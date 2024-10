Reggeli összefoglaló (18.10.2024)

A kínai részvénypiaci optimizmust a viszonylag jó makrogazdasági adatok támogatják. A GDP éves szinten 4,6%-kal nőtt (előrejelzés: 4,5%, előző: 4,7%), az ipari termelés is jelentősen fellendült (5,4%, előrejelzés: 4,6%, előző: 4,5%), és a kiskereskedelmi forgalom is javult (3,2%, előrejelzés: 2,5%, előző: 2,1%). Az adatok pozitív hatását azonban mérsékli az ingatlanárak folyamatos csökkenése (-5,8%, előző: -5,3%).

A japán infláció szeptemberben a várakozásoknak megfelelően 2,5%-ra csökkent éves szinten (előző: 3%). A maginflációs adat az előrejelzésnél kissé magasabb volt, de még így is javulást mutatott az előző hónaphoz képest (2,4%, előrejelzés: 2,3%, előző: 2,8%).

A TSMC részvényei 4,8%-kal emelkedtek, miután a vállalat a piaci konszenzust jelentősen meghaladó eredményekről számolt be. Az elmúlt negyedév bevétele és az EPS 54%-kal emelkedett.

A WTI nyersolaj határidős ügyletei továbbra is emelkednek, 0,54%-os pluszban. A Hamász vezetőjének, Yahya Sinwarnak a tegnapi meggyilkolása továbbra is a közel-keleti konfliktus esetleges eszkalálódásának kockázati tényezője, és az izraeli miniszterelnök retorikája továbbra is feszült - Netanjahu szerint a „gonosz elleni küzdelem” missziója még nem ért véget, és különös figyelmet kell fordítani a túszhelyzetre.