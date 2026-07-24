SAP eredmények: A felhőalapú szolgáltatások iránti kereslet erős, a haszonkulcsok továbbra is nyomás alatt vannak

Az SAP a SaaS-szektor egyik vezető vállalata, de a működési eredmények és a nyereség növekedése ellenére az elmúlt néhány negyedévben a legnagyobb esést elszenvedő cégek közé tartozott.
SAP (D1)
Forrás: xStation5
Nincs egyedül, hiszen ez az egész SaaS-szektorra jellemző jelenség: a piac továbbra sem akarja elhinni, hogy ezek a vállalatok nem tűnnek el egyik napról a másikra az AI térnyerése miatt. Még a jó eredmények sem elegendők ennek a megítélésnek a megváltoztatásához. Hogyan alakult most a helyzet?
Ahogyan például a ServiceNow esetében is, a bevétel és az EPS fontos mutatók, de nem ezek számítanak a leginkább.
- Bevétel: 9,88 milliárd euró (várakozás: kb. 9,85 milliárd euró)
- EPS: 1,59 euró (várakozás: kb. 1,75 euró)
- Üzemi eredmény: 2,74 milliárd euró (várakozás: 2,9 milliárd euró)
Egy olyan vállalat esetében, amelyet ennyire negatív piaci hangulat övez, a várakozások alatti eredmények általában komoly árfolyamesést váltanának ki. Mi győzte meg mégis a piacot arról, hogy magasabbra értékelje a részvényt?
A jelenlegi piaci környezetben a vállalat felhőüzletága számít a legfontosabb szegmensnek, amely a jövőben a cég fő profitmotorjává válhat. Ezen a területen a befektetők pontosan azt kapták, amire a leginkább vártak. A vállalat nemcsak fenntartotta a megrendelésállomány növekedési ütemét, hanem azt egyértelműen fel is gyorsította: 26%-os növekedést ért el a várt 24%-kal szemben. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a vállalat legígéretesebb üzletága kiemelkedően teljesít.
Kilátások
Az eredmények és az értékeltségi mutatók egyre inkább azt jelzik, hogy a piac jelentősen túlbecsülte, mekkora nyomást gyakorol majd a mesterséges intelligencia a vállalatra. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy alábecsülte az átalakulás és az új környezethez való alkalmazkodás költségeit. Milyen helyzetbe hozza ez a vállalatot?
A jelenlegi eredmények alapján a vállalat már nem egy hagyományos SaaS-szereplőként tekinthető, amelyet az AI kiszoríthat a piacról, hanem egy olyan vállalatként, amely képes sikeresen alkalmazkodni az AI-korszakhoz, miközben tovább erősíti legfontosabb növekedési motorját, a felhőüzletágat. Ez hosszabb távon kedvezőbb értékeltséget is indokolhat, amennyiben a növekedési ütem tartósan fennmarad.
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A vállalat jelentős nettó adósságállományból nettó készpénzes pozícióba került, amely jelenleg mintegy 2,2 milliárd eurót tesz ki, jelentősen növelve pénzügyi rugalmasságát.
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Az adósság/saját tőke arány mindössze 0,2-re csökkent.
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A szabad cash flow (FCF) továbbra is magas szinten maradt, és az elmúlt negyedévben megközelítőleg 3,2 milliárd eurót ért el.
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Fundamentális szempontból a SAP ma már az egyik legerősebb mérleggel rendelkező technológiai vállalat Európában, ami jelentős mozgásteret biztosít számára a növekedés finanszírozására, felvásárlások végrehajtására és a részvényesi juttatások növelésére, miközben továbbra is magas beruházási szintet tud fenntartani.
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Bár a költségek továbbra is nyomást gyakorolnak a profitmarzsokra, a vállalat jól felkészültnek tűnik a jelenlegi kihívások kezelésére. Számos jel utal arra, hogy a SAP kedvezőbb helyzetben van annál, mint amit a jelenlegi piaci árazás tükröz.
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