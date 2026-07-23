Reggeli összefoglaló: Új konfliktusveszély a Közel-Keleten 🚨 (2026. július 23.)

A Közel-Keleten immár a 12. egymást követő éjszaka folytatódik az eszkaláció
Az Egyesült Államok és Irán továbbra is csapásokat mér egymásra, miközben Donald Trump kijelentette, hogy a Hormuzi-szorosban megtámadott minden egyes olajszállító tankerért cserébe az Egyesült Államok egy iraki hidat vagy erőművet fog megsemmisíteni.
Irán erre úgy reagált, hogy amennyiben támadás éri saját infrastruktúráját, válaszul energetikai létesítményeket és hidakat vesz célba a térségben, köztük olyan objektumokat is, amelyek amerikai érdekekhez kapcsolódnak.
Az Iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy a Hormuzi-szoros „teljesen lezártnak” tekinthető, és figyelmeztetett, hogy egyetlen olajszállító hajó sem haladhat át az engedélyük nélkül. Egy esetleges iráni infrastruktúra elleni támadás esetén teljesen leállíthatják az olajszállítást.
A húszik kiterjesztik blokádjukat a Vörös-tengerre
A húszi lázadók közlésük szerint megtámadták a Layla és Encelia nevű szaúdi tankereket, bár a brit UKMTO eddig csak egy hajó elleni találatot erősített meg.
A szaúdi kikötők blokádjának bejelentését követően 9–10 kereskedelmi hajó megszakította útját a Báb-el-Mandeb-szoroson keresztül.
Kuvait drónokat fogott el saját légterében, ami azt jelzi, hogy a konfliktus kockázata már nem csupán a két legfontosabb tengeri szűk keresztmetszetre korlátozódik.
Az Egyesült Államok eközben különleges erőket, vadászgépeket és egészségügyi személyzetet vezényel a térségbe, miközben további 73 milliárd dollárt hagyott jóvá az Irán elleni hadműveletek finanszírozására.
Az amerikai részvénypiacok gyengültek a kedvező vállalati eredmények ellenére
A Wall Street indexei végül lemondtak napközbeni emelkedésükről:
- Dow Jones: -0,01%
- S&P 500: -0,14%
- Nasdaq Composite: -0,57%
A csütörtöki határidős indexek is enyhe mínuszban mozognak:
- Dow futures: -0,1%
- S&P 500 futures: -0,2%
- Nasdaq futures: -0,2%
A befektetőket elsősorban a mesterséges intelligenciára fordított kiadások növekedése és az emelkedő olajárak aggasztják.
Az amerikai állampapírpiacon a hozamok lényegében változatlanok:
- 10 éves kötvény: 4,661%
- 2 éves kötvény: 4,304%
A piac továbbra is nagy valószínűséggel arra számít, hogy a Fed következő ülésén változatlanul hagyja a kamatokat.
Ázsia emelkedik az AI-beruházásoknak köszönhetően
A geopolitikai feszültségek ellenére az ázsiai részvénypiacok pozitívan teljesítettek.
- Kospi: +3% (harmadik egymást követő emelkedő nap)
- Nikkei: +0,55–1%
- ASX 200: +0,72%
A technológiai részvények vezették az emelkedést:
- SK Hynix: +6,5%
- Samsung: +4,8%
A pozitív hangulatot elsősorban a Google megemelt beruházási tervei (CAPEX), valamint a Tesla árbevételi eredményei támogatták.
A dél-koreai GDP a második negyedévben 0,6%-kal nőtt negyedéves alapon (várakozás: 0,4%), elsősorban a chip-exportnak köszönhetően. Ez ugyanakkor növeli annak valószínűségét is, hogy a Bank of Korea további monetáris szigorítást hajt végre.
Az ausztrál munkaerőpiac kellemes meglepetést okozott
Júniusban a foglalkoztatottság 76 300 fővel nőtt, miközben a piac mindössze 15 000 fős bővülésre számított. Ez több mint egy év legerősebb növekedése.
A munkanélküliségi ráta változatlanul 4,4% maradt.
Az adatok hatására az ausztrál dollár és a rövid lejáratú kötvényhozamok emelkedtek, ami kissé növelte egy augusztusi RBA-kamatemelés valószínűségét.
Ugyanakkor a magas, 6,5%-os alulfoglalkoztatottság – amely 22 havi csúcsot jelent – óvatosságra inti a piacot.
Enyhén gyengül a dollár
Az amerikai dollárral szemben erősödik:
- az euró,
- a kanadai dollár,
- az ausztrál dollár,
- valamint a svájci frank.
A USD/JPY árfolyama lényegében stabil maradt.
A japán pénzügyminiszter ismét jelezte, hogy szükség esetén „határozott lépéseket” tesz a devizapiacon.
Főbb devizapárok:
- EUR/USD: 1,1429
- GBP/USD: 1,3382
- USD/JPY: 163,10
Hathetes csúcson az olaj
A Brent nyersolaj ára mintegy 2%-kal, közel 96 dollár/hordóra emelkedett egy Szaúd-Arábia partjainál történt tanker elleni támadást követően.
A WTI ára 1,7%-kal, 88,27 dollár/hordóra nőtt.
A HSBC szerint az olajpiac következő irányát az határozza meg, hogy a diplomácia képes lesz-e helyreállítani a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások kiszámíthatóságát.
Az arany ára ezzel szemben 0,23%-kal csökkent, ami a fokozódó geopolitikai feszültségek mellett szokatlan fejlemény.
A milliárdos befektető John Paulson ugyanakkor úgy véli, hogy az arany többéves emelkedő ciklusa még csak a kezdeti szakaszban jár.
Vegyes eredmények a technológiai szektorban
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások továbbra is a befektetők figyelmének középpontjában állnak.
- Alphabet több mint 4%-ot esett, miután a 2026-os CAPEX-előrejelzését 195–205 milliárd dollárra emelte, annak ellenére, hogy 119,8 milliárd dolláros árbevételével felülmúlta a 116,93 milliárdos várakozást.
- Tesla részvényei 3–4%-kal estek, mivel az EPS 0,33 dollár lett a várt 0,51 dollárral szemben, bár az árbevétel meghaladta az elemzői becsléseket (28,24 milliárd dollár).
- ServiceNow több mint 2%-ot emelkedett a vártnál jobb eredményeknek és az előfizetési bevételekre vonatkozó előrejelzés emelésének köszönhetően.
- Texas Instruments a várakozásokat felülmúló eredmények ellenére 3%-ot veszített értékéből.
- IBM ezzel szemben 2%-ot erősödött annak ellenére, hogy elmaradt az elemzői várakozásoktól.
- Uber ügyfélszolgálati dolgozóinak 10%-át elbocsátja, amit az AI-alapú automatizáció térnyerésével indokolt.
Nyomás alatt a kriptovaluták
A romló globális befektetői hangulat miatt a kriptovaluták is gyengülnek.
A Bitcoin mintegy 0,67%-kal csökkent, és 65 500 dollár körüli szinten kereskedik.
Mire figyel a piac ma?
A mai kereskedési nap legfontosabb eseményei:
- EKB kamatdöntése
- USA heti új munkanélküli-segélykérelmek (14:30 CEST)
- Konszenzus: 212 ezer
- Gyorsjelentések a piacnyitás előtt:
- American Airlines
- Dow
- T-Mobile
- Union Pacific
- Norfolk Southern
- Intel gyorsjelentése a piaczárás után.
Európában a határidős indexek enyhe csökkenést jeleznek:
- DAX: -0,21%
- Euro Stoxx 50: -0,10%
- FTSE 100: változatlan
A piac hangulatát továbbra is elsősorban a közel-keleti geopolitikai fejlemények, valamint a technológiai óriások gyorsjelentéseire adott reakciók határozzák meg, miközben a befektetők már a jövő heti Meta, Microsoft, Amazon és Apple eredményeire készülnek.
Jelenleg a főbb instrumentumoknál egyaránt észlelhető a volatilitás. Az OIL és az OIL.WTI közötti eltérő alakulás az OIL határidős szerződés átütemezésének tudható be. Forrás: xStation
Gazdasági naptár: a nagy technológiai cégek, az Iránnal kapcsolatos feszültségek és az EKB döntése ⏰
A védelmi szektor az eredmények közzététele előtt
Mindent vagy semmit: a ServiceNow eredményeinek előzetese
A Brent nyersolaj megközelíti a 95 dollárt
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.