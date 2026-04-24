Reggeli összefoglaló - Visszatér a viszonylagos optimizmus a piacokra (2026. április 24.)

GEOPOLITIKA ÉS A KÖZEL-KELET

• Az amerikai–iráni kapcsolatok patthelyzete immár kilenc hete tart – a felek nem tudtak megegyezni a pakisztáni tárgyalások második fordulójának időpontjáról. Irán mindaddig elzárkózik a tárgyalásoktól, amíg a tengeri blokád érvényben van, míg Donald Trump kijelentette, hogy „végtelen ideje van”, és nem kívánja elsietni a konfliktus rendezését. Emlékeztetőül: Trump eredetileg „négy-öt héten” belüli megoldást ígért.

• Trump háromhetes tűzszünet-hosszabbítást jelentett be Izrael és Libanon között, miután a Fehér Házban találkozott mindkét fél képviselőivel. Az optimizmust azonban gyorsan lehűtötték – Izrael ENSZ-nagykövete, Danny Danon a CNN-nek azt mondta, hogy a hosszabbítás „nem 100%-ig biztos”, figyelmeztetve arra, hogy a Hezbollah továbbra is rakétákat lő ki, aláásva a tűzszünetet.

• Trump utasította az amerikai haditengerészetet, hogy „lőjön ki és semmisítsen meg minden hajót”, amely aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, miközben azt állította, hogy az USA ellenőrzi a szorost. A valóságban Irán továbbra is szoros ellenőrzést gyakorol e stratégiai vízi út felett, és a helyzet feszült marad.

• Trump „súlyos vámokkal” fenyegette meg az Egyesült Királyságot, ha London nem vonja vissza a Digitális Szolgáltatási Adót, amely amerikai technológiai óriásokat – például az Apple, Google és Meta – céloz. Ez újabb feszültségpont a transzatlanti kapcsolatokban Trump közelgő brit állami látogatása előtt.

GAZDASÁG ÉS MAKROADATOK

• Japán maginflációja (core CPI) márciusban 1,8% volt éves alapon, megfelelve a várakozásoknak, de a Bank of Japan 2%-os célja alatt maradt – immár második hónapja. Ezzel szemben a szolgáltatási PPI felfelé lepte meg a piacot (3,1% vs. 3,0% várt), ami tartós árnyomást jelez. Az iráni háborúhoz köthető energiasokk a következő hónapokban ismét a cél fölé tolhatja az inflációt, így egy júniusi kamatemelés továbbra is napirenden van.

• Japán pénzügyminisztere, Katayama, erőteljesebb intervenciós retorikát alkalmazott a jen kapcsán, „határozott lépéseket” helyezve kilátásba a spekuláció ellen, az Egyesült Államokkal szoros együttműködésben. A jen a pszichológiai 160-as dollárszint közelében mozog.

• Trump figyelmeztette az amerikaiakat, hogy a magasabb üzemanyagárak „még egy ideig” fennmaradnak az Irán elleni szankciók szigorítása miatt. Ez az infláció szempontjából is jelentős – az energiaárak begyűrűzése a szállításba és a fogyasztási cikkekbe további árnyomást okozhat, megnehezítve a Federal Reserve kamatpolitikáját.

• A Lufthansa 20 000 járatot törölt az emelkedő kerozinárak miatt – ez közvetlen következménye a Perzsa-öböl térségéből kiinduló olajpiaci válságnak, és jól mutatja, hogy az energiakrízis már a közlekedési szektort is érdemben érinti Európában.

RÉSZVÉNYPIACOK – WALL STREET ÉS ÁZSIA

• A Wall Street csütörtökön eséssel zárt – az S&P 500 0,4%-kal, a Nasdaq Composite 0,9%-kal csökkent (közel egy hónap legrosszabb napja), annak ellenére, hogy nap közben új csúcsokat is elértek. Heti szinten az S&P 500 mindössze 0,3%-ot, a Nasdaq 0,1%-ot esett – meglepően keveset az olajárak 16–17%-os ugrásához képest.

• Az amerikai határidős indexek vegyes képet mutatnak: az S&P 500 stagnál, a Nasdaq 100 kb. 0,4%-kal emelkedik (elsősorban az Intel húzza), míg a Dow futures kb. 0,2%-kal csökken. A piacot továbbra is „szűk vezetés” jellemzi – a nyereséget szinte kizárólag a félvezetőszektor hajtja.

• Ázsiában vegyes volt a kereskedés: a Nikkei 225 +0,71%, a Topix +0,30%, míg a Hang Seng -0,61%, a CSI 300 -0,28%, a Kospi -0,23%, az ASX 200 pedig -0,29%. Az Izrael–Libanon tűzszünet meghosszabbítása nem nyugtatta meg a befektetőket.

DEVIZÁK

• A dollár enyhén erősödött, szűk sávban mozog. Az USDJPY ~159,8 körül van, közel a kritikus 160-as szinthez. Az EURUSD enyhén csökkent (-0,04%) 1,168-ra, míg a GBPUSD gyakorlatilag változatlan 1,346-on.

• A zloty gyengül – USD/PLN 3,63, EUR/PLN 4,24. Szélesebb körben a nyersanyag- és feltörekvő devizák is gyengék – például a norvég korona, a dél-afrikai rand és a mexikói peso. A People's Bank of China a USD/CNY fixinget 6,8674-en határozta meg, ami a jüan kontrollált gyengítésére utal.

NYERSANYAGOK

• Az olajárak magas szinten maradnak az amerikai–iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros blokádja miatt. A Brent közel 17%-kal, a WTI kb. 16%-kal emelkedett heti alapon. Péntek reggel WTI ~$96, Brent ~$99 – enyhe korrekció, de az emelkedő trend megmaradt.

• Az arany visszaad valamennyit a nyereségéből (-0,36%, ~$4 677), az ezüst -0,60%. A földgáz is csökken (-0,51%). A Goldman Sachs szerint a termelés gyorsan helyreállhatna a szoros megnyitása után, de ez egyelőre hipotetikus.

• Az üzemanyagválság az ázsiai finomítókat is sújtja – a feldolgozás visszafogása veszélyezteti a dízel- és kerozinkínálatot, ami hozzájárult a Lufthansa járattörléseihez.

VÁLLALATOK

• Intel – részvény +19%, az erős Q1 eredményeknek köszönhetően (EPS 0,29 vs. 0,01 várt; bevétel 13,58 mrd USD). A cég emelte a Q2 előrejelzését is.

• SAP – +5% zárás után, a vártnál jobb eredmények és 19%-os felhőbevétel-növekedés miatt. Ugyanakkor a 2026-os kilátások a közel-keleti deeszkalációt feltételezik.

• Nike – 1 400 alkalmazott elbocsátását jelentette be, idén már másodszor.

• A DeepSeek bemutatta V4 modelljének előzetes verzióját. Az Alibaba Qwen modellje integrálásra kerül BYD és Volkswagen járművekbe, jelezve az AI térnyerését az autóiparban.

KRIPTOVALUTÁK

• A Bitcoin -0,38%-kal ~$77 500–77 700 körül mozog. A piac a hétvégi mar-a-lagói kriptós csúcstalálkozóra vár, ahol Trump beszédet mond – az esemény potenciálisan volatilitást hozhat, különösen a memecoinoknál.

MIRE SZÁMÍTHATUNK MA

• A nyitás előtt jelent többek között a Procter & Gamble, a Norfolk Southern, a Charter Communications és az SLB – különösen az SLB adatai adhatnak képet az energiaválság hatásairól.

• 16:00-kor érkezik a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexének végleges áprilisi értéke, amely Trump magas üzemanyagárakkal kapcsolatos figyelmeztetéseinek fényében romló hangulatot jelezhet.

• A piacok továbbra is rendkívül érzékenyek maradnak a közel-keleti hírekre – a hétvége turbulensnek ígérkezik. A szűk piaci vezetés (félvezetők dominanciája) és a geopolitikai kockázatok közötti feszültség törékeny környezetet teremt, ahol egy negatív hír könnyen éles korrekciót válthat ki.

A piac jelenlegi volatilitása. Forrás: xStation