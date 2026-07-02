Reggeli összefoglaló: Technológiai részvények eladási hulláma Koreában, a jen 40 éves mélypontra zuhant az NFP-adatok közzététele előtt🚨

Az ázsiai kereskedést az AI- és technológiai részvényekből történő heves tőkekiáramlás uralta, ami már jóval az európai nyitás előtt jelentős nyomás alá helyezte a KOSPI-t és a Nikkeit.

Geopolitika

Oroszország az éjszaka folyamán nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre Kijev, valamint Ukrajna más régiói ellen; Vitali Klitschko kijevi polgármester jelentése szerint 10 ember életét vesztette, 34-en pedig megsérültek. Lengyelország készültségbe helyezte vadászgépeit, míg Finnország ideiglenesen lezárta (majd később újra megnyitotta) a Finn-öböl feletti légterét az orosz támadásra reagálva.

A dohai amerikai–iráni tárgyalások áttörés nélkül zárultak, ugyanakkor Katar „pozitív előrelépésről” számolt be az iszlámábádi egyetértési megállapodáshoz (MoU) kapcsolódó kérdésekben; a Hormuzi-szoros helyzete továbbra sem tisztázott, a témát várhatóan csak jövő héten veszik ismét napirendre. Donald Trump ennek ellenére úgy nyilatkozott, hogy a tárgyalások „jól haladnak”, ami tovább nyugtatta az olajpiacot.

Gazdaság és makroadatok

Ma (csütörtökön, a pénteki július 4-i ünnep miatt rendhagyó módon) 14:30-kor teszik közzé a júniusi amerikai munkaerőpiaci jelentést (NFP). A konszenzus szerint az új munkahelyek száma 172 ezerről körülbelül 110–115 ezerre lassulhat, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3%-on maradhat. Az előrejelzések rendkívül széles sávban mozognak (25 ezertől 200 ezerig), a Goldman Sachs szerint pedig a világbajnokság mintegy 40 ezer új munkahelyet teremthetett a vendéglátóiparban.

A piacok arra számítanak, hogy egy erős adat növeli a szeptemberi Fed-kamatemelés valószínűségét (jelenleg körülbelül 66–80%-ra árazva), míg egy gyenge adat enyhítené a szigorú monetáris politika iránti nyomást. Kevin Warsh, a Fed elnöke a sintrai fórumon kijelentette, hogy az inflációs kockázatok az utóbbi időben mérséklődtek, ugyanakkor ismét határozottan megerősítette a 2%-os inflációs cél iránti elkötelezettséget.

Európában a májusi euróövezeti munkanélküliségi ráta várhatóan 6,3% lesz (az adatot később teszik közzé), miközben a júniusi HICP-infláció a vártnál nagyobb mértékben, éves alapon 2,8%-ra csökkent. Christine Lagarde, az EKB elnöke szerint az inflációs és növekedési kockázatok mára kiegyensúlyozottabbá váltak, amit a piac úgy értelmezett, hogy távolabb került egy újabb EKB-kamatemelés időpontja.

Főbb piaci mozgások (Wall Street, tegnap)

Az amerikai részvényindexek szerdán mínuszban zártak: a Dow Jones ledolgozta korábbi 423 pontos emelkedését, és végül enyhe veszteséggel fejezte be a napot, az S&P 500 0,2%-ot, a Nasdaq Composite pedig 0,7%-ot esett a félvezető-részvények eladási hulláma miatt. A VanEck Semiconductor ETF (SMH) 5,4%-ot veszített értékéből, miközben a Micron és a Sandisk egyaránt több mint 10%-ot zuhant, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a Meta értékesíteni tervezi felesleges AI-számítási kapacitását, ami ismét felerősítette az AI-infrastruktúra túlépítésével kapcsolatos félelmeket.

A mai reggeli határidős piacok mérsékelt korrekciót jeleznek: Dow +0,1%, S&P 500 +0,14–0,2%, Nasdaq-100 +0,23–0,3%. Az amerikai 10 éves államkötvényhozam 4,48%-on stabilizálódott, míg a 2 éves hozam 4,18%-ra emelkedett az NFP-adat előtt.

Ázsiai piacok

A legnagyobb vesztes a KOSPI volt: a nyitáskor 5,36–6%-os zuhanást követően a dél-koreai tőzsde ötperces „sidecar” kereskedési felfüggesztést rendelt el. A veszteség a zárásra 2,7–3%-ra mérséklődött. A Samsung Electronics és az SK Hynix egyaránt több mint 6–7%-ot esett, míg az SK Square több mint 10%-ot veszített értékéből, mivel az amerikai félvezetőszektor eladási hulláma közvetlenül átterjedt a koreai memóriagyártókra.

A japán Nikkei 225 mérsékeltebb, mintegy 1–1,2%-os csökkenést mutatott a technológiai szektor gyenge hangulata és az emelkedő kötvényhozamok miatt, miközben a Topix enyhe pluszban maradt. A hongkongi Hang Seng ezzel szemben 1,3–1,8%-ot emelkedett a helyi technológiai és biogyógyszeripari vállalatok erős teljesítményének köszönhetően, míg a kínai CSI 300 több mint 2%-ot veszített.

Dél-Koreában a júniusi infláció éves alapon 3,2%-ra gyorsult, ami 2023 decembere óta a legmagasabb érték, tovább erősítve a július 16-i jegybanki kamatemelés lehetőségét. A külföldi befektetők 2026 első félévében rekordösszegű, 137 milliárd dollárt vontak ki az ázsiai részvénypiacokról – ez legalább 16 éve a leggyorsabb tőkekiáramlás –, részben az AI-rali után végrehajtott portfólió-átrendezések miatt Dél-Koreában és Tajvanon.

Devizák

A japán jen az éjszaka folyamán 40 éves mélypontra, 162,84 jen/dollár szintre gyengült, ami ismét felerősítette a japán pénzügyminisztériumi intervencióval kapcsolatos találgatásokat. Reuters-források szerint Tokió immár „rajtaütésszerű” taktikát alkalmaz a spekulánsok ellen, előzetes jelzések nélkül. A pénteki amerikai ünnep (július 4.) miatti alacsony likviditású kereskedés kedvező időablakot jelenthet egy esetleges beavatkozáshoz.

A dollárindex stabilan 101,1–101,4 között mozog, míg az EUR/USD 1,138 körül kereskedik, miután az euró tegnap enyhén gyengült Lagarde nyilatkozatát követően. Az ausztrál dollár szintén gyengült, mivel Ausztrália a várt többlet helyett jelentős külkereskedelmi hiányt jelentett, amit tovább súlyosbított, hogy egy kínai állami hátterű felvásárló korlátozta a Fortescue vasérckészleteinek átvételét.

Nyersanyagok

Az olaj tovább gyengül: a WTI körülbelül 1%-kal 67,8 dollár/hordóra, a Brent pedig 1%-kal 70,9 dollár/hordóra esett, így a Brent 2020 óta a legrosszabb negyedévét zárhatja (közel 40%-os negyedéves visszaeséssel). A csökkenést az amerikai–iráni tárgyalások előrehaladása és a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalom növekedése magyarázza.

Az arany ismét 4 000 dollár/uncia fölé emelkedett, amit a gyengébb amerikai munkaerőpiaci várakozások és az olajárak csökkenése támogatott; ezzel június 23. óta a legmagasabb szintjére jutott. Az OMFIF jegybanki felmérése szerint az arany ára a következő 12 hónapban akár 5 000–6 000 dollár/uncia közötti sávban is mozoghat.

Vállalatok

Az Apple tárgyalásokat folytat kínai memórialapka-gyártókkal, a CXMT-vel és a YMTC-vel – mindkét vállalat szerepel a Pentagon Section 1260H feketelistáján –, elsősorban a kínai piac ellátása érdekében. A Nikkei emellett arról számolt be, hogy az Apple 2026 második féléve és 2027 első féléve között öt különböző iPhone-modellt tervez piacra dobni, köztük a korábban vártnál több hajlítható készüléket.

A SoftBank újraindította tárgyalásait egy banki konzorciummal (Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho) egy 10 milliárd dolláros hitelről, amelyet az OpenAI-ban meglévő részesedése fedezne; a vállalat immár vállalati garanciát is kínál a hitel visszafizetésére. Ezzel párhuzamosan a Financial Times arról írt, hogy az OpenAI felajánlotta az amerikai kormánynak a vállalat 5%-os részesedését (amely jelenlegi, 852 milliárd dolláros értékelés mellett mintegy 42,6 milliárd dollárt érne), hogy enyhítse a washingtoni politikai nyomást.

A hongkongi tőzsdén jegyzett kínai elektromosautó-gyártók jelentősen emelkedtek az erős júniusi értékesítési adatok után: a BYD közel 9%-ot ugrott, miután 403 472 járművet adott el (+5,46% éves növekedés), míg a Xiaomi mintegy 5%-kal erősödött, miután sorozatban harmadik hónapja haladta meg a 30 000 darabos havi kiszállítást.

Kriptovaluták és a mai kereskedési nap

A Bitcoin enyhén 60 000–60 800 dollár közé csúszott vissza, az Ethereum pedig körülbelül 1 606 dollárra gyengült, követve a szélesebb körű kockázatkerülő piaci hangulatot. A nap legfontosabb eseménye a délutáni amerikai NFP-jelentés lesz: egy erős adat tovább erősítheti a dollárt és emelheti a kötvényhozamokat, ami további nyomást gyakorolhat a technológiai részvényekre, míg egy különösen gyenge adat (65 ezer alatt) megnyithatja az utat egy japán devizapiaci intervenció előtt a pénteki, alacsony likviditású ünnepi kereskedés során.

A főbb piacokon jelenleg megfigyelhető volatilitás. Forrás: xStation