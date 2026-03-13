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FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

Un ETN o Exchange-Traded Note (ETN) es un instrumento financiero que funciona de manera similar a un ETF, pero en vez de invertir en un activo físico, los ETNs replican el comportamiento de un índice o instrumento subyacente concreto. Los ETNs los emiten instituciones financieras como bancos, o tienen forma de deuda, es decir que el inversor no es dueño del activo, solo del derecho a recibir ingresos basados en el comportamiento del índice que se sigue.

Para comprar un ETN necesitas tener una cuenta en un broker y elegir un instrumento listado en los mercados bursátiles que se adecúe a tus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. Debemos analizar su estructura, emisor y el indicador al que replica. Antes de invertir, los inversores principiantes deben informarse sobre los ETNs, sus ventajas y riesgos.

Sí, los inversores pueden comprar ETNs por su cuenta a través de un broker o directamente a través del emisor. También pueden venderlos en el mercado antes del fin de su periodo de vencimiento si no quieres esperar a la devolución del capital. Antes de invertir, conviene familiarizarse con las características del instrumento.

Los ETNs y los ETCs son instrumentos de deuda del emisor, mientras que los ETFs son fondos que contienen activos reales. Un ETN es una garantía de deuda emitida por una institución financiera que replica el comportamiento de un índice o activo específico, pero no lo posee físicamente - el inversor recibe ingresos basados en el comportamiento del índice, no en el propio activo. Un ETC funciona de manera similar a un ETN, pero se centra únicamente en materias primas, a menudo respaldadas por el activo físico, aunque todavía es un instrumento de deuda. Un ETF, por otro lado, es un fondo de inversión que en realidad sí posee activos, como acciones, bonos o materias primas, replicando su comportamiento.
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