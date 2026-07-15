Reggeli összefoglaló: Mi várható a Hormuzi-szoros, az infláció és az amerikai kamatlábak tekintetében? (15.07.2026)

Első árcsökkenés az USA-ban 6 év után
Először is, a júniusi amerikai infláció jelentős meglepetést okozott.
Havi alapon az árak először csökkentek a 2020-as, COVID-időszak óta, méghozzá 0,4%-kal.
Ugyanakkor talán még ennél is fontosabb, hogy a maginfláció (2,6%) – amely kiszűri a leginkább volatilis energia- és élelmiszerárakat – a vártnál jóval alacsonyabb lett.
Ez természetesen átárazta a piacok által a Fed kamatpályájára vonatkozó várakozásokat.
Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek közelmúltbeli eszkalációja miatt a befektetők a hét elején még két FOMC-kamatemelést áraztak be az év végéig.
Jelenleg ismét egyetlen kamatemelés számít alapforgatókönyvnek. A szeptemberi kamatemelés valószínűsége körülbelül 68%-ra csökkent.
Warsh ismét héja hangot ütött meg
A korrekció még erőteljesebb lett volna, ha Kevin Warsh kongresszusi meghallgatásán nem tesz ismét viszonylag héja jellegű megjegyzéseket.
Kijelentette, hogy az „infláció bizonyos értelemben választás kérdése”, és a Fed teljes felelősséget visel az árstabilitás fenntartásáért.
Biztosította a piacokat arról, hogy amennyiben a monetáris politika megfelelő marad, az elmúlt öt év magas inflációja „a múlt részévé válik”.
Egyértelműen hangsúlyozta, hogy a jegybank többé nem fogja elfogadni a 2%-os cél feletti inflációt.
Arra a kérdésre, hogy Donald Trump elnök esetleges nyomást gyakorolhat-e rá (például kamatcsökkentések érdekében), határozottan azt válaszolta, hogy ő egyszerűen „a munkáját fogja végezni”, és a jegybankon belül „nincs helye a politikának”.
Kiemelte, hogy az amerikai munkaerőpiac és gazdaság erős, amit jelentősen támogatnak az AI-infrastruktúrába (adatközpontok, hardverek, szoftverek) irányuló, gyorsuló beruházások. Ugyanakkor hozzátette, hogy a Fed folyamatosan figyelemmel kíséri ennek inflációra és a munkaerőpiacra gyakorolt hatásait.
Trump (ismét) visszavonul saját döntésétől
Eközben Donald Trump elnök tovább folytatta kaotikus kommunikációját a Hormuzi-szorossal kapcsolatban.
Végül visszavonta azt a javaslatot, amely 20%-os díjat vezetett volna be a szoroson áthaladó szállítmányokra, hogy fedezze az útvonal amerikai védelmének költségeit.
A közel-keleti országok vezetőivel folytatott „rendkívül eredményes tárgyalásokat” követően ezt a díjat nagy volumenű kereskedelmi megállapodások és beruházások váltják fel, amelyeket a Perzsa-öböl államai az Egyesült Államokba irányítanak.
Trump a Truth Social platformon bejelentette, hogy az arab befektetések „a történelem legnagyobbjai” lesznek, és gyárak, üzemek, valamint berendezések tömeges beáramlását eredményezik majd az USA-ba, ami várhatóan több millió munkahelyet teremt.
Hogyan reagálnak minderre a piacok?
Energiapiaci nyersanyagok
Úgy tűnik, a befektetők nem fordítanak túl nagy figyelmet az amerikai elnök üzeneteire. Bár a szoros forgalma nem állt le teljesen (egyes hajók kikapcsolt jeladóval közlekednek), a forgalom továbbra is jelentősen korlátozott a július első napjaiban tapasztalt szinthez képest.
A Kpler adatai szerint a július 12-ével zárult héten a teljesített szállítások száma több mint felére csökkent.
A Brent- és WTI-olaj ára ismét emelkedik. Jelenleg egy hordó Brentért körülbelül 85 dollárt, míg a WTI esetében 80 dollárt kell fizetni.
A holland TTF tőzsdén jegyzett földgáz ára szintén emelkedik, 54 dollár/MWh szintre.
Nemesfémek
A vártnál alacsonyabb infláció hatására közel 2%-os emelkedést követően (ekkor az amerikai kötvényhozamok csökkentek) a nemesfémek végül szinte változatlan szinten zárták a napot.
Ebben szerepet játszott Kevin Warsh viszonylag héja retorikája is, amely mérsékelte a Fed kamatpályájával kapcsolatos lazább várakozások átárazódását.
Egy uncia arany jelenleg körülbelül 4030 dollárba, míg az ezüst 58,4 dollárba kerül.
Részvénypiacok
Az ázsiai piacok ismét emelkednek.
Az élen a dél-koreai KOSPI áll, amely ma körülbelül 7%-os pluszban jár. Az emelkedés egyik fő hajtóereje a külföldi és intézményi befektetők újbóli beáramlása. Emellett ismét javul a hangulat a félvezetőipari vállalatokkal kapcsolatban. Az SK Hynix és a Samsung részvényei mintegy 10%-kal emelkednek.
A Hang Seng (+1,4%) és a Nikkei (+1,4%) szintén pozitív tartományban mozog.
Ezzel szemben a Shanghai SE Composite lemarad (-0,1%), ami nagyrészt a kínai gazdaságból érkező gyengébb adatokkal magyarázható.
Újabb eredménydömping várható az amerikai vállalatoktól
Tegnap a befektetők figyelme különösen az IBM gyorsjelentésére irányult.
A publikációra azt követően került sor, hogy a vállalat részvénye jelentős emelkedést mutatott a kvantumszámítástechnika és a mesterséges intelligencia terjedésének köszönhetően.
2026 májusa óta az IBM részvényeinek árfolyama körülbelül 215 dollárról közel 300 dollárra emelkedett.
A bevétel „mindössze” 17,2 milliárd dollárt tett ki (várakozás: 17,8 milliárd dollár).
A magas árréssel működő szoftverüzletág értékesítésének növekedése lassult, amit a befektetők figyelmeztető jelként értékeltek.
A vállalat vezérigazgatója, Arvind Krishna rámutatott, hogy az ügyfelek egy része CAPEX-költéseit a memóriachipek felé csoportosította át.
A részvény árfolyama mintegy 24%-ot esett, ami 1987 óta a legnagyobb egynapos visszaesés.
A mai gyorsjelentések
Tőzsdenyitás előtt:
- Johnson & Johnson
- Morgan Stanley
- BlackRock
Piaczárás után:
- United Airlines
- BitMine Immersion
- Kinder Morgan
Live Trading - 2026.07.14.
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Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.