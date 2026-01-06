Leer más
INFO DEL INSTRUMENTO

Invierte en Advanced Micro Devices Inc con CERO comisión

AMD es el artífice de la informática moderna: diseña los procesadores y chips gráficos que alimentan ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, consolas de videojuegos, pero también centros de datos. Conocida por desafiar a sus grandes rivales, AMD combina la eficiencia de la ingeniería con un diseño inteligente para llevar la informática de alta velocidad a hogares, empresas y superordenadores por igual. Hoy en día, la empresa es uno de los principales impulsores no solo del mercado de los videojuegos, sino también del mercado de las infraestructuras de inteligencia artificial.

 

Puntos clave

  • AMD crea CPU y GPU que se utilizan en ordenadores personales, servidores y videojuegos.
  • Compite directamente con Intel en CPU y con Nvidia en GPU.
  • Opera con un modelo sin fábrica, es decir, diseña chips pero no los fabrica.
  • Se centra principalmente en la computación en la nube, la IA y las soluciones integradas.
  • Equipa dispositivos que van desde PC hasta consolas Xbox y PlayStation.
  • Su crecimiento reciente se debe a los productos para empresas y centros de datos.

 

Modelo de negocio
El negocio de AMD gira en torno al diseño de chips que alimentan los dispositivos informáticos, tanto los cerebros (CPU) como los músculos (GPU). Los vende a fabricantes de ordenadores, empresas de videojuegos y clientes de centros de datos.
En lugar de fabricar los chips por sí misma, AMD subcontrata la producción a fundiciones como TSMC. Este modelo sin fábrica permite a AMD centrarse en la innovación y la velocidad sin la carga de los costes de las fábricas. Obtiene ingresos a través de la venta de productos y asociaciones estratégicas, a menudo agrupando componentes para ofrecer soluciones completas.

 

Segmentos de negocio

  • Informática para clientes: CPU y APU para ordenadores de sobremesa, portátiles y estaciones de trabajo bajo las marcas Ryzen y Athlon.
  • Juegos: GPU para PC y consolas de juegos, incluidas Xbox Series X y PlayStation 5.
  • Centros de datos: procesadores de servidor EPYC que alimentan las cargas de trabajo de la nube y la IA.
  • Embedded: chips utilizados en dispositivos industriales, sistemas automovilísticos y aeroespaciales.
  • Xilinx (adquirida): amplía la oferta de AMD en dispositivos lógicos programables para computación especializada.

 

Características de inversión
AMD es una empresa de semiconductores sin fábrica propia que compite en varios segmentos clave: CPU para consumidores y empresas, GPU para juegos y chips para servidores. Opera en un sector muy cíclico, en el que la demanda de dispositivos informáticos e infraestructura aumenta y disminuye en función de la confianza económica.

A diferencia de Nvidia, AMD equilibra la amplitud y la competencia. Compite con Intel en CPU y con Nvidia en GPU, y recientemente ha obtenido éxitos gracias a su eficiencia, rendimiento energético y relación coste-potencia. Sus productos están presentes en ordenadores portátiles de consumo, consolas de videojuegos, servidores en la nube e incluso dispositivos industriales integrados.

La fortaleza de AMD reside en su escalabilidad y diversidad de productos, lo que le proporciona cierto colchón en los diferentes mercados finales. Sin embargo, al igual que ocurre con la mayoría de las empresas de chips, sus beneficios están estrechamente ligados a los ciclos de los productos, la salud económica y la demanda tecnológica. A pesar de su expansión en centros de datos y computación integrada a través de adquisiciones como Xilinx, el crecimiento de AMD puede seguir siendo irregular, impulsado por los ciclos de gasto tecnológico a nivel mundial.

 

Puntos clave para los inversores

  • Compite en el ámbito de las CPU, las GPU y la infraestructura de centros de datos.
  • Ingresos cíclicos vinculados al gasto en electrónica de consumo y TI empresarial.
  • Sólida gama de productos, pero presión constante por parte de Intel y Nvidia.
  • El modelo sin fábrica reduce los costes fijos, pero aumenta la dependencia de la cadena de suministro.
  • Exposición significativa a los mercados de los videojuegos y los ordenadores personales, que pueden sufrir fuertes oscilaciones.
  • La diversificación estratégica a través de Xilinx ayuda a ampliar el alcance industrial.

 

Principales catalizadores y riesgos

Catalizadores

  1. Expansión de servidores y nube
    Los chips para servidores EPYC de AMD están ganando terreno entre los hiperescaladores. Los continuos éxitos en los centros de datos en la nube podrían impulsar el crecimiento de la empresa.
  2. Integración de Xilinx
    Xilinx refuerza la posición de AMD en los mercados de informática integrada, aeroespacial, automovilístico e industrial, ampliando su base de clientes potenciales.
  3. Lanzamiento de nuevas arquitecturas
    Cada generación de chips Ryzen, Radeon y EPYC mejora la eficiencia energética y el rendimiento, lo que ayuda a AMD a atraer nuevos clientes OEM y empresariales.
  4. Ciclos de ventas de consolas
    AMD suministra chips personalizados para Xbox y PlayStation. El lanzamiento de nuevos juegos y la renovación de las consolas pueden impulsar los ingresos recurrentes en el sector de los videojuegos.
  5. Adopción de la IA y la computación adaptativa
    Aunque no es líder como Nvidia, AMD está invirtiendo en chips con capacidad de IA, incluidos los destinados a la inferencia y los casos de uso integrados a través de la tecnología FPGA.

Riesgos

  1. Sensibilidad macroeconómica
    AMD es vulnerable a los ciclos de la electrónica de consumo. Una ralentización de la demanda de PC o consolas puede afectar significativamente a los ingresos.
  2. Presión sobre los precios
    La feroz competencia con Intel y Nvidia puede obligar a AMD a rebajar el precio de los chips, lo que afectaría a los márgenes y a los precios medios de venta.
  3. Cuellos de botella en la cadena de suministro
    Al igual que Nvidia, AMD depende de las fundiciones (principalmente TSMC). Cualquier interrupción o retraso en la priorización puede perjudicar el lanzamiento de productos.
  4. Exposición a los ingresos de China
    Las regulaciones de exportación y la tensión geopolítica con China, un mercado clave para AMD, podrían afectar al crecimiento tanto en el mercado de consumo como en el de servidores.

 

AMD y la revolución de la IA
Durante décadas, Advanced Micro Devices (AMD) fue considerada la empresa menos favorecida, ocupando un segundo plano tras Intel en el ámbito de las CPU y viendo cómo Nvidia dominaba el panorama de las GPU. Pero esa narrativa está evolucionando rápidamente. La tendencia de la IA es el núcleo de esta transformación. En 2023 y más allá, AMD ha comenzado a posicionarse en el floreciente mercado de los aceleradores de IA.


MI300X: el chip de IA insignia de AMD
El Instinct MI300X es el chip de GPU de IA de AMD:

  • 🚀 192 GB de memoria HBM3
  • 🧠 Diseñado para LLM, entrenamiento e inferencia (piensa en cargas de trabajo del nivel de ChatGPT)
  • 🤝 Interés de los hiperescaladores: Microsoft, Meta y otros lo están siguiendo de cerca

🧩 Ecosistema ROCm

  • 🔓 ROCm: la plataforma de software de IA de código abierto de AMD
  • ✅ Compatible con PyTorch, TensorFlow y más
  • 💸 Atrae a desarrolladores y proveedores de nube que buscan alternativas abiertas y rentables

 

IA en el portátil
Con los chips Ryzen AI, AMD está incorporando motores neuronales a los PC de uso diario:

  • 🗣️ Traducción en tiempo real, herramientas de imagen inteligentes, asistentes de voz sin conexión
  • 🔐 Procesamiento de IA que prioriza la privacidad, sin necesidad de nube

 

📈 Por qué es importante para los inversores
El impulso de AMD en materia de IA no es una misión secundaria, sino una oportunidad multimillonaria:

  • 🌍 El mercado total accesible (TAM) de los aceleradores de IA superará los 400 000 millones de dólares en 2027
  • 🎯 Incluso un modesto aumento de la cuota de mercado = un importante potencial alcista


🏗️ Expansión más allá de las CPU hacia segmentos de alto crecimiento y alto margen
Para los inversores en acciones, la estrategia de AMD en materia de IA representa uno de los catalizadores de crecimiento más atractivos del sector de los semiconductores en la actualidad. Se prevé que el mercado total accesible (TAM) de los aceleradores de IA supere los 400 000 millones de dólares en 2027.

Datos interesantes

De perdedor a innovador
AMD ha competido históricamente con rivales más grandes, pero sus chips Ryzen y EPYC han redefinido su posición en la informática de alto rendimiento.

El auge de EPYC
La línea de chips para servidores EPYC de AMD ha ganado terreno entre gigantes de la nube como Amazon y Google.

Consolas con tecnología AMD
Tanto la Xbox Series X de Microsoft como la PlayStation 5 de Sony funcionan con chips personalizados de AMD, lo que la convierte en una fuerza importante en el sector de las consolas de videojuegos.

Eficiencia sin fábrica
AMD diseña procesadores de última generación, pero no los fabrica. Se asocia con TSMC y otros, centrándose en cambio en el diseño y la rapidez de comercialización.

Adquisición de Xilinx
En 2022, AMD completó la adquisición de Xilinx por 49 000 millones de dólares, lo que reforzó su posición en la informática adaptativa y las soluciones integradas.

Una larga historia de éxito
Fundada en 1969, AMD ha superado auges, crisis y una feroz rivalidad, emergiendo como uno de los diseñadores de chips más ágiles e innovadores del mundo.

FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

AMD (Advanced Micro Devices) diseña y desarrolla semiconductores, unidades centrales de procesamiento (CPU) y unidades de procesamiento gráfico (GPU) que se utilizan en una amplia gama de dispositivos informáticos.
Sus procesadores Ryzen equipan ordenadores de sobremesa y portátiles de consumo, mientras que los chips para servidores EPYC impulsan los centros de datos empresariales y en la nube. AMD también fabrica GPU Radeon para juegos, visualización profesional y cargas de trabajo de IA. Además, construye procesadores integrados y productos informáticos adaptativos para sistemas automovilísticos, de telecomunicaciones e industriales.

Los principales competidores de AMD son:

  • Intel Corporation, que compite en los segmentos de CPU y centros de datos;
  • NVIDIA Corporation: principal rival en GPU y aceleradores de IA.


ARM Holdings y nuevas empresas especializadas en chips: desafían la presencia de AMD en los mercados de dispositivos móviles, computación periférica e inferencia de IA.
La competencia va más allá del hardware: AMD compite cada vez más en rendimiento de IA, eficiencia y ecosistemas de software que admiten computación de alto rendimiento (HPC), servicios en la nube y aplicaciones de aprendizaje automático.

AMD es una empresa de semiconductores sin fábrica, lo que significa que diseña microchips, pero no opera sus propias plantas de fabricación (fábricas). En su lugar, se asocia con fundiciones como TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) y GlobalFoundries para fabricar sus diseños de chips.
Este modelo de negocio permite a AMD centrarse en la innovación, la arquitectura y la optimización del rendimiento, al tiempo que aprovecha los procesos de fabricación avanzados, como los nodos de 5 y 3 nanómetros, sin los enormes costes que supone el mantenimiento de las instalaciones de fabricación.

La tecnología de AMD está integrada en todo el ecosistema tecnológico mundial.

  • Fabricantes de PC: HP, Dell, Lenovo y ASUS utilizan componentes AMD Ryzen y Radeon en dispositivos de consumo y profesionales.
  • Consolas de videojuegos: tanto la Xbox Series X|S de Microsoft como la PlayStation 5 de Sony funcionan con SoC semipersonalizados de AMD, que combinan núcleos de CPU Zen con arquitectura de GPU RDNA.
  • Proveedores de nube e IA: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure utilizan procesadores AMD EPYC en sus instancias de computación de alto rendimiento.
  • Los sectores de la automoción y las telecomunicaciones utilizan cada vez más las soluciones de computación adaptativa de AMD, especialmente tras la adquisición de Xilinx.

El resurgimiento de AMD comenzó con el lanzamiento de la CPU Ryzen (2017) y la línea de procesadores para servidores EPYC, lo que supuso un punto de inflexión en el liderazgo en rendimiento. La empresa ganó cuota de mercado a Intel de forma constante, tanto en informática de consumo como empresarial, gracias a su rendimiento superior por vatio y a sus precios competitivos.
En los centros de datos, los chips EPYC de AMD son ahora ampliamente adoptados por los hiperescaladores y los centros de supercomputación. El crecimiento de AMD se ve impulsado aún más por su entrada en el mercado de los aceleradores de IA, la computación adaptativa y el diseño de chips personalizados, lo que señala su evolución de marca desafiante a piedra angular de la industria de los semiconductores.

La adquisición de Xilinx en 2022, valorada en más de 35 000 millones de dólares, amplió el alcance de AMD a la informática adaptativa e integrada. Al integrar la tecnología FPGA (matriz de puertas programables en campo) de Xilinx, AMD ganó la capacidad de prestar servicio a nuevas industrias, como la aeroespacial, la automovilística, la automatización industrial y las telecomunicaciones, en las que la adaptabilidad en tiempo real y la aceleración del hardware son esenciales.
Esta medida también diversificó la cartera de AMD, combinando sus plataformas de CPU y GPU de alto rendimiento con los dispositivos lógicos programables de Xilinx, lo que le dio a AMD una ventaja estratégica en inferencia de IA, infraestructura 5G y aplicaciones de computación de vanguardia.

AMD desempeña un papel crucial en el equilibrio de la competencia mundial en el sector de los semiconductores. Sus innovaciones en arquitectura de CPU (como Zen 5) y plataformas de GPU (arquitecturas RDNA y CDNA) impulsan el avance de la industria en los ámbitos de los videojuegos, la inteligencia artificial y la computación en la nube.
Además, las contribuciones de código abierto de AMD y su colaboración con socios como Microsoft, TSMC y Samsung han fortalecido todo el ecosistema de los semiconductores.

AMD se está expandiendo rápidamente en el ámbito del hardware para IA y aprendizaje automático. Sus aceleradores de la serie Instinct MI300 están diseñados para el entrenamiento y la inferencia de IA a gran escala, compitiendo directamente con los procesadores H100 de NVIDIA y Gaudi de Intel.
Al combinar la tecnología de CPU, GPU y FPGA, AMD está creando plataformas informáticas heterogéneas optimizadas para las cargas de trabajo de IA de próxima generación, desde el entrenamiento en la nube hasta la inferencia en el dispositivo.

Sí. AMD mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética. La empresa tiene como objetivo reducir el consumo de energía de sus procesadores y minimizar las emisiones de carbono en toda su cadena de suministro.
Su iniciativa de eficiencia energética 25x20 logró una mejora de 25 veces en la eficiencia energética de los procesadores móviles para 2020, y los nuevos objetivos apuntan a reducciones adicionales para 2030.
 AMD también colabora con socios para promover centros de datos ecológicos y computación de bajo consumo para un crecimiento tecnológico respetuoso con el clima.

Los inversores pueden seguir las noticias sobre las acciones de AMD en sitios web financieros como XTB Latam o en aplicaciones de inversión. Sin embargo, las novedades oficiales de AMD están disponibles a través de:

  • Relaciones con los inversores de AMD: para conocer los resultados trimestrales, los documentos presentados ante la SEC y las previsiones.
  • Sala de prensa de AMD: para conocer los anuncios de productos y los avances tecnológicos.
  • @AMD en X (Twitter): para conocer las noticias en tiempo real.
  • Páginas oficiales de AMD en YouTube y LinkedIn, donde se ofrecen presentaciones y opiniones de la directora ejecutiva, la Dra. Lisa Su.

Una acción es un tipo de activo que representa la propiedad de una empresa. Representa un derecho sobre parte de los activos y beneficios de la empresa.

Ao deter ações, pode beneficiar potencialmente do crescimento e sucesso da respectiva empresa. Existem várias maneiras pelas quais as ações podem gerar dinheiro: pagamentos de dividendos (algumas ações pagam dividendos, que são pagamentos feitos aos acionistas com os lucros da empresa) ou valorização do capital (quando o preço de uma ação que você detém aumenta, pode vendê-la para obter lucro).

Hay tres tipos principales de acciones: acciones ordinarias (otorga a su dueño derechos de voto en las asambleas de accionistas y le da derecho a una parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos), acciones preferentes (paga dividendos a una tasa fija y tiene un mayor derecho sobre los activos y los beneficios que las acciones ordinarias; por lo general no tienen derecho a voto), y warrants (tipo de valor que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de acciones a un precio predeterminado dentro de un periodo establecido).

No se puede determinar una primera acción como la "mejor" para comprar, ya que lo que constituye una buena acción puede variar según los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de un individuo. Es importante que las personas investiguen a fondo cualquier inversión potencial y consideren su propia situación financiera antes de realizar una compra.

