Reggeli összefoglaló: Mi várható a Hormuzi-szoros, az infláció és az amerikai kamatlábak tekintetében? (15.07.2026)

Első árcsökkenés az USA-ban 6 év után

Először is, a júniusi amerikai infláció jelentős meglepetést okozott.

Havi alapon az árak először csökkentek a 2020-as, COVID-időszak óta, méghozzá 0,4%-kal.

Ugyanakkor talán még ennél is fontosabb, hogy a maginfláció (2,6%) – amely kiszűri a leginkább volatilis energia- és élelmiszerárakat – a vártnál jóval alacsonyabb lett.

Ez természetesen átárazta a piacok által a Fed kamatpályájára vonatkozó várakozásokat.

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek közelmúltbeli eszkalációja miatt a befektetők a hét elején még két FOMC-kamatemelést áraztak be az év végéig.

Jelenleg ismét egyetlen kamatemelés számít alapforgatókönyvnek. A szeptemberi kamatemelés valószínűsége körülbelül 68%-ra csökkent.

Warsh ismét héja hangot ütött meg

A korrekció még erőteljesebb lett volna, ha Kevin Warsh kongresszusi meghallgatásán nem tesz ismét viszonylag héja jellegű megjegyzéseket.

Kijelentette, hogy az „infláció bizonyos értelemben választás kérdése”, és a Fed teljes felelősséget visel az árstabilitás fenntartásáért.

Biztosította a piacokat arról, hogy amennyiben a monetáris politika megfelelő marad, az elmúlt öt év magas inflációja „a múlt részévé válik”.

Egyértelműen hangsúlyozta, hogy a jegybank többé nem fogja elfogadni a 2%-os cél feletti inflációt.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump elnök esetleges nyomást gyakorolhat-e rá (például kamatcsökkentések érdekében), határozottan azt válaszolta, hogy ő egyszerűen „a munkáját fogja végezni”, és a jegybankon belül „nincs helye a politikának”.

Kiemelte, hogy az amerikai munkaerőpiac és gazdaság erős, amit jelentősen támogatnak az AI-infrastruktúrába (adatközpontok, hardverek, szoftverek) irányuló, gyorsuló beruházások. Ugyanakkor hozzátette, hogy a Fed folyamatosan figyelemmel kíséri ennek inflációra és a munkaerőpiacra gyakorolt hatásait.

Trump (ismét) visszavonul saját döntésétől

Eközben Donald Trump elnök tovább folytatta kaotikus kommunikációját a Hormuzi-szorossal kapcsolatban.

Végül visszavonta azt a javaslatot, amely 20%-os díjat vezetett volna be a szoroson áthaladó szállítmányokra, hogy fedezze az útvonal amerikai védelmének költségeit.

A közel-keleti országok vezetőivel folytatott „rendkívül eredményes tárgyalásokat” követően ezt a díjat nagy volumenű kereskedelmi megállapodások és beruházások váltják fel, amelyeket a Perzsa-öböl államai az Egyesült Államokba irányítanak.

Trump a Truth Social platformon bejelentette, hogy az arab befektetések „a történelem legnagyobbjai” lesznek, és gyárak, üzemek, valamint berendezések tömeges beáramlását eredményezik majd az USA-ba, ami várhatóan több millió munkahelyet teremt.

Hogyan reagálnak minderre a piacok?

Energiapiaci nyersanyagok

Úgy tűnik, a befektetők nem fordítanak túl nagy figyelmet az amerikai elnök üzeneteire. Bár a szoros forgalma nem állt le teljesen (egyes hajók kikapcsolt jeladóval közlekednek), a forgalom továbbra is jelentősen korlátozott a július első napjaiban tapasztalt szinthez képest.

A Kpler adatai szerint a július 12-ével zárult héten a teljesített szállítások száma több mint felére csökkent.

A Brent- és WTI-olaj ára ismét emelkedik. Jelenleg egy hordó Brentért körülbelül 85 dollárt, míg a WTI esetében 80 dollárt kell fizetni.

A holland TTF tőzsdén jegyzett földgáz ára szintén emelkedik, 54 dollár/MWh szintre.

Nemesfémek

A vártnál alacsonyabb infláció hatására közel 2%-os emelkedést követően (ekkor az amerikai kötvényhozamok csökkentek) a nemesfémek végül szinte változatlan szinten zárták a napot.

Ebben szerepet játszott Kevin Warsh viszonylag héja retorikája is, amely mérsékelte a Fed kamatpályájával kapcsolatos lazább várakozások átárazódását.

Egy uncia arany jelenleg körülbelül 4030 dollárba, míg az ezüst 58,4 dollárba kerül.

Részvénypiacok

Az ázsiai piacok ismét emelkednek.

Az élen a dél-koreai KOSPI áll, amely ma körülbelül 7%-os pluszban jár. Az emelkedés egyik fő hajtóereje a külföldi és intézményi befektetők újbóli beáramlása. Emellett ismét javul a hangulat a félvezetőipari vállalatokkal kapcsolatban. Az SK Hynix és a Samsung részvényei mintegy 10%-kal emelkednek.

A Hang Seng (+1,4%) és a Nikkei (+1,4%) szintén pozitív tartományban mozog.

Ezzel szemben a Shanghai SE Composite lemarad (-0,1%), ami nagyrészt a kínai gazdaságból érkező gyengébb adatokkal magyarázható.

Újabb eredménydömping várható az amerikai vállalatoktól

Tegnap a befektetők figyelme különösen az IBM gyorsjelentésére irányult.

A publikációra azt követően került sor, hogy a vállalat részvénye jelentős emelkedést mutatott a kvantumszámítástechnika és a mesterséges intelligencia terjedésének köszönhetően.

2026 májusa óta az IBM részvényeinek árfolyama körülbelül 215 dollárról közel 300 dollárra emelkedett.

A bevétel „mindössze” 17,2 milliárd dollárt tett ki (várakozás: 17,8 milliárd dollár).

A magas árréssel működő szoftverüzletág értékesítésének növekedése lassult, amit a befektetők figyelmeztető jelként értékeltek.

A vállalat vezérigazgatója, Arvind Krishna rámutatott, hogy az ügyfelek egy része CAPEX-költéseit a memóriachipek felé csoportosította át.

A részvény árfolyama mintegy 24%-ot esett, ami 1987 óta a legnagyobb egynapos visszaesés.

A mai gyorsjelentések

Tőzsdenyitás előtt:

Johnson & Johnson

Morgan Stanley

BlackRock

Piaczárás után: