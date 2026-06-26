Reggeli összefoglaló: Ázsia tovább folytatja a Wall Street-i eladási hullámot a drága hardverek miatt (2026. június 26.)

Amerikai részvények és piaci hangulat
Az amerikai részvényindex-határidős kontraktusok tovább esnek, miközben a technológiai szektor gyengélkedik: A Wall Street határidős indexei tovább mélyítik veszteségeiket, mivel a technológiai részvények nem tudnak stabil támaszt találni. A piaci hangulatot továbbra is nyomás alatt tartja az Apple tegnapi éles eladási hulláma, valamint a Microsoft által bejelentett globális Xbox konzol-áremelés. A Nasdaq 100 határidős index vezeti az esést (US100: -1,3%), ezt követi az S&P 500 (US500: -0,7%), a kis kapitalizációjú Russell 2000 (US2000: -0,5%), valamint a Dow Jones Industrial Average (US30: -0,3%). Az európai Euro Stoxx 50 határidős indexe (EU50) szintén 0,6%-kal csökken.
Ázsiai és csendes-óceáni piacok
Az ázsiai részvénypiacok rekordokról zuhantak a technológiai áremelések hatására: Az ázsiai tőzsdéken széles körű és jelentős eladási hullám bontakozott ki, amelyet az AI- és hardverszektorban végrehajtott intenzív profitrealizálás hajtott. Bár a Micron kiemelkedően erős gyorsjelentést tett közzé az éjszaka folyamán, a befektetői hangulat jelentősen romlott, miután az Apple árfolyama 6,1%-ot esett, a Microsoft pedig a memóriachipek és adattárolási költségek emelkedése miatt világszerte 150 dollárral emelte az Xbox konzolok árát.
A KOSPI 7,7%-ot zuhant a technológiai részvények tömeges leépítése miatt: A dél-koreai KOSPI index 7,7%-os esést szenvedett el, ezzel a régió legnagyobb vesztesét produkálva, miután a befektetők agresszíven realizálták nyereségüket a második negyedévben elért közel 70%-os emelkedést követően. Az index összességében 5%-os heti veszteséggel zárt, miközben az AI-hardverrel és memóriagyártással foglalkozó részvények jelentős eladói nyomás alá kerültek.
A Nikkei 4,4%-ot esett a félvezetőszektor gyengülése miatt: A japán Nikkei 225 index 4,4%-kal zuhant (a JP225 határidős index az előző héthez képest 4%-ot veszített), technikai korrekcióba fordulva a közelmúlt rekordmagasságairól. A napi jelentős esés ellenére az index továbbra is 6%-os havi és 38%-os negyedéves emelkedést mutat.
A kínai részvényindexek hasonló veszteségeket könyveltek el: A sanghaji Composite index pénteken 2,1%-kal csökkent (SG20.cash: -0,8%), míg a hongkongi Hang Seng index 1,9%-os mínuszban zárt (CHN.cash: -1,3%). Mindkét piacon visszafogott kereskedési forgalom volt tapasztalható a belföldi ünnepnapok miatt.
Gazdaság, jegybankok és politika
Az EKB Schnabel szerint további kamatemelések válhatnak szükségessé az infláció miatt: Az Európai Központi Bank igazgatósági tagja, Isabel Schnabel jelezte, hogy az infláció 2%-os célra történő visszaszorítása érdekében további monetáris szigorítás válhat szükségessé. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti friss békememorandum nem jelenti azt, hogy az euróövezeti gazdaság fellélegezhet, mivel a májusi infláció 3,2% volt, és az EKB az idei év egészére átlagosan 3%-os inflációval számol.
Williams szerint a Fed politikája megfelelő, de kitolódott a 2%-os inflációs cél elérésének időpontja: A New York-i Fed elnöke, John Williams kijelentette, hogy a jelenlegi restriktív monetáris politika megfelelő, ugyanakkor a 2%-os inflációs cél elérésének várható időpontját 2027-ről 2028-ra tolta ki. A 4,1%-os PCE inflációs adat után Williams hangsúlyozta, hogy az AI-beruházások fellendülése, az importvámok és a közel-keleti konfliktusok továbbra is tartós inflációs kockázatot jelentenek.
Goolsbee szerint a szolgáltatási szektor némi biztató jelet mutat az inflációs bizonytalanság közepette: A chicagói Fed elnöke, Austan Goolsbee elmondta, hogy bár a magas PCE-adat kedvezőtlen visszhangot váltott ki, a mögöttes adatok enyhe javulást mutattak a szolgáltatási szektorban. A Fed adatvezérelt megközelítését hangsúlyozva óvatosságra intett a hosszú távú előretekintő iránymutatásokkal kapcsolatban, ugyanakkor elismerte a kamatpályát jelző úgynevezett dot plot jelentőségét.
Tokióban júniusban 1,6%-ra gyorsult a maginfláció: A japán főváros fogyasztói árai éves alapon 1,6%-kal emelkedtek, szemben a májusi 1,3%-kal, összhangban a piaci várakozásokkal. A friss élelmiszereket és energiát kizáró úgynevezett „core-core” infláció 1,9%-ra gyorsult (az előző 1,6%-ról). Ez arra utal, hogy a közel-keleti energiapiaci sokkok és a májusi 6,3%-os nagykereskedelmi infláció egyre inkább megjelenik a nem energiajellegű termékek – például az élelmiszerek – áraiban is, ami fenntartja a Japán Jegybank további kamatemelési lehetőségét.
Az IMO felfüggesztette a Hormuzi-szorosban rekedt tengerészek evakuálását egy rakétatámadás után: Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (IMO) leállította a Hormuzi-szorosban rekedt több mint 11 000 tengerész evakuálását célzó műveletét. A döntést azután hozták meg, hogy rakétatalálat érte a szingapúri zászló alatt közlekedő Ever Lovely konténerszállító hajót, Omán Dahit kikötőjétől mindössze 7,5 tengeri mérföldre. Bár személyi sérülés nem történt, és a hajó segítség nélkül folytatta útját, az IMO főtitkára, Arsenio Dominguez a művelet folytatásához további biztonsági garanciákat kért.
Devizapiac (FX)
A dollár enyhén visszahúzódott csúcsairól, miközben a svájci frank menedékdevizaként erősödik: Az amerikai dollárindex második egymást követő napon gyengült (USDIDX: -0,1%), miután szerdán 13 havi csúcsra emelkedett. Bár az általános piaci volatilitás továbbra is mérsékelt, a globális részvénypiaci esés nyomást gyakorol a kockázatérzékeny devizákra, például az ausztrál dollárra (AUDUSD: -0,2%). Ezzel szemben a svájci frank jelentős relatív erőt mutat, különösen a skandináv devizákkal (CHFNOK: +0,4%, CHFSEK: +1,3%) és a közép-kelet-európai devizákkal (CHFPLN: +0,25%, CHFHUF: +0,6%) szemben. Az EURUSD árfolyama jelenleg változatlanul 1,1370 körül mozog.
Nyersanyagok, energia és nemesfémek
Az olaj a Hormuzi-szorosban történt hajótámadásokra reagál, a földgáz emelkedése folytatódik: A kőolaj ára a közel-keleti kereskedelmi hajók elleni éjszakai rakétatámadásokat követően emelkedéssel kezdte a napot. Ennek ellenére a Brent (OIL) és a WTI (OIL.WTI) határidős jegyzései továbbra is mínuszban vannak, rendre 0,75%-os és 1,05%-os csökkenéssel. A földgáz (NATGAS) immár harmadik egymást követő kereskedési napon emelkedik, ezúttal további 0,7%-kal.
A nemesfémek ismét gyengülő pályára kerültek: A nemesfémek ismét negatív tartományba fordultak, mivel rövid távon az eladók uralják a piacot. Az arany határidős jegyzése (GOLD) 0,3%-kal csökkent, unciánként mintegy 4 017 dollárra, míg az ezüst (SILVER) további 1,8%-ot veszített értékéből, és közel 56,00 dollár/unciás szinten stabilizálódott.
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Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.