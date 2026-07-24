Reggeli összefoglaló: Visszapattan-e a piac a csütörtöki eladási hullám után❓

Geopolitika: A közel-keleti eszkaláció tovább növeli a piaci kockázatokat. Irán elutasította az iraki miniszterelnök által javasolt tűzszüneti tervet, és figyelmeztetett, hogy egy Teherán elleni amerikai támadás esetén csapásokat mér Tel-Avivra, valamint a húszik lezárják a Bab el-Mandeb-szorost . Az amerikai CENTCOM már megerősítette az iráni katonai célpontok elleni 13. egymást követő éjszakai légicsapást , míg Pete Hegseth védelmi miniszter szerint egy Irán elleni háború 37,5 milliárd dollárba kerülne az Egyesült Államoknak. Emellett a húszik két szaúdi olajszállító tartályhajót támadtak meg a Vörös-tengeren, ezzel a Hormuzi-szoros mellett egy második kritikus szűk keresztmetszetet is veszélyeztetve a globális energiaellátásban.

A közel-keleti eszkaláció tovább növeli a piaci kockázatokat. Irán elutasította az iraki miniszterelnök által javasolt tűzszüneti tervet, és figyelmeztetett, hogy egy Teherán elleni amerikai támadás esetén csapásokat mér Tel-Avivra, valamint a húszik lezárják a . Az amerikai már megerősítette az iráni katonai célpontok elleni , míg Pete Hegseth védelmi miniszter szerint egy Irán elleni háború kerülne az Egyesült Államoknak. Emellett a húszik két szaúdi olajszállító tartályhajót támadtak meg a Vörös-tengeren, ezzel a Hormuzi-szoros mellett egy második kritikus szűk keresztmetszetet is veszélyeztetve a globális energiaellátásban. Kereskedelem: Trump új vámhullámot indított 60 kereskedelmi partner ellen. Péntektől a Trump-adminisztráció 10–12,5%-os vámokat vezetett be 60 gazdasággal szemben arra hivatkozva, hogy azok nem tesznek eleget a kényszermunka visszaszorítása érdekében. Ezek a vámok a korábban lejáró, a 122. szakasz alapján alkalmazott 10%-os globális vámot váltják fel. A döntést több ország is bírálta: Brazília „önkényesnek”, Ausztrália „indokolatlannak”, Japán pedig „sajnálatosnak” nevezte az intézkedést, ugyanakkor egyik ország sem jelentett be megtorló lépéseket.

Trump új vámhullámot indított 60 kereskedelmi partner ellen. Péntektől a Trump-adminisztráció vezetett be 60 gazdasággal szemben arra hivatkozva, hogy azok nem tesznek eleget a kényszermunka visszaszorítása érdekében. Ezek a vámok a korábban lejáró, a 122. szakasz alapján alkalmazott váltják fel. A döntést több ország is bírálta: Brazília „önkényesnek”, Ausztrália „indokolatlannak”, Japán pedig „sajnálatosnak” nevezte az intézkedést, ugyanakkor egyik ország sem jelentett be megtorló lépéseket. Amerikai piac: Az eladási hullámot az olajár-emelkedés és a technológiai szektor gyengesége vezette. A Wall Street csütörtökön jelentős eséssel zárt: a Dow Jones több mint 500 pontot (közel 1% ) veszített, ezzel hat kereskedési napból ötödik alkalommal zárt mínuszban. Az S&P 500 1,2%-kal , a Nasdaq pedig 2,2%-kal esett, ami június 23. óta a legrosszabb napi teljesítményük volt. A piacot elsősorban a Tesla (-15%) , amely 2025 márciusa óta legrosszabb napját zárta, valamint az Alphabet (-7%) , amely 2025 májusa óta legnagyobb esését szenvedte el, húzta lefelé, miután mindkét vállalat megemelte AI-beruházási előrejelzését. Ez összesen mintegy 500 milliárd dollárnyi piaci kapitalizáció eltűnéséhez vezetett. A pénteki határidős indexek vegyes képet mutatnak: az S&P 500 0,13%-kal , a Nasdaq-100 0,44%-kal csökken, míg a Dow lényegében változatlan.

Az eladási hullámot az olajár-emelkedés és a technológiai szektor gyengesége vezette. A Wall Street csütörtökön jelentős eséssel zárt: a több mint (közel ) veszített, ezzel hat kereskedési napból ötödik alkalommal zárt mínuszban. Az , a pedig esett, ami június 23. óta a legrosszabb napi teljesítményük volt. A piacot elsősorban a , amely 2025 márciusa óta legrosszabb napját zárta, valamint az , amely 2025 májusa óta legnagyobb esését szenvedte el, húzta lefelé, miután mindkét vállalat megemelte AI-beruházási előrejelzését. Ez összesen mintegy vezetett. A pénteki határidős indexek vegyes képet mutatnak: az , a csökken, míg a lényegében változatlan. Ázsia: Egységesen negatív hangulat uralkodott a régióban, Dél-Koreában pedig átmenetileg fel is függesztették a kereskedést. A Nikkei 225 2,7–2,8%-kal , a Topix 1%-kal , míg a Kospi több mint 5%-kal esett, ami aktiválta a koreai tőzsde úgynevezett „sidecar” mechanizmusát , ideiglenesen leállítva az algoritmikus kereskedést a KOSPI és KOSDAQ piacokon. A Hang Seng 1,33%-kal , a CSI 300 1,4%-kal , az ASX 200 pedig 0,95%-kal került lejjebb, amit az emelkedő olajárak, a közel-keleti feszültségek és Trump új vámjai egyaránt nyomás alatt tartottak. A technológiai szektor különösen gyenge volt: az SK Hynix 3,5%-ot , a Samsung 4%-ot , míg a SoftBank 7,5%-ot veszített értékéből.

Egységesen negatív hangulat uralkodott a régióban, Dél-Koreában pedig átmenetileg fel is függesztették a kereskedést. A , a , míg a több mint esett, ami aktiválta a koreai tőzsde úgynevezett , ideiglenesen leállítva az algoritmikus kereskedést a és piacokon. A , a , az pedig került lejjebb, amit az emelkedő olajárak, a közel-keleti feszültségek és Trump új vámjai egyaránt nyomás alatt tartottak. A technológiai szektor különösen gyenge volt: az , a , míg a veszített értékéből. Devizák: A jen továbbra is közel 40 éves mélypontján mozog, miközben a dollár stabil. Japán maginflációja júniusban 1,6%-ra emelkedett éves alapon, összhangban a várakozásokkal, ami március óta az első gyorsulást jelenti, elsősorban a magasabb olajárak miatt. A jen továbbra is 163,7–163,8 körül mozog a dollárral szemben. Az amerikai pénzügyminisztérium a japán jegybankot gyorsabb kamatemelésekre ösztönzi, miközben Katayama japán pénzügyminiszter ismét jelezte, hogy szükség esetén kész határozott devizapiaci beavatkozásra. A főbb devizapárok reggeli mozgásai visszafogottak: EUR/USD +0,17% , GBP/USD +0,18% , USD/JPY -0,01% , USD/PLN -0,24% , EUR/PLN -0,02% .

A jen továbbra is közel 40 éves mélypontján mozog, miközben a dollár stabil. Japán maginflációja júniusban emelkedett éves alapon, összhangban a várakozásokkal, ami március óta az első gyorsulást jelenti, elsősorban a magasabb olajárak miatt. A jen továbbra is körül mozog a dollárral szemben. Az amerikai pénzügyminisztérium a japán jegybankot gyorsabb kamatemelésekre ösztönzi, miközben Katayama japán pénzügyminiszter ismét jelezte, hogy szükség esetén kész határozott devizapiaci beavatkozásra. A főbb devizapárok reggeli mozgásai visszafogottak: , , , , . Nyersanyagok: Az olaj továbbra is 90 dollár/hordó felett mozog, miközben a kötvényhozamok emelkednek. A Brent árfolyama csütörtökön először törte át a pszichológiailag fontos 90 dolláros szintet május óta, mintegy 4%-os emelkedést követően. Péntek reggel az OIL kontraktus 1,34%-os korrekciót mutatott a szaúdi tankerek elleni húszi támadás után. Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 4,705%-ra emelkedett, ami 2025 januárja óta a legmagasabb szint. Az elemzők szerint a piac kedvezőtlen pozicionáltsággal lépett be az eszkalációs időszakba, ami felerősíti az ellátási oldalt érintő negatív hírek árfolyamhatását. Az arany stabilan tartja magát a 4040 dolláros támasz közelében ( -0,05% ), míg az ezüst 1,14%-kal erősödik.

Az olaj továbbra is felett mozog, miközben a kötvényhozamok emelkednek. A árfolyama csütörtökön először törte át a pszichológiailag fontos szintet május óta, mintegy emelkedést követően. Péntek reggel az kontraktus korrekciót mutatott a szaúdi tankerek elleni húszi támadás után. Az amerikai emelkedett, ami 2025 januárja óta a legmagasabb szint. Az elemzők szerint a piac kedvezőtlen pozicionáltsággal lépett be az eszkalációs időszakba, ami felerősíti az ellátási oldalt érintő negatív hírek árfolyamhatását. Az arany stabilan tartja magát a támasz közelében ( ), míg az ezüst erősödik. Vállalatok: A Volkswagen csökkentette előrejelzését, miközben az Intel és az Oracle a várakozásokat meghaladó eredményeket publikált. A Volkswagen üzemi eredménye közel 10%-kal , 3,5 milliárd euróra csökkent éves alapon, elmaradva a 4,3 milliárd eurós elemzői konszenzustól. A vállalat emellett először jelezte, hogy 2026-ban akár 3%-os árbevétel-csökkenésre számít, nem sokkal azután, hogy megerősítette 100 ezer munkahely megszüntetésére vonatkozó terveit. Ezzel szemben az Intel 15 éve nem látott ütemű, 25%-os árbevétel-növekedést ért el, 16,1 milliárd dolláros forgalommal, részvényei pedig 9%-ot emelkedtek a zárás utáni kereskedésben. Az Oracle 3%-kal erősödött, miután akár 7 milliárd dollár értékű, tízéves szoftverszerződést kötött a Pentagonnal. Az SAP az előpiaci kereskedésben 3%-os emelkedést mutatott, miután felhőalapú megrendelésállománya 27%-kal , 22,9 milliárd euróra nőtt éves összevetésben, annak ellenére, hogy az AI-hoz szükséges adatbeszerzések költségei miatt lefelé módosította 2026-os profitvárakozását.

A csökkentette előrejelzését, miközben az és az a várakozásokat meghaladó eredményeket publikált. A Volkswagen üzemi eredménye közel , csökkent éves alapon, elmaradva a elemzői konszenzustól. A vállalat emellett először jelezte, hogy számít, nem sokkal azután, hogy megerősítette vonatkozó terveit. Ezzel szemben az 15 éve nem látott ütemű, árbevétel-növekedést ért el, forgalommal, részvényei pedig a zárás utáni kereskedésben. Az erősödött, miután akár értékű, tízéves szoftverszerződést kötött a Pentagonnal. Az az előpiaci kereskedésben emelkedést mutatott, miután felhőalapú megrendelésállománya , nőtt éves összevetésben, annak ellenére, hogy az AI-hoz szükséges adatbeszerzések költségei miatt lefelé módosította 2026-os profitvárakozását. Kriptovaluták és a mai kereskedési nap: A Bitcoin a kockázatkerülő piaci hangulat ellenére is 0,85%-kal emelkedik. Az európai nyitás vegyes képet vetít előre: a FTSE 100 várhatóan 0,17%-os csökkenéssel nyit, míg a DAX és a CAC 40 rendre 0,19%-os, illetve 0,22%-os emelkedéssel kezdheti a napot. A piac fókuszában továbbra is az iráni fejlemények, a 100 dollár felé közelítő olajár, valamint a Trump által bevezetett új vámintézkedések piaci hatásai állnak. A kiválasztott instrumentumoknál jelenleg megfigyelhető volatilitás. Forrás: xStation

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.