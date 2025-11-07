Technikai elemzés: Bitcoin

A Bitcoin ára nemrégiben 100 000 dollár körüli szintre esett, ahol vételi érdeklődésbe ütközött, majd kezdetben visszaállt, és körülbelül 104 000 dollárra emelkedett. A Wall Street tegnapi csökkenését követően azonban a Bitcoin ismét 101 000 dollár felé esett, és most azt látjuk, hogy a medvés hangulat továbbra is fennáll a szélesebb kriptopénzpiacon.
Ha megnézzük a korábbi korrekciós mintákat, megfigyelhetjük, hogy minden egyes visszahúzódás nagyon hasonló mértékű volt -majdnem 1:1 korrekciós mozgások a folyamatban lévő emelkedő trendben. Érdekes módon, mivel a Bitcoin 2024 nyarán 48 000 dollárra esett, a következő, 2025 tavaszán bekövetkezett eladási hullám mélypontja körülbelül 26 000 dollárral magasabb (74 700 dollár körül) alakult ki. Ha ez az arányos tartomány megismétlődne, akkor a jelenlegi korrekció a jelenlegi szintek körül érhetné el a mélypontját.
Másrészt a korábbi lefelé irányuló impulzusok mélysége valamivel nagyobb volt, ami most egy potenciális csökkenést jelentene 94 000 dollár felé , ami gyakorlatilag az idei év szinte összes nyereségét eltörölné. Az árfolyam-elemzés és az olyan mutatók, mint az RSI és a MACD alapján a piaci feltételek túladottnak tűnnek, és a kulcsfontosságú rövid távú támaszszint továbbra is 100 000 dollár közelében van, ahol már megfigyeltünk egy erős vételi reakciót - amit tovább erősített a júniusban látott hasonló visszapattanás.
Ezzel szemben a fő ellenállási szint jelenleg a 200 napos EMA, amely 110 000 dollár közelében található, és amely egybeesik egy fontos láncon belüli szinttel- a rövid távú tulajdonosok átlagos vételi árával. Egy elmozdulás e terület felé valószínűleg enyhítené az eladási nyomást a lakossági befektetők körében. A legnagyobb kockázatot továbbra is a részvénypiac további korrekciója jelenti, ami a Bitcoint a 100 000 dolláros küszöb alá nyomhatja.
Forrás: xStation5
