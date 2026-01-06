INFO DEL INSTRUMENTO

AMD es el artífice de la informática moderna: diseña los procesadores y chips gráficos que alimentan ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, consolas de videojuegos, pero también centros de datos. Conocida por desafiar a sus grandes rivales, AMD combina la eficiencia de la ingeniería con un diseño inteligente para llevar la informática de alta velocidad a hogares, empresas y superordenadores por igual. Hoy en día, la empresa es uno de los principales impulsores no solo del mercado de los videojuegos, sino también del mercado de las infraestructuras de inteligencia artificial.

Puntos clave

AMD crea CPU y GPU que se utilizan en ordenadores personales, servidores y videojuegos.

Compite directamente con Intel en CPU y con Nvidia en GPU.

Opera con un modelo sin fábrica, es decir, diseña chips pero no los fabrica.

Se centra principalmente en la computación en la nube, la IA y las soluciones integradas.

Equipa dispositivos que van desde PC hasta consolas Xbox y PlayStation.

Su crecimiento reciente se debe a los productos para empresas y centros de datos.

Modelo de negocio

El negocio de AMD gira en torno al diseño de chips que alimentan los dispositivos informáticos, tanto los cerebros (CPU) como los músculos (GPU). Los vende a fabricantes de ordenadores, empresas de videojuegos y clientes de centros de datos.

En lugar de fabricar los chips por sí misma, AMD subcontrata la producción a fundiciones como TSMC. Este modelo sin fábrica permite a AMD centrarse en la innovación y la velocidad sin la carga de los costes de las fábricas. Obtiene ingresos a través de la venta de productos y asociaciones estratégicas, a menudo agrupando componentes para ofrecer soluciones completas.

Segmentos de negocio

Informática para clientes: CPU y APU para ordenadores de sobremesa, portátiles y estaciones de trabajo bajo las marcas Ryzen y Athlon.

Juegos: GPU para PC y consolas de juegos, incluidas Xbox Series X y PlayStation 5.

Centros de datos: procesadores de servidor EPYC que alimentan las cargas de trabajo de la nube y la IA.

Embedded: chips utilizados en dispositivos industriales, sistemas automovilísticos y aeroespaciales.

Xilinx (adquirida): amplía la oferta de AMD en dispositivos lógicos programables para computación especializada.

Características de inversión

AMD es una empresa de semiconductores sin fábrica propia que compite en varios segmentos clave: CPU para consumidores y empresas, GPU para juegos y chips para servidores. Opera en un sector muy cíclico, en el que la demanda de dispositivos informáticos e infraestructura aumenta y disminuye en función de la confianza económica.

A diferencia de Nvidia, AMD equilibra la amplitud y la competencia. Compite con Intel en CPU y con Nvidia en GPU, y recientemente ha obtenido éxitos gracias a su eficiencia, rendimiento energético y relación coste-potencia. Sus productos están presentes en ordenadores portátiles de consumo, consolas de videojuegos, servidores en la nube e incluso dispositivos industriales integrados.

La fortaleza de AMD reside en su escalabilidad y diversidad de productos, lo que le proporciona cierto colchón en los diferentes mercados finales. Sin embargo, al igual que ocurre con la mayoría de las empresas de chips, sus beneficios están estrechamente ligados a los ciclos de los productos, la salud económica y la demanda tecnológica. A pesar de su expansión en centros de datos y computación integrada a través de adquisiciones como Xilinx, el crecimiento de AMD puede seguir siendo irregular, impulsado por los ciclos de gasto tecnológico a nivel mundial.

Puntos clave para los inversores

Compite en el ámbito de las CPU, las GPU y la infraestructura de centros de datos.

Ingresos cíclicos vinculados al gasto en electrónica de consumo y TI empresarial.

Sólida gama de productos, pero presión constante por parte de Intel y Nvidia.

El modelo sin fábrica reduce los costes fijos, pero aumenta la dependencia de la cadena de suministro.

Exposición significativa a los mercados de los videojuegos y los ordenadores personales, que pueden sufrir fuertes oscilaciones.

La diversificación estratégica a través de Xilinx ayuda a ampliar el alcance industrial.

Principales catalizadores y riesgos

Catalizadores

Expansión de servidores y nube

Los chips para servidores EPYC de AMD están ganando terreno entre los hiperescaladores. Los continuos éxitos en los centros de datos en la nube podrían impulsar el crecimiento de la empresa. Integración de Xilinx

Xilinx refuerza la posición de AMD en los mercados de informática integrada, aeroespacial, automovilístico e industrial, ampliando su base de clientes potenciales. Lanzamiento de nuevas arquitecturas

Cada generación de chips Ryzen, Radeon y EPYC mejora la eficiencia energética y el rendimiento, lo que ayuda a AMD a atraer nuevos clientes OEM y empresariales. Ciclos de ventas de consolas

AMD suministra chips personalizados para Xbox y PlayStation. El lanzamiento de nuevos juegos y la renovación de las consolas pueden impulsar los ingresos recurrentes en el sector de los videojuegos. Adopción de la IA y la computación adaptativa

Aunque no es líder como Nvidia, AMD está invirtiendo en chips con capacidad de IA, incluidos los destinados a la inferencia y los casos de uso integrados a través de la tecnología FPGA.

Riesgos

Sensibilidad macroeconómica

AMD es vulnerable a los ciclos de la electrónica de consumo. Una ralentización de la demanda de PC o consolas puede afectar significativamente a los ingresos. Presión sobre los precios

La feroz competencia con Intel y Nvidia puede obligar a AMD a rebajar el precio de los chips, lo que afectaría a los márgenes y a los precios medios de venta. Cuellos de botella en la cadena de suministro

Al igual que Nvidia, AMD depende de las fundiciones (principalmente TSMC). Cualquier interrupción o retraso en la priorización puede perjudicar el lanzamiento de productos. Exposición a los ingresos de China

Las regulaciones de exportación y la tensión geopolítica con China, un mercado clave para AMD, podrían afectar al crecimiento tanto en el mercado de consumo como en el de servidores.

AMD y la revolución de la IA

Durante décadas, Advanced Micro Devices (AMD) fue considerada la empresa menos favorecida, ocupando un segundo plano tras Intel en el ámbito de las CPU y viendo cómo Nvidia dominaba el panorama de las GPU. Pero esa narrativa está evolucionando rápidamente. La tendencia de la IA es el núcleo de esta transformación. En 2023 y más allá, AMD ha comenzado a posicionarse en el floreciente mercado de los aceleradores de IA.



MI300X: el chip de IA insignia de AMD

El Instinct MI300X es el chip de GPU de IA de AMD:

🚀 192 GB de memoria HBM3

🧠 Diseñado para LLM, entrenamiento e inferencia (piensa en cargas de trabajo del nivel de ChatGPT)

🤝 Interés de los hiperescaladores: Microsoft, Meta y otros lo están siguiendo de cerca

🧩 Ecosistema ROCm

🔓 ROCm: la plataforma de software de IA de código abierto de AMD

✅ Compatible con PyTorch, TensorFlow y más

💸 Atrae a desarrolladores y proveedores de nube que buscan alternativas abiertas y rentables

IA en el portátil

Con los chips Ryzen AI, AMD está incorporando motores neuronales a los PC de uso diario:

🗣️ Traducción en tiempo real, herramientas de imagen inteligentes, asistentes de voz sin conexión

🔐 Procesamiento de IA que prioriza la privacidad, sin necesidad de nube

📈 Por qué es importante para los inversores

El impulso de AMD en materia de IA no es una misión secundaria, sino una oportunidad multimillonaria:

🌍 El mercado total accesible (TAM) de los aceleradores de IA superará los 400 000 millones de dólares en 2027

🎯 Incluso un modesto aumento de la cuota de mercado = un importante potencial alcista



🏗️ Expansión más allá de las CPU hacia segmentos de alto crecimiento y alto margen

Para los inversores en acciones, la estrategia de AMD en materia de IA representa uno de los catalizadores de crecimiento más atractivos del sector de los semiconductores en la actualidad. Se prevé que el mercado total accesible (TAM) de los aceleradores de IA supere los 400 000 millones de dólares en 2027.