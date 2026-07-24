SAP eredmények: A felhőalapú szolgáltatások iránti kereslet erős, a haszonkulcsok továbbra is nyomás alatt vannak

Az SAP a SaaS-szektor egyik vezető vállalata, de a működési eredmények és a nyereség növekedése ellenére az elmúlt néhány negyedévben a legnagyobb esést elszenvedő cégek közé tartozott.

SAP (D1)

Forrás: xStation5

Nincs egyedül, hiszen ez az egész SaaS-szektorra jellemző jelenség: a piac továbbra sem akarja elhinni, hogy ezek a vállalatok nem tűnnek el egyik napról a másikra az AI térnyerése miatt. Még a jó eredmények sem elegendők ennek a megítélésnek a megváltoztatásához. Hogyan alakult most a helyzet?

Ahogyan például a ServiceNow esetében is, a bevétel és az EPS fontos mutatók, de nem ezek számítanak a leginkább.

Bevétel: 9,88 milliárd euró (várakozás: kb. 9,85 milliárd euró)

9,88 milliárd euró (várakozás: kb. 9,85 milliárd euró) EPS: 1,59 euró (várakozás: kb. 1,75 euró)

1,59 euró (várakozás: kb. 1,75 euró) Üzemi eredmény: 2,74 milliárd euró (várakozás: 2,9 milliárd euró)

Egy olyan vállalat esetében, amelyet ennyire negatív piaci hangulat övez, a várakozások alatti eredmények általában komoly árfolyamesést váltanának ki. Mi győzte meg mégis a piacot arról, hogy magasabbra értékelje a részvényt?

A jelenlegi piaci környezetben a vállalat felhőüzletága számít a legfontosabb szegmensnek, amely a jövőben a cég fő profitmotorjává válhat. Ezen a területen a befektetők pontosan azt kapták, amire a leginkább vártak. A vállalat nemcsak fenntartotta a megrendelésállomány növekedési ütemét, hanem azt egyértelműen fel is gyorsította: 26%-os növekedést ért el a várt 24%-kal szemben. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a vállalat legígéretesebb üzletága kiemelkedően teljesít.

Kilátások

Az eredmények és az értékeltségi mutatók egyre inkább azt jelzik, hogy a piac jelentősen túlbecsülte, mekkora nyomást gyakorol majd a mesterséges intelligencia a vállalatra. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy alábecsülte az átalakulás és az új környezethez való alkalmazkodás költségeit. Milyen helyzetbe hozza ez a vállalatot?

A jelenlegi eredmények alapján a vállalat már nem egy hagyományos SaaS-szereplőként tekinthető, amelyet az AI kiszoríthat a piacról, hanem egy olyan vállalatként, amely képes sikeresen alkalmazkodni az AI-korszakhoz, miközben tovább erősíti legfontosabb növekedési motorját, a felhőüzletágat. Ez hosszabb távon kedvezőbb értékeltséget is indokolhat, amennyiben a növekedési ütem tartósan fennmarad.