FAQ

¿Cómo funcionan los ETNs? Un ETN o Exchange-Traded Note (ETN) es un instrumento financiero que funciona de manera similar a un ETF, pero en vez de invertir en un activo físico, los ETNs replican el comportamiento de un índice o instrumento subyacente concreto. Los ETNs los emiten instituciones financieras como bancos, o tienen forma de deuda, es decir que el inversor no es dueño del activo, solo del derecho a recibir ingresos basados en el comportamiento del índice que se sigue.

¿Cómo pueden comprar ETNs los inversores principiantes? Para comprar un ETN necesitas tener una cuenta en un broker y elegir un instrumento listado en los mercados bursátiles que se adecúe a tus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. Debemos analizar su estructura, emisor y el indicador al que replica. Antes de invertir, los inversores principiantes deben informarse sobre los ETNs, sus ventajas y riesgos.

¿Puedo invertir en ETNs por mi cuenta? Sí, los inversores pueden comprar ETNs por su cuenta a través de un broker o directamente a través del emisor. También pueden venderlos en el mercado antes del fin de su periodo de vencimiento si no quieres esperar a la devolución del capital. Antes de invertir, conviene familiarizarse con las características del instrumento.