Reggeli összefoglaló: Új konfliktusveszély a Közel-Keleten 🚨 (2026. július 23.)

A Közel-Keleten immár a 12. egymást követő éjszaka folytatódik az eszkaláció

Az Egyesült Államok és Irán továbbra is csapásokat mér egymásra, miközben Donald Trump kijelentette, hogy a Hormuzi-szorosban megtámadott minden egyes olajszállító tankerért cserébe az Egyesült Államok egy iraki hidat vagy erőművet fog megsemmisíteni.

Irán erre úgy reagált, hogy amennyiben támadás éri saját infrastruktúráját, válaszul energetikai létesítményeket és hidakat vesz célba a térségben, köztük olyan objektumokat is, amelyek amerikai érdekekhez kapcsolódnak.

Az Iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy a Hormuzi-szoros „teljesen lezártnak” tekinthető, és figyelmeztetett, hogy egyetlen olajszállító hajó sem haladhat át az engedélyük nélkül. Egy esetleges iráni infrastruktúra elleni támadás esetén teljesen leállíthatják az olajszállítást.

A húszik kiterjesztik blokádjukat a Vörös-tengerre

A húszi lázadók közlésük szerint megtámadták a Layla és Encelia nevű szaúdi tankereket, bár a brit UKMTO eddig csak egy hajó elleni találatot erősített meg.

A szaúdi kikötők blokádjának bejelentését követően 9–10 kereskedelmi hajó megszakította útját a Báb-el-Mandeb-szoroson keresztül.

Kuvait drónokat fogott el saját légterében, ami azt jelzi, hogy a konfliktus kockázata már nem csupán a két legfontosabb tengeri szűk keresztmetszetre korlátozódik.

Az Egyesült Államok eközben különleges erőket, vadászgépeket és egészségügyi személyzetet vezényel a térségbe, miközben további 73 milliárd dollárt hagyott jóvá az Irán elleni hadműveletek finanszírozására.

Az amerikai részvénypiacok gyengültek a kedvező vállalati eredmények ellenére

A Wall Street indexei végül lemondtak napközbeni emelkedésükről:

Dow Jones: -0,01%

-0,01% S&P 500: -0,14%

-0,14% Nasdaq Composite: -0,57%

A csütörtöki határidős indexek is enyhe mínuszban mozognak:

Dow futures: -0,1%

-0,1% S&P 500 futures: -0,2%

-0,2% Nasdaq futures: -0,2%

A befektetőket elsősorban a mesterséges intelligenciára fordított kiadások növekedése és az emelkedő olajárak aggasztják.

Az amerikai állampapírpiacon a hozamok lényegében változatlanok:

10 éves kötvény: 4,661%

4,661% 2 éves kötvény: 4,304%

A piac továbbra is nagy valószínűséggel arra számít, hogy a Fed következő ülésén változatlanul hagyja a kamatokat.

Ázsia emelkedik az AI-beruházásoknak köszönhetően

A geopolitikai feszültségek ellenére az ázsiai részvénypiacok pozitívan teljesítettek.

Kospi: +3% (harmadik egymást követő emelkedő nap)

+3% (harmadik egymást követő emelkedő nap) Nikkei: +0,55–1%

+0,55–1% ASX 200: +0,72%

A technológiai részvények vezették az emelkedést:

SK Hynix: +6,5%

+6,5% Samsung: +4,8%

A pozitív hangulatot elsősorban a Google megemelt beruházási tervei (CAPEX), valamint a Tesla árbevételi eredményei támogatták.

A dél-koreai GDP a második negyedévben 0,6%-kal nőtt negyedéves alapon (várakozás: 0,4%), elsősorban a chip-exportnak köszönhetően. Ez ugyanakkor növeli annak valószínűségét is, hogy a Bank of Korea további monetáris szigorítást hajt végre.

Az ausztrál munkaerőpiac kellemes meglepetést okozott

Júniusban a foglalkoztatottság 76 300 fővel nőtt, miközben a piac mindössze 15 000 fős bővülésre számított. Ez több mint egy év legerősebb növekedése.

A munkanélküliségi ráta változatlanul 4,4% maradt.

Az adatok hatására az ausztrál dollár és a rövid lejáratú kötvényhozamok emelkedtek, ami kissé növelte egy augusztusi RBA-kamatemelés valószínűségét.

Ugyanakkor a magas, 6,5%-os alulfoglalkoztatottság – amely 22 havi csúcsot jelent – óvatosságra inti a piacot.

Enyhén gyengül a dollár

Az amerikai dollárral szemben erősödik:

az euró,

a kanadai dollár,

az ausztrál dollár,

valamint a svájci frank.

A USD/JPY árfolyama lényegében stabil maradt.

A japán pénzügyminiszter ismét jelezte, hogy szükség esetén „határozott lépéseket” tesz a devizapiacon.

Főbb devizapárok:

EUR/USD: 1,1429

1,1429 GBP/USD: 1,3382

1,3382 USD/JPY: 163,10

Hathetes csúcson az olaj

A Brent nyersolaj ára mintegy 2%-kal, közel 96 dollár/hordóra emelkedett egy Szaúd-Arábia partjainál történt tanker elleni támadást követően.

A WTI ára 1,7%-kal, 88,27 dollár/hordóra nőtt.

A HSBC szerint az olajpiac következő irányát az határozza meg, hogy a diplomácia képes lesz-e helyreállítani a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások kiszámíthatóságát.

Az arany ára ezzel szemben 0,23%-kal csökkent, ami a fokozódó geopolitikai feszültségek mellett szokatlan fejlemény.

A milliárdos befektető John Paulson ugyanakkor úgy véli, hogy az arany többéves emelkedő ciklusa még csak a kezdeti szakaszban jár.

Vegyes eredmények a technológiai szektorban

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások továbbra is a befektetők figyelmének középpontjában állnak.

Alphabet több mint 4%-ot esett, miután a 2026-os CAPEX-előrejelzését 195–205 milliárd dollárra emelte, annak ellenére, hogy 119,8 milliárd dolláros árbevételével felülmúlta a 116,93 milliárdos várakozást.

több mint esett, miután a 2026-os CAPEX-előrejelzését emelte, annak ellenére, hogy árbevételével felülmúlta a várakozást. Tesla részvényei 3–4%-kal estek, mivel az EPS 0,33 dollár lett a várt 0,51 dollárral szemben, bár az árbevétel meghaladta az elemzői becsléseket ( 28,24 milliárd dollár ).

részvényei estek, mivel az lett a várt szemben, bár az árbevétel meghaladta az elemzői becsléseket ( ). ServiceNow több mint 2%-ot emelkedett a vártnál jobb eredményeknek és az előfizetési bevételekre vonatkozó előrejelzés emelésének köszönhetően.

több mint emelkedett a vártnál jobb eredményeknek és az előfizetési bevételekre vonatkozó előrejelzés emelésének köszönhetően. Texas Instruments a várakozásokat felülmúló eredmények ellenére 3%-ot veszített értékéből.

a várakozásokat felülmúló eredmények ellenére veszített értékéből. IBM ezzel szemben 2%-ot erősödött annak ellenére, hogy elmaradt az elemzői várakozásoktól.

ezzel szemben erősödött annak ellenére, hogy elmaradt az elemzői várakozásoktól. Uber ügyfélszolgálati dolgozóinak 10%-át elbocsátja, amit az AI-alapú automatizáció térnyerésével indokolt.

Nyomás alatt a kriptovaluták

A romló globális befektetői hangulat miatt a kriptovaluták is gyengülnek.

A Bitcoin mintegy 0,67%-kal csökkent, és 65 500 dollár körüli szinten kereskedik.

Mire figyel a piac ma?

A mai kereskedési nap legfontosabb eseményei:

EKB kamatdöntése

USA heti új munkanélküli-segélykérelmek (14:30 CEST) Konszenzus: 212 ezer

(14:30 CEST) Gyorsjelentések a piacnyitás előtt: American Airlines Dow T-Mobile Union Pacific Norfolk Southern

Intel gyorsjelentése a piaczárás után.

Európában a határidős indexek enyhe csökkenést jeleznek:

DAX: -0,21%

-0,21% Euro Stoxx 50: -0,10%

-0,10% FTSE 100: változatlan

A piac hangulatát továbbra is elsősorban a közel-keleti geopolitikai fejlemények, valamint a technológiai óriások gyorsjelentéseire adott reakciók határozzák meg, miközben a befektetők már a jövő heti Meta, Microsoft, Amazon és Apple eredményeire készülnek.