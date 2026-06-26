Reggeli összefoglaló: Ázsia tovább folytatja a Wall Street-i eladási hullámot a drága hardverek miatt (2026. június 26.)

Amerikai részvények és piaci hangulat

Az amerikai részvényindex-határidős kontraktusok tovább esnek, miközben a technológiai szektor gyengélkedik: A Wall Street határidős indexei tovább mélyítik veszteségeiket, mivel a technológiai részvények nem tudnak stabil támaszt találni. A piaci hangulatot továbbra is nyomás alatt tartja az Apple tegnapi éles eladási hulláma, valamint a Microsoft által bejelentett globális Xbox konzol-áremelés. A Nasdaq 100 határidős index vezeti az esést (US100: -1,3%), ezt követi az S&P 500 (US500: -0,7%), a kis kapitalizációjú Russell 2000 (US2000: -0,5%), valamint a Dow Jones Industrial Average (US30: -0,3%). Az európai Euro Stoxx 50 határidős indexe (EU50) szintén 0,6%-kal csökken.

Ázsiai és csendes-óceáni piacok

Az ázsiai részvénypiacok rekordokról zuhantak a technológiai áremelések hatására: Az ázsiai tőzsdéken széles körű és jelentős eladási hullám bontakozott ki, amelyet az AI- és hardverszektorban végrehajtott intenzív profitrealizálás hajtott. Bár a Micron kiemelkedően erős gyorsjelentést tett közzé az éjszaka folyamán, a befektetői hangulat jelentősen romlott, miután az Apple árfolyama 6,1%-ot esett, a Microsoft pedig a memóriachipek és adattárolási költségek emelkedése miatt világszerte 150 dollárral emelte az Xbox konzolok árát.

A KOSPI 7,7%-ot zuhant a technológiai részvények tömeges leépítése miatt: A dél-koreai KOSPI index 7,7%-os esést szenvedett el, ezzel a régió legnagyobb vesztesét produkálva, miután a befektetők agresszíven realizálták nyereségüket a második negyedévben elért közel 70%-os emelkedést követően. Az index összességében 5%-os heti veszteséggel zárt, miközben az AI-hardverrel és memóriagyártással foglalkozó részvények jelentős eladói nyomás alá kerültek.

A Nikkei 4,4%-ot esett a félvezetőszektor gyengülése miatt: A japán Nikkei 225 index 4,4%-kal zuhant (a JP225 határidős index az előző héthez képest 4%-ot veszített), technikai korrekcióba fordulva a közelmúlt rekordmagasságairól. A napi jelentős esés ellenére az index továbbra is 6%-os havi és 38%-os negyedéves emelkedést mutat.

A kínai részvényindexek hasonló veszteségeket könyveltek el: A sanghaji Composite index pénteken 2,1%-kal csökkent (SG20.cash: -0,8%), míg a hongkongi Hang Seng index 1,9%-os mínuszban zárt (CHN.cash: -1,3%). Mindkét piacon visszafogott kereskedési forgalom volt tapasztalható a belföldi ünnepnapok miatt.

Gazdaság, jegybankok és politika

Az EKB Schnabel szerint további kamatemelések válhatnak szükségessé az infláció miatt: Az Európai Központi Bank igazgatósági tagja, Isabel Schnabel jelezte, hogy az infláció 2%-os célra történő visszaszorítása érdekében további monetáris szigorítás válhat szükségessé. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti friss békememorandum nem jelenti azt, hogy az euróövezeti gazdaság fellélegezhet, mivel a májusi infláció 3,2% volt, és az EKB az idei év egészére átlagosan 3%-os inflációval számol.

Williams szerint a Fed politikája megfelelő, de kitolódott a 2%-os inflációs cél elérésének időpontja: A New York-i Fed elnöke, John Williams kijelentette, hogy a jelenlegi restriktív monetáris politika megfelelő, ugyanakkor a 2%-os inflációs cél elérésének várható időpontját 2027-ről 2028-ra tolta ki. A 4,1%-os PCE inflációs adat után Williams hangsúlyozta, hogy az AI-beruházások fellendülése, az importvámok és a közel-keleti konfliktusok továbbra is tartós inflációs kockázatot jelentenek.

Goolsbee szerint a szolgáltatási szektor némi biztató jelet mutat az inflációs bizonytalanság közepette: A chicagói Fed elnöke, Austan Goolsbee elmondta, hogy bár a magas PCE-adat kedvezőtlen visszhangot váltott ki, a mögöttes adatok enyhe javulást mutattak a szolgáltatási szektorban. A Fed adatvezérelt megközelítését hangsúlyozva óvatosságra intett a hosszú távú előretekintő iránymutatásokkal kapcsolatban, ugyanakkor elismerte a kamatpályát jelző úgynevezett dot plot jelentőségét.

Tokióban júniusban 1,6%-ra gyorsult a maginfláció: A japán főváros fogyasztói árai éves alapon 1,6%-kal emelkedtek, szemben a májusi 1,3%-kal, összhangban a piaci várakozásokkal. A friss élelmiszereket és energiát kizáró úgynevezett „core-core” infláció 1,9%-ra gyorsult (az előző 1,6%-ról). Ez arra utal, hogy a közel-keleti energiapiaci sokkok és a májusi 6,3%-os nagykereskedelmi infláció egyre inkább megjelenik a nem energiajellegű termékek – például az élelmiszerek – áraiban is, ami fenntartja a Japán Jegybank további kamatemelési lehetőségét.

Az IMO felfüggesztette a Hormuzi-szorosban rekedt tengerészek evakuálását egy rakétatámadás után: Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (IMO) leállította a Hormuzi-szorosban rekedt több mint 11 000 tengerész evakuálását célzó műveletét. A döntést azután hozták meg, hogy rakétatalálat érte a szingapúri zászló alatt közlekedő Ever Lovely konténerszállító hajót, Omán Dahit kikötőjétől mindössze 7,5 tengeri mérföldre. Bár személyi sérülés nem történt, és a hajó segítség nélkül folytatta útját, az IMO főtitkára, Arsenio Dominguez a művelet folytatásához további biztonsági garanciákat kért.

Devizapiac (FX)

A dollár enyhén visszahúzódott csúcsairól, miközben a svájci frank menedékdevizaként erősödik: Az amerikai dollárindex második egymást követő napon gyengült (USDIDX: -0,1%), miután szerdán 13 havi csúcsra emelkedett. Bár az általános piaci volatilitás továbbra is mérsékelt, a globális részvénypiaci esés nyomást gyakorol a kockázatérzékeny devizákra, például az ausztrál dollárra (AUDUSD: -0,2%). Ezzel szemben a svájci frank jelentős relatív erőt mutat, különösen a skandináv devizákkal (CHFNOK: +0,4%, CHFSEK: +1,3%) és a közép-kelet-európai devizákkal (CHFPLN: +0,25%, CHFHUF: +0,6%) szemben. Az EURUSD árfolyama jelenleg változatlanul 1,1370 körül mozog.

Nyersanyagok, energia és nemesfémek

Az olaj a Hormuzi-szorosban történt hajótámadásokra reagál, a földgáz emelkedése folytatódik: A kőolaj ára a közel-keleti kereskedelmi hajók elleni éjszakai rakétatámadásokat követően emelkedéssel kezdte a napot. Ennek ellenére a Brent (OIL) és a WTI (OIL.WTI) határidős jegyzései továbbra is mínuszban vannak, rendre 0,75%-os és 1,05%-os csökkenéssel. A földgáz (NATGAS) immár harmadik egymást követő kereskedési napon emelkedik, ezúttal további 0,7%-kal.

A nemesfémek ismét gyengülő pályára kerültek: A nemesfémek ismét negatív tartományba fordultak, mivel rövid távon az eladók uralják a piacot. Az arany határidős jegyzése (GOLD) 0,3%-kal csökkent, unciánként mintegy 4 017 dollárra, míg az ezüst (SILVER) további 1,8%-ot veszített értékéből, és közel 56,00 dollár/unciás szinten stabilizálódott.