jelentenek az antipód devizák (NZDUSD: +0,15%, AUDUSD: -0,1%). A G10 devizák közül a svájci frank teljesít a leggyengébben (GBPCHF, USDCHF: +0,25%). Az EURUSD árfolyama 0,05%-kal, 1,1467-re emelkedett.

Energia és nemesfémek

Eladói nyomás alatt az energiahordozók: A Brent típusú kőolaj (OIL) határidős jegyzése 1,2%-kal 84,50 dollárra csökkent hordónként, míg a WTI típusú olaj 1,65%-kal 79,90 dollárra esett. Az amerikai földgáz (NATGAS) határidős jegyzése 0,5%-kal csökken, miközben az európai földgáz ára 0,2%-kal emelkedik.

Újabb lejtmenetben a nemesfémek: A nemesfémek ismét gyengülnek annak ellenére, hogy az amerikai dollár árfolyama viszonylag stabil. Az arany 0,7%-kal 4 030 dollárra csökkent unciánként, míg az ezüst 0,8%-ot veszített értékéből, és 57,30 dolláron kereskednek vele unciánként.